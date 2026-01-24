Пять голов до тысячи! Овечкин забил и прервал кошмарную серию «Вашингтона»

«Вашингтон» обыграл «Калгари» в матче чемпионата НХЛ и прервал серию поражений. Александр Овечкин отметил победу долгожданным голом и приблизился к эпохальному достижению.
Клуб Овечкина на грани краха
Положение «Вашингтон Кэпиталз» становится все более удручающим, и «столичные» рискуют откровенно провалить сезон, который может стать последним для их легендарного лидера Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге. Самая длинная выездная серия для «Кэпиталз» в текущем розыгрыше регулярного чемпионата складывается кошмарно: после поражения в Денвере от лидера «регулярки» «Колорадо Эвеланш» (2:5) подопечные Спенсера Карбери потерпели громкое фиаско в Ванкувере и уступили абсолютно худшей команде лиги «Кэнакс» (3:4), которые до игры с «Вашингтоном» шли на серии из 11 поражений. Сами «Кэпс» же оформили четырехматчевую серию поражений и впервые за все время работы Карбери на посту главного тренера команды не набрали ни одного очка в четырех играх кряду.
Несмотря на то, что игра «столичных» в большинстве наконец-то улучшилась и стала куда эффективнее по сравнению с тем, какой плохой была реализация «лишнего» в первую половину «регулярки», игра «Вашингтона» в формате «5 на 5» сильно просела. За последние четыре игры, в которых «Кэпс» забросили суммарно девять шайб, лишь трижды они отличились при игре в полных составах. Что касается их турнирного положения, то отставание Овечкина и компании от зоны уайлд-кард накануне сегодняшнего игрового дня в НХЛ составляло уже шесть очков. При этом конкуренты «Кэпиталз» свой минимум очков набирают.
«Наш сезон висит на волоске. Нам придется собраться с силами и отдать все, что у нас есть, и играть так, как будто мы уже участвуем в плей-офф. Ненавижу использовать это в регулярном сезоне, и никогда не стоит раздувать эту тему в январе, говоря, что это как игра плей-офф, но мы очень, очень близки к тому, чтобы оказаться в огромной, огромной яме, если в ближайшее время не добьемся нужных результатов. Мы совершаем слишком много грубых ошибок, которые уже невозможно перекрыть. Теперь нам нужно играть строже.
Мы возвращаемся к мысли о том, что это уже не команда прошлого года. Это совсем не она. Надо перестать думать, что мы все та же команда, биться головой о стену, раз за разом терпеть неудачи и спрашивать себя: “Почему мы не такие, как в прошлом году? Что происходит? Что случилось?” Вместо этого пора понять, что, похоже, нам нужно вернуться к модели команды двухлетней давности. Той, что строго действовала в обороне, ничего не позволяла соперникам, чувствовала себя уверенно при счете 1:0», — не сдержал эмоций главный тренер «Вашингтона».
Спенсер Карбери не просто так вспомнил свой первый сезон у руля «Кэпиталз». Тогда, в сезоне-2023/24 его команда забралась в плей-офф в самый последний момент: после провала в декабрьских и январских матчах, «столичные» набрали ход и весной выдали мощный отрезок, благодаря чему буквально выгрызли для себя путевку в розыгрыш Кубка Стэнли. В тот раз «Вашингтону» для попадания в плей-офф хватило 91 набранного очка. В нынешнем же розыгрыше чемпионата подопечные Карбери, если прогнозировать итоговый результат по ситуации на данный момент, не наберут и 90 баллов. Для сравнения — идущий вторым в зоне уайлд-кард «Бостон Брюинз» прямо сейчас претендует минимум на 95 очков, а ведь между «мишками» и «столичными» имеется целая группа других команд.
В менее привлекательном положении оказались сегодняшние соперники «Вашингтона» — «Калгари Флэймз». «Огоньки» с треском провалили старт чемпионата, потерпев 16 поражений в первом 21 матче сезона. В ноябре-декабре «Калгари» предпринял попытку исправить ситуацию, но с началом нового календарного года опять стал сваливаться в яму. Перед встречей с «Кэпиталз» — первой в этом сезоне — «Флэймз» проиграли 7 матчей из 11. В клубе из провинции Альберта о попадании в плей-офф скорее мечтают, чем думают всерьез.
