«Вашингтон» объявил о подписании нового контракта с Тринеевым

Тринееву 23 года, он был выбран «Вашингтоном» в четвертом раунде драфта 2020 года под общим 117-м номером. Россиянин дебютировал за «Кэпиталз» в декабре 2025 года и сыграл два матча в НХЛ, не набрав очков. В АХЛ на его счету 58 очков (32 гола + 26 передач) в 157 встречах. Также в активе Тринеева 67 матчей и 16 очков (2+14) в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) за московское «Динамо».