Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.80
П2
6.00
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.38
X
6.00
П2
6.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.34
П2
5.70
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.31
П2
3.70
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
3.33
X
4.35
П2
1.92
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.97
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.38
X
6.00
П2
6.80
Хоккей. НХЛ
21:00
Айлендерс
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.20
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
4
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Филадельфия
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
3
:
Вегас
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Чикаго
1
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2

Три очка Мичкова позволили «Филадельфии» обыграть лучшую команду НХЛ

Дубль и передача Мичкова помогли «Филадельфии» обыграть «Колорадо» в матче НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. «Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Денвере завершилась со счетом 7:3 (2:0, 1:3, 4:0) в пользу «Филадельфии». В составе победителей хет-триком отметился Оуэн Типпетт (16, 41 и 51-я минуты), дубль оформил российский нападающий Матвей Мичков (43, 57), шайбы также забросили Денвер Барки (19) и Бобби Бринк (32). У «Колорадо» отличились Паркер Келли (28), Виктор Олофссон (31) и Кейл Макар (33).

Мичков, в активе которого также результативная передача, забросил 11-ю и 12-ю шайбы в сезоне. Всего россиянин набрал 27 очков (12 голов + 15 ассистов) за 49 игр. По итогам встречи Мичков был признан второй звездой матча.

«Филадельфия», набрав 57 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона Восточной конференции. «Колорадо» с 77 баллами лидирует в Центральном дивизионе на Западе.

Колорадо
3:7
0:2, 3:1, 0:4
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
24.01.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Ball Arena, 18141 зритель
Главные тренеры
Джаред Беднар
Рик Токкет
Вратари
Маккензи Блэквуд
(00:00-00:24)
Самуэль Эрссон
(00:00-21:56)
Маккензи Блэквуд
(00:45-54:52)
Самуэль Эрссон
(c 22:02)
Маккензи Блэквуд
(55:17-55:27)
Маккензи Блэквуд
(c 56:53)
1-й период
00:45
Трэвис Конекны
04:59
Ноа Кэйтс
15:02
Оуэн Типпетт
(Кэмерон Йорк, Денвер Барки)
17:41
Нэйтан Маккиннон
18:57
Денвер Барки
(Матвей Мичков, Оуэн Типпетт)
2-й период
22:02
Арттури Лехконен
27:17
Паркер Келли
(Захар Бардаков, Джек Ашан)
30:29
Виктор Олофссон
(Нэйтан Маккиннон, Мартин Нечас)
31:01
Бобби Бринк
(Ноа Кэйтс)
32:12
Кэйл Макар
(Нэйтан Маккиннон, Мартин Нечас)
3-й период
40:56
Оуэн Типпетт
(Шон Кутюрье)
42:00
Матвей Мичков
(Эмиль Андре, Гарнет Хэтэуэй)
44:17
Эмиль Андре
48:37
Денвер Барки
50:24
Оуэн Типпетт
56:53
Матвей Мичков
(Трэвис Конекны)
Статистика
Колорадо
Филадельфия
Штрафное время
4
8
Игра в большинстве
4
2
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит