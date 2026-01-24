Гол Дорофеева и два паса Барбашева принесли «Вегасу» победу над «Торонто»

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Вегас Голден Найтс» обыграли «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Торонто, завершилась победой гостей со счетом 6:3 (2:0, 2:3, 2:0). В составе «Вегаса» шайбы забросили Джек Айкел (2-я минута), Киган Колесар (5), российский нападающий Павел Дорофеев (24), Брэйден Боуман (26) и оформивший дубль Марк Стоун (56, 59). У «Торонто» отличились Джон Таварес (21), Скотт Лотон (31) и Бобби Макманн (39).
Российский форвард «Вегаса» Иван Барбашев отметился двумя голевыми передачами и был признан второй звездой встречи.
«Голден Найтс» одержали первую победу после двух поражений подряд. «Торонто» проиграл в третьем матче кряду.
Крэйг Беруби
Брюс Кэссиди
Энтони Столарц
(00:00-57:21)
Адин Хилл
Энтони Столарц
(c 59:01)
01:06
Джек Айкел
(Марк Стоун, Иван Барбашев)
04:31
Киган Колесар
(Райлли Смит, Йонас Рендбьерг)
07:01
Скотт Лотон
20:13
Джон Таварес
(Мэттью Найз, Матиас Маччелли)
23:32
Павел Дорофеев
25:16
Брэден Боумэн
(Таннер Лачински, Александр Хольц)
30:04
Скотт Лотон
(Мэттью Найз)
38:19
Бобби Макманн
(Макс Доми, Морган Райлли)
52:37
Томаш Гертл
55:11
Марк Стоун
(Иван Барбашев)
59:01
Марк Стоун
(Джек Айкел, Расмус Андерссон)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит