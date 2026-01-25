Ричмонд
«Юта Маммот» Сергачева на выезде обыграла «Нэшвилл Предаторз» в матче НХЛ

Три передачи Сергачева помогли «Юте» обыграть «Нэшвилл» в матче НХЛ.

Источник: Sam Hodde/Getty Images

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. «Юта Маммот» на выезде обыграла «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая прошла в Нэшвилле, завершилась со счетом 5:2 (0:1, 3:1, 2:0) в пользу «Юты». В составе победителей отличились Клейтон Келлер (24-я минута), Майкл Карконе (26), Кайлер Ямамото (29), Барретт Хэйтон (52) и Джей Джей Петерка (58). У «Нэшвилла» шайбы забросили Стивен Стэмкос (4) и Джонатан Маршессо (37).

Российский защитник «Юты» Михаил Сергачев отметился тремя голевыми передачами. Всего на его счету 36 очков (7 голов + 29 передач) в 51 матче текущего сезона. Форвард «Юты» Даниил Бут не отметился результативными действиями.

«Юта» (58 очков), одержавшая пятую победу подряд, занимает четвертое место в Центральном дивизионе. «Нэшвилл» (52) располагается строчкой ниже.

В следующем матче «Юта» в гостях сыграет с «Тампой-Бэй Лайтнинг» в ночь на 27 января, а днем позже «Нэшвилл» на выезде встретится с «Бостон Брюинз».