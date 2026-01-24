Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
14:00
Трактор
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.43
X
5.80
П2
6.00
Хоккей. КХЛ
14:30
Металлург Мг
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.38
X
6.00
П2
6.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Сибирь
Все коэффициенты
П1
1.47
X
5.34
П2
5.70
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
:
Барыс
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.31
П2
3.70
Хоккей. КХЛ
17:00
Сочи
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
3.33
X
4.35
П2
1.92
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо
:
СКА
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.30
П2
2.97
Хоккей. КХЛ
17:10
Динамо Мн
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.38
X
6.00
П2
6.80
Хоккей. НХЛ
21:00
Айлендерс
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.41
X
4.20
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
завершен
Ванкувер
4
:
Нью-Джерси
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сан-Хосе
3
:
Рейнджерс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сиэтл
2
:
Анахайм
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
1
:
Вашингтон
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Колорадо
3
:
Филадельфия
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
3
:
Сент-Луис
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Торонто
3
:
Вегас
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Чикаго
1
:
Тампа-Бэй
2
П1
X
П2

Минтюков помог «Анахайму» обыграть «Сиэтл» в матче НХЛ

Гол и передача Минтюкова помогли «Анахайму» обыграть «Сиэтл» в матче НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. «Анахайм Дакс» одержал победу над «Сиэтл Кракен» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Сиэтле завершилась со счетом 4:2 (2:0, 1:1, 1:1) в пользу «Анахайма». В составе победителей шайбы забросили Каттер Готье (2-я минута), Райан Пелинг (16), Крис Крайдер (25) и российский защитник Павел Минтюков (59), который также отметился результативной передачей. У «Сиэтла» отличились Джаред Макканн (22) и Джейден Шварц (42).

На счету Минтюкова в текущем сезоне 14 очков (6 голов + 8 передач) в 46 играх.

«Анахайм» одержал шестую победу подряд в НХЛ. Команда, набрав 57 очков, занимает третью строчку в турнирной таблице Тихоокеанского дивизиона Западной конференции, где «Сиэтл» (53) располагается на шестом месте.

В другом матче «Нью-Джерси Девилз» в гостях обыграл «Ванкувер Кэнакс» со счетом 5:4 (1:0, 3:3, 1:1). Российский нападающий победившей команды Арсений Грицюк отдал результативную передачу. «Сан-Хосе Шаркс» дома одержал победу над «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:1 (3:1, 0:0, 0:0).

Сиэтл
2:4
0:2, 1:1, 1:1
Анахайм
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
24.01.2026, 06:00 (МСК UTC+3)
Climate Pledge Arena, 17151 зритель
Главные тренеры
Дэн Байлсма
Джоэль Кенневилль
Вратари
Филипп Грубауэр
(00:00-58:06)
Лукаш Достал
Филипп Грубауэр
(58:48-59:15)
Филипп Грубауэр
(c 59:52)
1-й период
01:02
Каттер Готье
(Павел Минтюков, Джеффри Вьел)
14:17
Алекс Киллорн
15:24
Райан Пелинг
(Иан Мур)
2-й период
21:55
Джаред Маккэн
(Мэттью Бенайерс, Джордан Эберле)
22:38
Райкер Эванс
24:00
Крис Крайдер
(Джексон Лакомб, Каттер Готье)
28:00
Дженсен Харкинс
32:42
Райан Строум
34:12
Брэндон Монтур
3-й период
41:54
Джейден Шварц
(Шейн Райт, Каапо Какко)
58:48
Павел Минтюков
(Микаэль Гранлунд, Дрю Хеллесон)
Статистика
Сиэтл
Анахайм
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
0
1
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит