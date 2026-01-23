Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
24.01
Торонто
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.20
П2
2.31
Хоккей. НХЛ
24.01
Чикаго
:
Тампа-Бэй
Все коэффициенты
П1
4.88
X
4.80
П2
1.60
Хоккей. НХЛ
24.01
Даллас
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.23
Хоккей. НХЛ
24.01
Калгари
:
Вашингтон
Все коэффициенты
П1
2.75
X
4.20
П2
2.24
Хоккей. НХЛ
24.01
Колорадо
:
Филадельфия
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.91
П2
5.30
Хоккей. НХЛ
24.01
Ванкувер
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.99
X
4.20
П2
2.11
Хоккей. НХЛ
24.01
Сан-Хосе
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
2.38
X
4.30
П2
2.53
Хоккей. НХЛ
24.01
Сиэтл
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
2.37
X
4.30
П2
2.57
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
2
:
Динамо М
1
П1
X
П2

Агент россиян в НХЛ назвал самых перспективных молодых хоккеистов страны

Дэн Мильштейн отметил Назара Привалова, Владимира Штырхунова, Богдана Якушевского, Даниила Ермолова из ЦСКА, Якова Казанцева из «Локомотива» и Евгения Якунина из «Спартака».

Источник: Соцсети

Хоккейный агент с 67 клиентами в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Дэн Мильштейн рассказал в эфире Радио РБК о самых перспективных, по его мнению, российских игроках.

«Я назову несколько имен, хотя на самом деле очень много ребят, которые достойны. Назар Привалов, Владимир Штырхунов, Богдан Якушевский, Даня Ермолов (играют в системе ЦСКА), вратарь Яков Казанцев в “Локомотиве”, Евгений Якунин в “Спартаке”, — сказал Мильштейн.

Мильштейн отметил, что 2009 год рождения потенциально может стать одним из самых лучших драфтов НХЛ для россиян. Игроков этого года рождения будут выбирать на драфтах НХЛ в 2027 и 2028 годах. «Это будущее сборной России, надеюсь, будущие олимпийские чемпионы», — добавил хоккейный агент.

Среди клиентов Мильштейна есть такие российские звезды НХЛ, как Никита Кучеров, Андрей Василевский (оба — «Тампа-Бэй Лайтнинг», Михаил Сергачев («Юта») и Илья Сорокин («Нью-Йорк Айлендерс»).

