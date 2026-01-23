Агент россиян в НХЛ назвал самых перспективных молодых хоккеистов страны

Хоккейный агент с 67 клиентами в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Дэн Мильштейн рассказал в эфире Радио РБК о самых перспективных, по его мнению, российских игроках.
«Я назову несколько имен, хотя на самом деле очень много ребят, которые достойны. Назар Привалов, Владимир Штырхунов, Богдан Якушевский, Даня Ермолов (играют в системе ЦСКА), вратарь Яков Казанцев в “Локомотиве”, Евгений Якунин в “Спартаке”, — сказал Мильштейн.
Мильштейн отметил, что 2009 год рождения потенциально может стать одним из самых лучших драфтов НХЛ для россиян. Игроков этого года рождения будут выбирать на драфтах НХЛ в 2027 и 2028 годах. «Это будущее сборной России, надеюсь, будущие олимпийские чемпионы», — добавил хоккейный агент.
Среди клиентов Мильштейна есть такие российские звезды НХЛ, как Никита Кучеров, Андрей Василевский (оба — «Тампа-Бэй Лайтнинг», Михаил Сергачев («Юта») и Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»).