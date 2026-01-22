«Вашингтон» проиграл худшей команде лиги. Овечкин больше не сыграет в плей-офф?

При этом «Вашингтон» наиграл на пять ожидаемых шайб. Так что сегодняшняя победа «Ванкувера» — во многом заслуга голкипера Кевина Ланкинена. Но команде Спенсера Карбери стоит задуматься над реализацией моментов: они не забрасывали более трех шайб уже шесть матчей подряд. Не идут голы и у Овечкина — он не забивает уже на протяжении пяти игр.