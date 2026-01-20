Овечкин чуть не подрался с канадцем! Русский богатырь был в ярости

В отсутствии стабильности в принципе складывается весь сезон для «Кэпиталз». После отличного старта чемпионата «Вашингтон» провел крайне неудачный отрезок с конца октября по середину ноября, затем очень мощно отыграл период до начала ноября, вырвавшись в список лидеров первенства и став одной из самых результативных команд сезона, а после этого растерял все добытое преимущество, вылетел из зоны плей-офф и вновь оказался в зоне турбулентности. В ней команда пребывает по сей день. «Столичным» не хватает стабильности во всем: в результатах, в игре, в способности выполнять тренерскую установку в течение всего матча, а не отдельного периода, а также в кадрах — из-за травм у важных игроков «Кэпс» до сих пор не могут сыграть в по-настоящему оптимальном составе.