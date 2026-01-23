Как Могильный предлагал сбежать из СССР и кто придумал Русскую пятерку. Сергей Федоров — о карьере

Как «Детройт» вывел номер из обращения
12 января «Ред Уингз» вывели номер Сергея Федорова из обращения. Этому была посвящена специальная церемония перед домашним матчем команды. Он третий россиянин после Павла Буре и Сергея Зубова, чей номер вывели из обращения в клубе НХЛ, и девятый игрок в истории клуба после Терри Савчука, Реда Келли, Никласа Лидстрёма, Горди Хоу, Алекса Дельвеккио, Сида Абеля и Стива Айзермана.
«Если такое происходит — это колоссальная честь. Наверное, самая большая, которую клуб может оказать игроку за его путь и достижения. Я всегда говорил: если случится — буду счастлив и очень благодарен. А если не случится — ну что ж. Всё, что мы сделали в “Детройте”, никуда не денется: титулы, победы, голы — всё останется», — сказал Федоров.
По его словам, разговоры о том, что такая церемония может произойти, пошли давно. Россиянину об этом рассказывали друзья, близкие к клубу.
«Для меня “Ред Уингз” — клуб со столетней историей, и я всего лишь девятый игрок, чей номер подняли под своды. А сама арена и вся церемония — это было на 150%. Они собрали потрясающее шоу. Я рад, что стал частью этого», — подытожил он.
Побег из СССР
Федоров рассказал, что первым в Северную Америку его позвал Александр Могильный. Случилось это сразу после победного чемпионата мира в Швеции.
«Мы закончили Кубок мира в Стокгольме — выиграли. Пару дней праздновали. Ночью уже собирались спать, и он вдруг говорит: “Я завтра уезжаю в Баффало. Поехали со мной”. Я ему: “Саша, расслабься. Что я буду делать в Баффало?” Тогда я не воспринял это всерьёз — мне было 19», — рассказывает Сергей Федоров.
Он заявил, что на следующий день просто проводил Могильного до автомобиля, но сам остался в расположении команды. А решился на отъезд год спустя. Случилось это во время Игр доброй воли.
«Вице-президент Джим Девеллано показал контракт, суммы, бонусы — и даже “Корвет” как будто в придачу, красивой картинкой, как в кино. Мы сидим в шикарном номере — и он мне: “Поехали сейчас”. Я хотел уехать, но не прямо в ту секунду. С нами был человек, который сопровождал команду, — вы понимаете, о ком я. Мне нужно было придумать, как обойти этот момент», — сказал Федоров.
Как родилась Русская пятерка
Разумеется, ведущие подкаста не забыли и о великой Русской пятерке в «Детройте». В нее входили защитники Вячеслав Фетисов и Владимир Константинов, а также нападающие Сергей Фёдоров, Игорь Ларионов и Вячеслав Козлов.
«Если коротко: “папа” — это Слава Фетисов. Рядом с ним — Игорь Ларионов. А всё, о чём вы говорите — контроль шайбы, рисунок, взаимопонимание, — мы делали ещё в СССР. Мы уже знали, что будем делать», — сказал Федоров.
Идея создать Русскую пятерку принадлежит Скотти Боумену, который буквально поставил игроков перед фактом.
«Когда мы приехали, было две встречи — и перед игрой Скотти зовёт пятерых из нас за два часа: “Кстати, вы сегодня играете вместе”. Мы переглянулись, а он: “Всё, собрание окончено. Идите”. Мы даже не успели обсудить — просто вышли. И после разминки лично мне стало спокойно: я понял, что мы сыграем хорошо, как единое целое», — вспомнил Федоров.
Как стал защитником в «Детройте»
В одном из сезонов, будучи игроком «Детройта», Федоров почти полтора месяца играл в защите. По его словам, он согласился на это из-за дополнительного игрового времени.
«Накануне травмировался Челиос, у нас осталось пять защитников. Скотти позвал меня утром после лёгкой раскатки: “Сергей, как думаешь, сможешь сыграть в защите? Челиос травмирован, не знаю, что делать”. Я не думал ни секунды: “Конечно, Скотти”. Я понимал, что получу больше игрового времени: четыре звена — это 16−17 минут, с большинством/меньшинством — 18. А три пары защитников — это 23+. Я в деле», — рассказал Сергей.
Уход из «Детройта» — большая ошибка
Федоров называет свой уход из «Детройта» большой ошибкой. Но, по всей видимости, считает это виной своих агентов.
«Я не виню своих агентов, но они вели переговоры максимально агрессивно. Предлагают 10? Нет, мы хотим 11. Предлагают 11? Давай попробуем забрать 12. Я недавно говорил с Кеном Холландом (генеральный менеджер “Детройта” в тот момент), он многое рассказал про переговоры и представителей — без злости, просто как устроена работа. Переговоры жесткие. А решение должен принимать ты», — сказал в конце подкаста Сергей.
Максим Клементьев