«Юта Маммот» Сергачева на выезде обыграла «Нэшвилл Предаторз» в матче НХЛ

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. «Юта Маммот» на выезде обыграла «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая прошла в Нэшвилле, завершилась со счетом 5:2 (0:1, 3:1, 2:0) в пользу «Юты». В составе победителей отличились Клейтон Келлер (24-я минута), Майкл Карконе (26), Кайлер Ямамото (29), Барретт Хэйтон (52) и Джей Джей Петерка (58). У «Нэшвилла» шайбы забросили Стивен Стэмкос (4) и Джонатан Маршессо (37).
Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев отметился тремя голевыми передачами. Всего на его счету 36 очков (7 голов + 29 передач) в 51 матче текущего сезона. Форвард «Юты» Даниил Бут не отметился результативными действиями.
«Юта» (58 очков), одержавшая пятую победу подряд, занимает четвертое место в Центральном дивизионе. «Нэшвилл» (52) располагается строчкой ниже.
В следующем матче «Юта» в гостях сыграет с «Тампой-Бэй Лайтнинг» в ночь на 27 января, а днем позже «Нэшвилл» на выезде встретится с «Бостон Брюинз».