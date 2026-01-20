Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Колорадо
1
:
Вашингтон
0
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.10
П2
4.10
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида
:
Сан-Хосе
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
03:30
Торонто
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.50
Хоккей. НХЛ
04:00
Вегас
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.50
П2
3.89
Хоккей. НХЛ
04:30
Чикаго
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.88
X
4.20
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
05:00
Калгари
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.58
X
4.20
П2
2.37
Хоккей. НХЛ
06:00
Анахайм
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.17
X
4.30
П2
2.80
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.89
X
4.20
П2
2.17
Хоккей. НХЛ
не начался
Сиэтл
:
Питтсбург
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Баффало
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Динамо М
5
:
Северсталь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
СКА
3
:
Динамо Мн
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
2
:
Ак Барс
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
3
:
Металлург Мг
4
П1
X
П2

Ничушкин пропустит матч с «Вашингтоном»

Форвард «Колорадо» Ничушкин пропустит матч с «Вашингтоном» из-за травмы.

Источник: Reuters

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин пропустит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вашингтон Кэпиталз» из-за травмы верхней части тела, сообщается в аккаунте клуба в соцсети Х.

Встреча пройдет в ночь на вторник в Денвере. Отмечается, что вместо Ничушкина в состав вызван Алекс Барре-Буле из клуба Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Колорадо Иглз».

Ничушкину 30 лет. В текущем сезоне он сыграл за клуб 38 матчей и набрал 27 очков (11 голов + 16 передач). Его команда лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 74 очка.

Хоккей. НХЛ
1-й период
Колорадо
1
:
Вашингтон
0
Все коэффициенты
П1
1.92
X
4.10
П2
4.10