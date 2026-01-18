Овечкин бойкотировал акцию «Вашингтона» в поддержку ЛГБТ*

В 2023 году НХЛ отказалась от обязательного использования командами свитеров с радужной символикой после бойкота со стороны российского защитника Ивана Проворова, сославшегося на православные убеждения. Впоследствии ряд клубов НХЛ, в которых есть российские игроки, отказались от проведения подобной акции. Также отказывались от участия в акции отдельные игроки «Сан-Хосе Шаркс» и «Флориды», которые не являются россиянами. При этом лига разрешила использование радужной изоленты.