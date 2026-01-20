Овечкин чуть не подрался с канадцем! Русский богатырь был в ярости

«Вашингтон» проиграл «Колорадо» в матче чемпионата НХЛ и потерпел третье поражение подряд. Александр Овечкин отметился результативной передачей, но продлил личную безголевую серию до четырех игр. Российский ветеран также едва не подрался с обидчиком своего одноклубника.
«Вашингтон» отдаляется от плей-офф
Вторую трехматчевую домашнюю серию в 2026-м году «Вашингтон Кэпиталз» провел так же, как и первую, — нестабильно. Подопечные Спенсера Карбери снова не смогли выиграть хотя бы две встречи подряд. Зато проиграть дважды кряду им удалось.
После волевой победы в ярком и даже драматичном матче против «Монреаль Канадиенс» (3:2 ОТ) «столичные» откровенно провалились и сдались в игре с «Сан-Хосе Шаркс» (2:3), показав ужасные первые два периода и включившись в борьбу лишь в третьей 20-минутке, когда их соперники здорово сыграли в обороне, а затем не нашли возможностей оказать должное сопротивление лучшему клубу последних двух сезонов «Флориде Пантерз» (2:5), который в нынешнем чемпионате ввиду отсутствия лидеров команды выступает ниже ожидаемого, а сутками ранее перед встречей с «Вашингтоном» был буквально унижен «Каролиной Харрикейнз» счетом 9:1.
В отсутствии стабильности в принципе складывается весь сезон для «Кэпиталз». После отличного старта чемпионата «Вашингтон» провел крайне неудачный отрезок с конца октября по середину ноября, затем очень мощно отыграл период до начала ноября, вырвавшись в список лидеров первенства и став одной из самых результативных команд сезона, а после этого растерял все добытое преимущество, вылетел из зоны плей-офф и вновь оказался в зоне турбулентности. В ней команда пребывает по сей день. «Столичным» не хватает стабильности во всем: в результатах, в игре, в способности выполнять тренерскую установку в течение всего матча, а не отдельного периода, а также в кадрах — из-за травм у важных игроков «Кэпс» до сих пор не могут сыграть в по-настоящему оптимальном составе.
«Дело заключается не в тактике и стратегии. Все дело в стабильности, в умении повторять определенный стиль игры, необходимый для успеха в этой лиге. В умении делать нужные вещи снова и снова — от игры к игре, от периода к периоду, от смены к смене. Но пока что мы не в состоянии поддерживать это достаточно долго и последовательно», — заявил главный тренер «Вашингтона» Спенсер Карбери.
Завершив домашнюю серию, «Кэпиталз» отправились на самые долгие выездные гастроли в нынешнем регулярном сезоне. Очередная поездка «столичных» составит практически две недели, а именно — 12 дней. Столь длительный выезд станет для Александра Овечкина и компании самым долгим за последние три с лишним года: последний раз 12 дней на выезде «Вашингтон» провел в ноябре-декабре 2022-го. В рамках этой поездки «Кэпиталз» предстоит провести шесть матчей. В том числе сегодняшний против «Колорадо Эвеланш».
Если у «Вашингтона» имеются проблемы с достижением стабильности, то «Колорадо» о таких трудностях даже не слышал. «Лавины» за весь сезон лишь трижды проиграли дважды кряду, а их худшая серия (четыре поражения подряд) случилась еще в начале чемпионата, после чего подопечные Джареда Беднара набрали мощный ход, которого придерживаются по сей день, несмотря на то, что перед сегодняшней встречей с «Кэпиталз» проиграли «Торонто Мейпл Лифс» (3:4 ОТ) и «Нэшвилл Предаторз» (3:7). «Эвеланш» являются практически абсолютно лучшей командой чемпионата: они лидируют в лиге по количеству побед, набранных очков и по заброшенным шайбам, а также надежнее всех в охраняют свои ворота и успешнее всех реализуют большинство.
Сильны «лавины» и индивидуально. Их лидер и главный нападающий Натан Маккиннон является лучшим снайпером чемпионата (36 голов в 46 матчах) и признается едва ли не главным претендентом на «Харт Трофи» по итогам сезона, а по набранным очкам (82) до сегодняшнего матча шел вторым в рейтинге после своего соотечественника и звезды «Эдмонтон Ойлерз» Коннора Макдэвида (85 очков). Традиционно мощно выступает и защитник «Эвеланш» Кейл Макар. Он занимает среди защитников лиги первое место по набранным очкам (53 балла в 46 матчах), второе по результативным передачам (39) и третье по голам (13). Для сравнения — капитан «Вашингтона» Александр Овечкин в своем 21-м сезоне в НХЛ набрал 41 балл (20+21) в предыдущих 49 играх.
