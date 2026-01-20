Российский чемпион НХЛ попал в ДТП и пропустил матч с «Вашингтоном»

Российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин попал в аварию по пути на домашний матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтон Кэпиталз», из-за чего пропустил игру. Об этом сообщил главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар, которого цитирует ESPN.
По словам Беднара, Ничушкин получил незначительные травмы, но «все, кажется, в порядке».
«Просто все было недостаточно хорошо, чтобы играть сегодня, — сказал Беднар. — Посмотрим, что будет завтра».
Беднар не уточнил деталей произошедшего, кроме того, что дороги были обледенелыми после ночного снегопада, и что это была авария с участием нескольких автомобилей. «Это была небольшая авария, но достаточно серьезная, чтобы вывести его из строя, — добавил Беднар. — Извините, я не знаю всех подробностей».
«Колорадо» обыграл «Вашингтон» со счетом 5:2.
На счету Ничушкина, обладателя Кубка Стэнли 2022 года, в нынешнем сезоне 11 голов и 16 результативных передач в 38 матчах. Восемь игр он пропустил из-за травмы.