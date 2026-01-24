Ричмонд
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.80
П2
6.00
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.38
X
6.00
П2
6.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.34
П2
5.70
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.31
П2
3.70
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
3.33
X
4.35
П2
1.92
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.97
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.38
X
6.00
П2
6.80
Хоккей. НХЛ
21:00
Айлендерс
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.20
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
4
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Филадельфия
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
3
:
Вегас
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Чикаго
1
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2

Пять голов до тысячи! Овечкин забил и прервал кошмарную серию «Вашингтона»

Овечкин забросил 918-ю шайбу в карьере и обновил рекорд НХЛ по голам.

Источник: Reuters

«Вашингтон» обыграл «Калгари» в матче чемпионата НХЛ и прервал серию поражений. Александр Овечкин отметил победу долгожданным голом и приблизился к эпохальному достижению.

Клуб Овечкина на грани краха

Положение «Вашингтон Кэпиталз» становится все более удручающим, и «столичные» рискуют откровенно провалить сезон, который может стать последним для их легендарного лидера Александра Овечкина в Национальной хоккейной лиге. Самая длинная выездная серия для «Кэпиталз» в текущем розыгрыше регулярного чемпионата складывается кошмарно: после поражения в Денвере от лидера «регулярки» «Колорадо Эвеланш» (2:5) подопечные Спенсера Карбери потерпели громкое фиаско в Ванкувере и уступили абсолютно худшей команде лиги «Кэнакс» (3:4), которые до игры с «Вашингтоном» шли на серии из 11 поражений. Сами «Кэпс» же оформили четырехматчевую серию поражений и впервые за все время работы Карбери на посту главного тренера команды не набрали ни одного очка в четырех играх кряду.

Несмотря на то, что игра «столичных» в большинстве наконец-то улучшилась и стала куда эффективнее по сравнению с тем, какой плохой была реализация «лишнего» в первую половину «регулярки», игра «Вашингтона» в формате «5 на 5» сильно просела. За последние четыре игры, в которых «Кэпс» забросили суммарно девять шайб, лишь трижды они отличились при игре в полных составах. Что касается их турнирного положения, то отставание Овечкина и компании от зоны уайлд-кард накануне сегодняшнего игрового дня в НХЛ составляло уже шесть очков. При этом конкуренты «Кэпиталз» свой минимум очков набирают.

«Наш сезон висит на волоске. Нам придется собраться с силами и отдать все, что у нас есть, и играть так, как будто мы уже участвуем в плей-офф. Ненавижу использовать это в регулярном сезоне, и никогда не стоит раздувать эту тему в январе, говоря, что это как игра плей-офф, но мы очень, очень близки к тому, чтобы оказаться в огромной, огромной яме, если в ближайшее время не добьемся нужных результатов. Мы совершаем слишком много грубых ошибок, которые уже невозможно перекрыть. Теперь нам нужно играть строже.

Мы возвращаемся к мысли о том, что это уже не команда прошлого года. Это совсем не она. Надо перестать думать, что мы все та же команда, биться головой о стену, раз за разом терпеть неудачи и спрашивать себя: “Почему мы не такие, как в прошлом году? Что происходит? Что случилось?” Вместо этого пора понять, что, похоже, нам нужно вернуться к модели команды двухлетней давности. Той, что строго действовала в обороне, ничего не позволяла соперникам, чувствовала себя уверенно при счете 1:0», — не сдержал эмоций главный тренер «Вашингтона».

Источник: Reuters

Спенсер Карбери не просто так вспомнил свой первый сезон у руля «Кэпиталз». Тогда, в сезоне-2023/24 его команда забралась в плей-офф в самый последний момент: после провала в декабрьских и январских матчах, «столичные» набрали ход и весной выдали мощный отрезок, благодаря чему буквально выгрызли для себя путевку в розыгрыш Кубка Стэнли. В тот раз «Вашингтону» для попадания в плей-офф хватило 91 набранного очка. В нынешнем же розыгрыше чемпионата подопечные Карбери, если прогнозировать итоговый результат по ситуации на данный момент, не наберут и 90 баллов. Для сравнения — идущий вторым в зоне уайлд-кард «Бостон Брюинз» прямо сейчас претендует минимум на 95 очков, а ведь между «мишками» и «столичными» имеется целая группа других команд.

Источник: Reuters

В менее привлекательном положении оказались сегодняшние соперники «Вашингтона» — «Калгари Флэймз». «Огоньки» с треском провалили старт чемпионата, потерпев 16 поражений в первом 21 матче сезона. В ноябре-декабре «Калгари» предпринял попытку исправить ситуацию, но с началом нового календарного года опять стал сваливаться в яму. Перед встречей с «Кэпиталз» — первой в этом сезоне — «Флэймз» проиграли 7 матчей из 11. В клубе из провинции Альберта о попадании в плей-офф скорее мечтают, чем думают всерьез.

Последний раз до сегодняшнего дня «Вашингтон» и «Калгари» играли друг с другом почти год назад — 26 февраля 2025-го. Ту встречу в столице США выиграли гости со счетом 3:1, а у «Кэпс» единственным голом отметился Александр Овечкин. Всего за всю свою карьеру в чемпионатах НХЛ российский рекордсмен в 27 предыдущих матчах против «огоньков» забросил 18 шайб и набрал 34 очка.

