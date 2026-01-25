Гол и три передачи Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче НХЛ

Никита Кучеров также отметился тремя голевыми передачами и седьмой раз в карьере в чемпионатах НХЛ достиг отметки в 50 ассистов в рамках одной «регулярки». По числу сезонов с 50 передачами Кучеров превзошел Мартена Сан-Луи и установил новый рекорд «Тампы». Российский форвард также забросил 383-ю шайбу в карьере в стане «Лайтнинг» и поднялся на второе место в списке лучших снайперов в истории клуба в чемпионатах НХЛ, разделив эту позицию с Венсаном Лекавалье. Всего в 46 матчах сезона-2025/26 Кучеров набрал 78 очков (26 голов и 52 передачи). Его результативная серия составляет пять матчей.