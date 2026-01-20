Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.97
П2
5.20
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.39
П2
1.87
Хоккей. КХЛ
18:00
Лада
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
2.43
X
4.20
П2
2.65
Хоккей. КХЛ
19:30
Шанхай Дрэгонс
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
3.55
X
4.37
П2
1.87
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
5
:
Рейнджерс
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
3
:
Айлендерс
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Калгари
1
:
Нью-Джерси
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Виннипег
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
1
:
Филадельфия
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
3
:
Миннесота
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Сан-Хосе
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
3
:
Питтсбург
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
5
:
Вашингтон
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Каролина
2
:
Баффало
1
П1
X
П2

Российский чемпион НХЛ попал в ДТП и пропустил матч с «Вашингтоном»

По словам главного тренера «Колорадо» Джареда Беднара, форвард получил незначительные травмы, но сыграть против «Кэпиталз» не смог.

Источник: Reuters

Российский форвард «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин попал в аварию по пути на домашний матч регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтон Кэпиталз», из-за чего пропустил игру. Об этом сообщил главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар, которого цитирует ESPN.

По словам Беднара, Ничушкин получил незначительные травмы, но «все, кажется, в порядке».

«Просто все было недостаточно хорошо, чтобы играть сегодня, — сказал Беднар. — Посмотрим, что будет завтра».

Беднар не уточнил деталей произошедшего, кроме того, что дороги были обледенелыми после ночного снегопада, и что это была авария с участием нескольких автомобилей. «Это была небольшая авария, но достаточно серьезная, чтобы вывести его из строя, — добавил Беднар. — Извините, я не знаю всех подробностей».

«Колорадо» обыграл «Вашингтон» со счетом 5:2.

На счету Ничушкина, обладателя Кубка Стэнли 2022 года, в нынешнем сезоне 11 голов и 16 результативных передач в 38 матчах. Восемь игр он пропустил из-за травмы.