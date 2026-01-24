«Вашингтон» объявил о подписании нового контракта с Тринеевым

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» объявил на своем официальном сайте о подписании нового контракта с российским нападающим Богданом Тринеевым на два сезона.
В следующем сезоне соглашение будет носить двусторонний характер с годовой зарплатой 850 тысяч долларов в НХЛ и 225 тысяч в Американской хоккейной лиге (АХЛ). Через год контракт станет односторонним, Тринеев заработает 950 тысяч долларов.
Тринееву 23 года, он был выбран «Вашингтоном» в четвертом раунде драфта 2020 года под общим 117-м номером. Россиянин дебютировал за «Кэпиталз» в декабре 2025 года и сыграл два матча в НХЛ, не набрав очков. В АХЛ на его счету 58 очков (32 гола + 26 передач) в 157 встречах. Также в активе Тринеева 67 матчей и 16 очков (2+14) в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за московское «Динамо».