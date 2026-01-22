«Вашингтон» проиграл худшей команде лиги. Овечкин больше не сыграет в плей-офф?

Поражение от худшей команды лиги
Канадский выезд «Вашингтона» должен был начаться для команды максимально уверенно, поскольку первым его противником был «Ванкувер». «Кэнакс» «бросили весла» уже с момента обмена Куинна Хьюза в «Миннесоту» — недаром за своего самого звездного игрока команда взяла пачку проспектов и пик первого раунда драфта. Их теперь совершенно не интересуют победы. К игре с «Кэпиталз» «косатки» подходили с серией из 11 поражений подряд.
Так себе дела шли и у «Вашингтона»: три неудачи и вероятность упустить вперед группу, которая борется за попадание в плей-офф на «Востоке».
Но начало матча для команды Овечкина вышло замечательным: в середине первого периода Макс Сассон и Маркус Петтерссон оставили «Ванкувер» втроем, чем «столичные» моментально воспользовались. Дилан Строум и Джастин Сурдиф забили по голу и организовали комфортное преимущество своей команде.
Не обошлось тут и без участия Александра Овечкина. Он сделал одну голевую передачу и приблизился к званию лучшего ассистента в истории франшизы. Теперь у россиянина 749 результативных пасов. Лидирует по этому показателю Никлас Бэкстрем (762). Но на этом успехи капитана «Вашингтона», да и всей команды, завершились.
Еще до перерыва Брок Бесер и Эвандер Кейн сравняли счет. Во втором игровом отрезке «Кэпиталз» вновь пропустили две шайбы в течение пары минут: отличились Дрю О’Коннор и Филип Гронек. А сил, чтобы отыграть отставание в третьем периоде, не хватило.
При этом «Вашингтон» наиграл на пять ожидаемых шайб. Так что сегодняшняя победа «Ванкувера» — во многом заслуга голкипера Кевина Ланкинена. Но команде Спенсера Карбери стоит задуматься над реализацией моментов: они не забрасывали более трех шайб уже шесть матчей подряд. Не идут голы и у Овечкина — он не забивает уже на протяжении пяти игр.
«Вашингтон» не попадет в плей-офф?
Рассуждать о перспективах за 31 матч до конца регулярного чемпионата, пожалуй, слишком рано. Но тенденции в игре «Кэпиталз» указывают на это.
Сейчас от заветного второго уайлд-кард команду Овечкина отделяют четыре очка, что можно отыграть за одну удачную выездную или домашнюю серию.
Но стоит посмотреть и за конкурентами «Вашингтона», которые тоже находятся вне зоны плей-офф. Это «Флорида», в состав которой вернулся Мэттью Ткачак, «Филадельфия» с системным Токеттом, но плохой вратарской линией, «Нью-Джерси» с братьями Хьюз и Нико Хиширом, а также все еще звездный «Торонто» с Остоном Мэттьюсом и Вильямом Нюландером.
Все эти команды, так же как и «Вашингтон», находятся рядом с топ-8 «Востока». А ведь еще надо кого-то вытеснить оттуда. Вероятность, что «Кэпиталз» внезапно начнут показывать хоккей прошлого сезона и обойдут всех конкурентов, крайне низкая.
Очень похоже на то, что дебют Карбери и потенциальный рекорд Овечкина в прошлом году смогли зажечь в команде энергию, которой хватило ровно на одну регулярку. Сейчас абсолютно все форварды «Вашингтона», кроме Тома Уилсона, набирают сильно меньше очков, чем в том сезоне.
Не хватает и глубины состава. Вряд ли можно рассчитывать на что-то серьезное, если центральным в тройке с Овечкиным появляется 35-летний Ник Дауд с двумя голами за 43 игры.
«Вашингтон» попробовал подарить своему капитану последнюю возможность побороться за «чашку». Борьба эта закончилась во втором раунде Кубка Стэнли-2024/25. Теперь настало время полноценной перестройки.
Автор: Максим Клементьев