Последний раз до сегодняшнего дня «Вашингтон» и «Калгари» играли друг с другом почти год назад — 26 февраля 2025-го. Ту встречу в столице США выиграли гости со счетом 3:1, а у «Кэпс» единственным голом отметился Александр Овечкин. Всего за всю свою карьеру в чемпионатах НХЛ российский рекордсмен в 27 предыдущих матчах против «огоньков» забросил 18 шайб и набрал 34 очка.
«Среди тех игроков “Вашингтона”, за кем нужно следить, трудно не отдать предпочтение “Великой Восьмерке”, когда он приезжает в Калгари. Да, у “Кэпиталз” в этом сезоне лидером по голам является член олимпийской сборной Канады Том Уилсон, который делит с Овечкиным первое место по количеству набранных очков в этой “регулярке”, сыграв при этом на восемь матчей меньше. Однако Овечкин, несмотря на свои 40 лет, остается взрывным игроком — особенно, когда находится в своем “офисе”, откуда наносит фирменные броски в касание», — отметила пресс-служба «Калгари» анонсе матча.
Долгожданный гол Овечкина!
Наличие серьезных проблем у соперника нисколько не гарантировало «Вашингтону» легкой прогулки. «Кэпиталз» этим опытом уже научены, недавняя игра с «Ванкувером» это подтвердила в очередной раз. В сегодняшней встрече в Калгари подопечным Спенсера Карбери также пришлось изрядно помучаться. Особенно это касается первой 20-минутки, в ходе которой у «столичных» не получалось ничего.
В самом дебюте встречи «Кэпиталз» нарвались на ненужное удаление. Защитник Джон Карлсон, накануне отметивший мощный юбилей в виде 600 голевых передач, получил две минуты штрафа за подножку и из штрафного бокса наблюдал, как соперники реализуют его проступок. Первый отрезок времени в меньшинстве «Вашингтон» провел надежно и даже попытался организовать атаку, но на встречных курсах «столичные» провели неудачную смену, в результате чего «Флэймз» в моменте убежали «5 в 3», и Морган Фрост открыл счет в матче.
Что произошло в раздевалке «Кэпиталз» в первом перерыве, остается только догадываться, но разговор внутри команды явно имел место. Он же принес пользу. Начиная со второго периода, «Вашингтон» перехватил инициативу и забрал шайбу под свой контроль. Гости действовали активнее и агрессивнее, тогда как «огонькам» оставалось либо грубить, либо действовать оппонентам на нервы, чтобы сбить их темп. Однако «Кэпс» были настроены решительно.
Довольно символично, что равенство в счете установил не кто иной, как Хендрикс Лапьер. Канадский нападающий «Вашингтона» не забивал в НХЛ почти два года. Последний раз до сегодняшнего дня он отметился голом в марте 2024-го. Примечательно, что случилось это как раз в Калгари в матче против «Флэймз». Именно в игре с «огоньками» Лапьер и прервал чересчур длительную безголевую серию, удачно сыграв на добивании. Одноклубники 23-летнего форварда были рады этому голу больше, чем сам автор шайбы. Лапьера поздравляли так эмоционально, будто его точный бросок вывел команду в финал Кубка Стэнли. Особенных поздравлений канадец дождался и от Александра Овечкина — лучшего голеадора в мировой истории.
«Вашингтон» в дальнейшем сохранял игру под своим контролем и действовал все так же активно, но при этом аккуратно. «Кэпиталз» искали моменты у чужих ворот, нагружая голкипера «Калгари» Дэвина Кули множеством бросков, и старались не допускать контрвыпадов со стороны «огоньков». Наконец, в середине третьего периода «столичным» удалось добиться своего, когда белорусский нападающий Алексей Протас вывел свою команду вперед. Жирную точку в матче поставил сам Александр Овечкин: российский нападающий подхватил шайбу в своей зоне, вышел за синюю линию и, не мешкая, точно бросил по пустым воротам, прервав затяжную безголевую серию.
Для Овечкина этот гол стал:
- первым за последние шесть матчей;
- 21-м в текущем сезоне;
- 70-м в пустые ворота в чемпионатах НХЛ;
- 918-м в карьере в чемпионатах НХЛ;
- 995-м в карьере в НХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф. До исторической тысячи осталось пять шайб, до абсолютного снайперского рекорда, которым владеет Уэйн Гретцки (1016), — 21 шайба.
3:1 — «Вашингтон» прервал четырехматчевую серию поражений и набрал очки в чемпионате НХЛ впервые за полторы недели. Уже завтра «Кэпиталз» предстоит закрепить материал и сразиться в Эдмонтоне с местными «Ойлерз» и их лидерами Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем.
Автор: Андрей Сенченко
