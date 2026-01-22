Ричмонд
«Вашингтон» проиграл худшей команде лиги. Овечкин больше не сыграет в плей-офф?

Уступив «Ванкуверу», «Кэпиталз» серьезно отстают от топ-8 на «Востоке».

Источник: Reuters

Поражение от худшей команды лиги

Канадский выезд «Вашингтона» должен был начаться для команды максимально уверенно, поскольку первым его противником был «Ванкувер». «Кэнакс» «бросили весла» уже с момента обмена Куинна Хьюза в «Миннесоту» — недаром за своего самого звездного игрока команда взяла пачку проспектов и пик первого раунда драфта. Их теперь совершенно не интересуют победы. К игре с «Кэпиталз» «косатки» подходили с серией из 11 поражений подряд.

Так себе дела шли и у «Вашингтона»: три неудачи и вероятность упустить вперед группу, которая борется за попадание в плей-офф на «Востоке».

Но начало матча для команды Овечкина вышло замечательным: в середине первого периода Макс Сассон и Маркус Петтерссон оставили «Ванкувер» втроем, чем «столичные» моментально воспользовались. Дилан Строум и Джастин Сурдиф забили по голу и организовали комфортное преимущество своей команде.

Не обошлось тут и без участия Александра Овечкина. Он сделал одну голевую передачу и приблизился к званию лучшего ассистента в истории франшизы. Теперь у россиянина 749 результативных пасов. Лидирует по этому показателю Никлас Бэкстрем (762). Но на этом успехи капитана «Вашингтона», да и всей команды, завершились.

Еще до перерыва Брок Бесер и Эвандер Кейн сравняли счет. Во втором игровом отрезке «Кэпиталз» вновь пропустили две шайбы в течение пары минут: отличились Дрю О’Коннор и Филип Гронек. А сил, чтобы отыграть отставание в третьем периоде, не хватило.

При этом «Вашингтон» наиграл на пять ожидаемых шайб. Так что сегодняшняя победа «Ванкувера» — во многом заслуга голкипера Кевина Ланкинена. Но команде Спенсера Карбери стоит задуматься над реализацией моментов: они не забрасывали более трех шайб уже шесть матчей подряд. Не идут голы и у Овечкина — он не забивает уже на протяжении пяти игр.

«Вашингтон» не попадет в плей-офф?

Рассуждать о перспективах за 31 матч до конца регулярного чемпионата, пожалуй, слишком рано. Но тенденции в игре «Кэпиталз» указывают на это.

Сейчас от заветного второго уайлд-кард команду Овечкина отделяют четыре очка, что можно отыграть за одну удачную выездную или домашнюю серию.

Но стоит посмотреть и за конкурентами «Вашингтона», которые тоже находятся вне зоны плей-офф. Это «Флорида», в состав которой вернулся Мэттью Ткачак, «Филадельфия» с системным Токеттом, но плохой вратарской линией, «Нью-Джерси» с братьями Хьюз и Нико Хиширом, а также все еще звездный «Торонто» с Остоном Мэттьюсом и Вильямом Нюландером.

Все эти команды, так же как и «Вашингтон», находятся рядом с топ-8 «Востока». А ведь еще надо кого-то вытеснить оттуда. Вероятность, что «Кэпиталз» внезапно начнут показывать хоккей прошлого сезона и обойдут всех конкурентов, крайне низкая.

Источник: Reuters

Очень похоже на то, что дебют Карбери и потенциальный рекорд Овечкина в прошлом году смогли зажечь в команде энергию, которой хватило ровно на одну регулярку. Сейчас абсолютно все форварды «Вашингтона», кроме Тома Уилсона, набирают сильно меньше очков, чем в том сезоне.

Не хватает и глубины состава. Вряд ли можно рассчитывать на что-то серьезное, если центральным в тройке с Овечкиным появляется 35-летний Ник Дауд с двумя голами за 43 игры.

«Вашингтон» попробовал подарить своему капитану последнюю возможность побороться за «чашку». Борьба эта закончилась во втором раунде Кубка Стэнли-2024/25. Теперь настало время полноценной перестройки.

Автор: Максим Клементьев

Ванкувер
4:3
2:2, 2:0, 0:1
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
22.01.2026, 06:00 (МСК UTC+3)
Rogers Arena, 18556 зрителей
Главные тренеры
Адам Фут
Спенсер Карбери
Вратари
Кевин Ланкинен
Логан Томпсон
(00:00-55:59)
Логан Томпсон
(56:37-58:09)
1-й период
07:11
Макс Сассон
08:02
Маркус Петтерссон
08:25
Дилан Строум
(Джон Карлсон, Том Уилсон)
09:43
Джастин Сурдиф
(Дилан Строум, Александр Овечкин)
13:32
Брок Босер
(Давид Кампф)
15:53
Линус Карлссон
18:22
Эвандер Кейн
(Джейк Дебраск)
2-й период
23:33
Джон Карлсон
24:19
Коннор Макмайкл
28:58
Дрю О`Коннор
(Давид Кампф, Брок Босер)
31:02
Эвандер Кейн
31:02
Райан Леонард
31:43
Филип Гронек
(Джейк Дебраск, Том Вилландер)
35:12
Райан Леонард
3-й период
47:03
Нильс Хегландер
47:03
Мэтт Рой
56:37
Дилан Строум
(Джастин Сурдиф, Джон Карлсон)
Статистика
Ванкувер
Вашингтон
Штрафное время
10
10
Игра в большинстве
3
3
Голы в большинстве
0
2
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше