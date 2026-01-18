Ричмонд
Овечкин бойкотировал акцию «Вашингтона» в поддержку ЛГБТ*

Овечкин отказался участвовать в акции «Вашингтона» в поддержку ЛГБТ.

Источник: Соцсети

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отказался участвовать в акции в поддержку движения ЛГБТ* (деятельность которого признана в России экстремистской и запрещена) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Флориды Пантерз».

Встреча прошла в Вашингтоне и завершилась победой гостей со счетом 5:2. «Кэпиталз» потерпели третье поражение в четырех последних матчах. Овечкин провел на площадке 16 минут игрового времени, нанес один бросок в створ ворот, применил три силовых приема, очков не набрал и завершил встречу с показателем полезности «минус 3».

В рамках специальной акции хоккеисты «Кэпиталз» обмотали крюки своих клюшек радужной изолентой. При этом Овечкин вышел на лед с обычной клюшкой.

В 2023 году НХЛ отказалась от обязательного использования командами свитеров с радужной символикой после бойкота со стороны российского защитника Ивана Проворова, сославшегося на православные убеждения. Впоследствии ряд клубов НХЛ, в которых есть российские игроки, отказались от проведения подобной акции. Также отказывались от участия в акции отдельные игроки «Сан-Хосе Шаркс» и «Флориды», которые не являются россиянами. При этом лига разрешила использование радужной изоленты.

* Движение признано в РФ экстремистским и запрещено.