«Среди тех игроков “Вашингтона”, за кем нужно следить, трудно не отдать предпочтение “Великой Восьмерке”, когда он приезжает в Калгари. Да, у “Кэпиталз” в этом сезоне лидером по голам является член олимпийской сборной Канады Том Уилсон, который делит с Овечкиным первое место по количеству набранных очков в этой “регулярке”, сыграв при этом на восемь матчей меньше. Однако Овечкин, несмотря на свои 40 лет, остается взрывным игроком — особенно, когда находится в своем “офисе”, откуда наносит фирменные броски в касание», — отметила пресс-служба «Калгари» анонсе матча.

Источник: Reuters

Долгожданный гол Овечкина!

Наличие серьезных проблем у соперника нисколько не гарантировало «Вашингтону» легкой прогулки. «Кэпиталз» этим опытом уже научены, недавняя игра с «Ванкувером» это подтвердила в очередной раз. В сегодняшней встрече в Калгари подопечным Спенсера Карбери также пришлось изрядно помучаться. Особенно это касается первой 20-минутки, в ходе которой у «столичных» не получалось ничего.

Хоккей
НХЛ 2025-2026
Неделя 16, 24.01.2026, 5:00
Калгари
1
Вашингтон
3

В самом дебюте встречи «Кэпиталз» нарвались на ненужное удаление. Защитник Джон Карлсон, накануне отметивший мощный юбилей в виде 600 голевых передач, получил две минуты штрафа за подножку и из штрафного бокса наблюдал, как соперники реализуют его проступок. Первый отрезок времени в меньшинстве «Вашингтон» провел надежно и даже попытался организовать атаку, но на встречных курсах «столичные» провели неудачную смену, в результате чего «Флэймз» в моменте убежали «5 в 3», и Морган Фрост открыл счет в матче.

Что произошло в раздевалке «Кэпиталз» в первом перерыве, остается только догадываться, но разговор внутри команды явно имел место. Он же принес пользу. Начиная со второго периода, «Вашингтон» перехватил инициативу и забрал шайбу под свой контроль. Гости действовали активнее и агрессивнее, тогда как «огонькам» оставалось либо грубить, либо действовать оппонентам на нервы, чтобы сбить их темп. Однако «Кэпс» были настроены решительно.

Источник: Reuters

Довольно символично, что равенство в счете установил не кто иной, как Хендрикс Лапьер. Канадский нападающий «Вашингтона» не забивал в НХЛ почти два года. Последний раз до сегодняшнего дня он отметился голом в марте 2024-го. Примечательно, что случилось это как раз в Калгари в матче против «Флэймз». Именно в игре с «огоньками» Лапьер и прервал чересчур длительную безголевую серию, удачно сыграв на добивании. Одноклубники 23-летнего форварда были рады этому голу больше, чем сам автор шайбы. Лапьера поздравляли так эмоционально, будто его точный бросок вывел команду в финал Кубка Стэнли. Особенных поздравлений канадец дождался и от Александра Овечкина — лучшего голеадора в мировой истории.

«Вашингтон» в дальнейшем сохранял игру под своим контролем и действовал все так же активно, но при этом аккуратно. «Кэпиталз» искали моменты у чужих ворот, нагружая голкипера «Калгари» Дэвина Кули множеством бросков, и старались не допускать контрвыпадов со стороны «огоньков». Наконец, в середине третьего периода «столичным» удалось добиться своего, когда белорусский нападающий Алексей Протас вывел свою команду вперед. Жирную точку в матче поставил сам Александр Овечкин: российский нападающий подхватил шайбу в своей зоне, вышел за синюю линию и, не мешкая, точно бросил по пустым воротам, прервав затяжную безголевую серию.

Для Овечкина этот гол стал:

  • первым за последние шесть матчей;
  • 21-м в текущем сезоне;
  • 70-м в пустые ворота в чемпионатах НХЛ;
  • 918-м в карьере в чемпионатах НХЛ;
  • 995-м в карьере в НХЛ с учетом чемпионатов и плей-офф. До исторической тысячи осталось пять шайб, до абсолютного снайперского рекорда, которым владеет Уэйн Гретцки (1016), — 21 шайба.

3:1 — «Вашингтон» прервал четырехматчевую серию поражений и набрал очки в чемпионате НХЛ впервые за полторы недели. Уже завтра «Кэпиталз» предстоит закрепить материал и сразиться в Эдмонтоне с местными «Ойлерз» и их лидерами Коннором Макдэвидом и Леоном Драйзайтлем.

Автор: Андрей Сенченко

Калгари
1:3
1:0, 0:1, 0:2
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
24.01.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Scotiabank Saddledome, 17379 зрителей
Главные тренеры
Райан Гуска
Спенсер Карбери
Вратари
Девин Кули
(00:00-58:14)
Логан Томпсон
(00:00-32:03)
Девин Кули
(59:07-59:13)
Логан Томпсон
(c 32:11)
1-й период
04:40
Джон Карлсон
06:09
Морган Фрост
(Коннор Зари)
2-й период
26:33
Хендрикс Лапьер
(Джон Карлсон, Мартин Фехервари)
28:27
Ян Кузнецов
28:27
Райан Леонард
32:11
Джоэл Фараби
3-й период
42:39
Адам Клапка
47:35
Алексей Протас
(Том Уилсон, Джастин Сурдиф)
51:35
Адам Клапка
54:00
Ян Кузнецов
54:37
Том Уилсон
59:07
Александр Овечкин
(Дилан Строум, Мартин Фехервари)
59:51
Хендрикс Лапьер
Статистика
Калгари
Вашингтон
Штрафное время
18
16
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
