Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.80
П2
6.00
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.38
X
6.00
П2
6.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.48
X
5.60
П2
5.40
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.31
П2
3.70
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
3.33
X
4.35
П2
1.92
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.97
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.38
X
6.00
П2
6.80
Хоккей. НХЛ
21:00
Айлендерс
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.42
X
4.20
П2
2.54
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
4
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Филадельфия
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
3
:
Вегас
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Чикаго
1
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2

Гол Дорофеева и два паса Барбашева принесли «Вегасу» победу над «Торонто»

Гол Дорофеева и две передачи Барбашева принесли «Вегасу» победу над «Торонто».

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Вегас Голден Найтс» обыграли «Торонто Мейпл Лифс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в Торонто, завершилась победой гостей со счетом 6:3 (2:0, 2:3, 2:0). В составе «Вегаса» шайбы забросили Джек Айкел (2-я минута), Киган Колесар (5), российский нападающий Павел Дорофеев (24), Брэйден Боуман (26) и оформивший дубль Марк Стоун (56, 59). У «Торонто» отличились Джон Таварес (21), Скотт Лотон (31) и Бобби Макманн (39).

Российский форвард «Вегаса» Иван Барбашев отметился двумя голевыми передачами и был признан второй звездой встречи.

«Голден Найтс» одержали первую победу после двух поражений подряд. «Торонто» проиграл в третьем матче кряду.

Торонто
3:6
0:2, 3:2, 0:2
Вегас
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
24.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Scotiabank Arena, 19305 зрителей
Главные тренеры
Крэйг Беруби
Брюс Кэссиди
Вратари
Энтони Столарц
(00:00-57:21)
Адин Хилл
Энтони Столарц
(c 59:01)
1-й период
01:06
Джек Айкел
(Марк Стоун, Иван Барбашев)
04:31
Киган Колесар
(Райлли Смит, Йонас Рендбьерг)
07:01
Скотт Лотон
2-й период
20:13
Джон Таварес
(Мэттью Найз, Матиас Маччелли)
23:32
Павел Дорофеев
25:16
Брэден Боумэн
(Таннер Лачински, Александр Хольц)
30:04
Скотт Лотон
(Мэттью Найз)
38:19
Бобби Макманн
(Макс Доми, Морган Райлли)
3-й период
52:37
Томаш Гертл
55:11
Марк Стоун
(Иван Барбашев)
59:01
Марк Стоун
(Джек Айкел, Расмус Андерссон)
Статистика
Торонто
Вегас
Штрафное время
2
2
Игра в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит