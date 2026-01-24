Минтюков помог «Анахайму» обыграть «Сиэтл» в матче НХЛ

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. «Анахайм Дакс» одержал победу над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сиэтле завершилась со счетом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) в пользу «Анахайма». В составе победителей шайбы забросили Каттер Готье (2-я минута), Райан Пелинг (16), Крис Крайдер (25) и российский защитник Павел Минтюков (59), который также отметился результативной передачей. У «Сиэтла» отличились Джаред Макканн (22) и Джейден Шварц (42).
На счету Минтюкова в текущем сезоне 14 очков (6 голов + 8 передач) в 46 играх.
«Анахайм» одержал шестую победу подряд в НХЛ. Команда, набрав 57 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона Западной конференции, где «Сиэтл» (53) располагается на шестом месте.
В другом матче «Нью-Джерси Девилз» в гостях обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счетом 5:4 (1:0, 3:3, 1:1). Российский нападающий победившей команды Арсений Грицюк отдал результативную передачу. «Сан-Хосе Шаркс» дома одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:1 (3:1, 0:0, 0:0).
Дэн Байлсма
Джоэль Кенневилль
Филипп Грубауэр
(00:00-58:06)
Лукаш Достал
Филипп Грубауэр
(58:48-59:15)
Филипп Грубауэр
(c 59:52)
01:02
Каттер Готье
(Павел Минтюков, Джеффри Вьел)
14:17
Алекс Киллорн
15:24
Райан Пелинг
(Иан Мур)
21:55
Джаред Маккэн
(Мэттью Бенайерс, Джордан Эберле)
22:38
Райкер Эванс
24:00
Крис Крайдер
(Джексон Лакомб, Каттер Готье)
28:00
Дженсен Харкинс
32:42
Райан Строум
34:12
Брэндон Монтур
41:54
Джейден Шварц
(Шейн Райт, Каапо Какко)
58:48
Павел Минтюков
(Микаэль Гранлунд, Дрю Хеллесон)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит