Ничушкин пропустит матч с «Вашингтоном»

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин пропустит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Вашингтон Кэпиталз» из-за травмы верхней части тела, сообщается в аккаунте клуба в соцсети Х.
Встреча пройдет в ночь на вторник в Денвере. Отмечается, что вместо Ничушкина в состав вызван Алекс Барре-Буле из клуба Американской хоккейной лиги (АХЛ) «Колорадо Иглз».
Ничушкину 30 лет. В текущем сезоне он сыграл за клуб 38 матчей и набрал 27 очков (11 голов + 16 передач). Его команда лидирует в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 74 очка.