«Вашингтон» терпит бедствие
Матч в Денвере пошел не плану «Вашингтона» с самого начала. На второй минуте встречи «Кэпиталз» получили право на игру в формате «5 на 4», но раннее большинство гости из столицы США провалили. С реализацией «лишнего» у «Кэпс» имеются огромные трудности на протяжении всего сезона, и этот момент является едва ли не единственным стабильным в игре, чем вряд ли может быть доволен Спенсер Карбери. Вскоре после ужасной игры в большинстве «Вашингтон» еще и пропустил: Кейл Макар здорово бросил в сторону ворот, и шайба после техничного подставления от Паркера Келли влетела в сетку.
«Кэпиталз» пришлось доставать из себя все, чтобы восстановить статус-кво. Вторую попытку большинства, которую «столичные» получили вскоре после пропущенной шайбы, они все-таки использовали. За «Вашингтон» вновь отличился Джейкоб Чикран. Именно он забросил все две шайбы команды в предыдущем матче против «Флориды», он же отличился и сегодня, отметившись своим 18-м голом в сезоне и закрепившись в тройке лучших снайперов команды в чемпионате.
Символично, что пара защитников «Кэпиталз» Чикран — Карлсон едва не соорудила для «Вашингона» еще один гол. Во втором периоде оба защитника организовали классную атаку на скорости, в ходе которой Чикран красивой подкидкой вывел Карлсона один на один с вратарем. Тому не хватило техники, чтобы переиграть голкиперу.
Впрочем, все тот же Чикран сыграл и против «Кэпиталз», когда в дебюте второго периода попал клюшкой по лицу форварду «Колорадо» Россу Колтону и разбил ему его в кровь, за что был наказан двойным малым штрафом. «Эвеланш» в рамках большинства соорудили один гол и вновь вышли вперед: Натан Маккиннон хлестким броском «прошил» Чарли Линдгрена и забросил свою 37-ю шайбу в сезоне. А под конец периода «Вашингтон» пропустил еще раз. Виктор Олофссон быстрее всех сориентировался на отскоке после дальнего броска Джоша Мэнсона и отлично сыграл на добивании.
На третий гол «Кэпиталз» отреагировали оперативно и правильно. Спустя всего лишь 17 секунд после пропущенной от Олофссона шайбы «столичные» сократили отставание в счете. Александр Овечкин здорово сыграл у дальнего борта, отвоевал шайбу и вовремя увидел подключение партнера: российский форвард быстро отпасовал в зону пятака, куда прибыл Этен Фрэнк, красиво переигравший голкипера «Колорадо».
До этого Овечкин, который провел 1541-й матч в своей карьере в чемпионатах НХЛ и вышел по этому показателю на чистое 18-е место в истории лиги, выделился в ином свете. Еще в конце первого периода Джош Мэнсон при игре у своих ворот намеренно заехал клюшкой по лицу форварду «Вашингтона» Нику Дауду, после чего тот упал на лед. Овечкин, находившийся в этот момент на площадке, моментально вспылил и сразу же заступился за своего одноклубника, набросившись на Мэнсона. Александр Михайлович, судя по его глазам, был готов врезать канадскому защитнику, но их потасовка завершилась дипломатично, и Мэнсон быстро понял, что поступил неправильно.
После второго гола «Вашингтона» могло показаться, что «Кэпиталз» прибавят в третьей 20-минутке, но вместо этого в заключительном периоде матча гостям пришлось перейти в режим выживания. «Лавины» буквально смели «столичных», которых из последних сил выручал Чарли Линдгрен, но и его спасений оказалось недостаточно. Во второй половине периода «Колорадо» трижды в течение пяти минут поразил ворота «Кэпс». И если гол Кейла Макара судьи после видеопросмотра отменили из-за помехи вратарю, то шайбы Арттури Лехконена и Маккиннона были заброшены по правилам. Маккиннон в итоге записал на свой счет 3 очка за матч (2+1), достиг отметки в 1100 баллов за карьеру в НХЛ и сравнялся с Макдэвидом в бомбардирском зачете сезона.
«Вашингтон» же потерпел третье поражение подряд и поставил под серьезный вопрос свои перспективы попасть в плей-офф. Отставание «Кэпиталз» от лидеров Столичного дивизиона и от первой восьмерки Восточной конференции пока не является большим и критичным, но с каждой неудачей команды Александра Овечкина, который пятый раз за сезон оформил четырехматчевую безголевую серию, только увеличивается. Исправлять ситуацию «столичные» будут в Канаде: впереди у них запланированы гостевые матчи в Ванкувере, Калгари и Эдмонтоне.