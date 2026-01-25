Гол Свечникова и передача Никишина помогли «Каролине» обыграть «Оттаву»

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» обыграли «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча, которая состоялась в столице Канады, завершилась победой гостей со счетом 4:1 (3:0, 1:1, 0:0). В составе «Каролины» шайбы забросили Уильям Каррье (4-я минута), Сет Джарвис (6), Тейлор Холл (19) и российский нападающий Андрей Свечников (30). У хозяев площадки автором гола стал Тим Штюцле (33).
Защитник «Харрикейнз» Александр Никишин отметился голевой передачей. Защитник «Сенаторз» Артем Зуб нанес два броска в створ ворот и применил два силовых приема.
В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты «Бостон Брюинз» обыграли «Монреаль Канадиенс» (4:3), а «Детройт Ред Уингз» в гостях выиграл у «Виннипег Джетс» (5:1).
