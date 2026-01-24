Пять голов до тысячи! Овечкин забил и прервал кошмарную серию «Вашингтона»

«Наш сезон висит на волоске. Нам придется собраться с силами и отдать все, что у нас есть, и играть так, как будто мы уже участвуем в плей-офф. Ненавижу использовать это в регулярном сезоне, и никогда не стоит раздувать эту тему в январе, говоря, что это как игра плей-офф, но мы очень, очень близки к тому, чтобы оказаться в огромной, огромной яме, если в ближайшее время не добьемся нужных результатов. Мы совершаем слишком много грубых ошибок, которые уже невозможно перекрыть. Теперь нам нужно играть строже.



Мы возвращаемся к мысли о том, что это уже не команда прошлого года. Это совсем не она. Надо перестать думать, что мы все та же команда, биться головой о стену, раз за разом терпеть неудачи и спрашивать себя: “Почему мы не такие, как в прошлом году? Что происходит? Что случилось?” Вместо этого пора понять, что, похоже, нам нужно вернуться к модели команды двухлетней давности. Той, что строго действовала в обороне, ничего не позволяла соперникам, чувствовала себя уверенно при счете 1:0», — не сдержал эмоций главный тренер «Вашингтона».