Гол и три передачи Кучерова не спасли «Тампу» от поражения в матче НХЛ

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Тампа-Бэй Лайтнинг» проиграли «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в Коламбусе, завершилась победой хозяев площадки со счетом 8:5 (4:2, 2:2, 2:1). В составе «Блю Джекетс» шайбы забросили Коул Силлинджер (6-я минута), оформивший хет-трик Мэйсон Марчмент (9, 30, 60), Адам Фантилли (19), российский нападающий Дмитрий Воронков (20), Чарли Койл (39) и Шон Монахан (55). У гостей отличились Джейк Гюнцель (8, 59), Даррен Рэддиш (11), российский нападающий Никита Кучеров (24) и Энтони Сирелли (25).
Никита Кучеров также отметился тремя голевыми передачами и седьмой раз в карьере в чемпионатах НХЛ достиг отметки в 50 ассистов в рамках одной «регулярки». По числу сезонов с 50 передачами Кучеров превзошел Мартена Сан-Луи и установил новый рекорд «Тампы». Российский форвард также забросил 383-ю шайбу в карьере в стане «Лайтнинг» и поднялся на второе место в списке лучших снайперов в истории клуба в чемпионатах НХЛ, разделив эту позицию с Венсаном Лекавалье. Всего в 46 матчах сезона-2025/26 Кучеров набрал 78 очков (26 голов и 52 передачи). Его результативная серия составляет пять матчей.
Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился двумя голевыми передачами. Защитник «Блю Джекетс» Иван Проворов нанес один бросок в створ ворот, заблокировал один бросок и завершил матч с показателем полезности «плюс 3». Защитник «мундиров» Егор Замула заблокировал один бросок.
«Тампа» потерпела первое поражение после трех побед подряд. «Коламбус» одержал шестую победу в последних семи матчах чемпионата НХЛ.
Рик Боунесс
Джон Купер
Джет Гривз
Йонас Йоханссон
05:47
Коул Силлинджер
(Чарли Койл)
07:48
Джейк Гюнцель
08:37
Мэйсон Марчмент
(Эрик Гудбрэнсон)
09:28
Иван Проворов
10:01
Даррен Раддиш
(Никита Кучеров, Джейк Гюнцель)
13:13
Дмитрий Воронков
18:33
Адам Фантилли
(Кирилл Марченко, Мэйсон Марчмент)
19:47
Дмитрий Воронков
23:29
Никита Кучеров
(Брэндон Хагель, Энтони Чирелли)
24:58
Энтони Чирелли
(Никита Кучеров, Брэндон Хагель)
26:59
Мэйсон Марчмент
26:59
Янни Гурд
29:05
Мэйсон Марчмент
(Зак Веренски, Чарли Койл)
36:00
Деклан Карлайл
38:47
Шарль-Эдуард Д'Астус
38:57
Чарли Койл
(Адам Фантилли, Зак Веренски)
54:55
Шон Монахэн
58:54
Джейк Гюнцель
(Никита Кучеров, Энтони Чирелли)
59:35
Мэйсон Марчмент
(Кирилл Марченко, Адам Фантилли)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит