Три очка Мичкова позволили «Филадельфии» обыграть лучшую команду НХЛ

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. «Филадельфия Флайерз» одержала победу над «Колорадо Эвеланш» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Денвере завершилась со счетом 7:3 (2:0, 1:3, 4:0) в пользу «Филадельфии». В составе победителей хет-триком отметился Оуэн Типпетт (16, 41 и 51-я минуты), дубль оформил российский нападающий Матвей Мичков (43, 57), шайбы также забросили Денвер Барки (19) и Бобби Бринк (32). У «Колорадо» отличились Паркер Келли (28), Виктор Олофссон (31) и Кейл Макар (33).
Мичков, в активе которого также результативная передача, забросил 11-ю и 12-ю шайбы в сезоне. Всего россиянин набрал 27 очков (12 голов + 15 ассистов) за 49 игр. По итогам встречи Мичков был признан второй звездой матча.
«Филадельфия», набрав 57 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Столичного дивизиона Восточной конференции. «Колорадо» с 77 баллами лидирует в Центральном дивизионе на Западе.
