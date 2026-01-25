Гол Свечникова и передача Никишина помогли «Каролине» обыграть «Оттаву»

Встреча, которая состоялась в столице Канады, завершилась победой гостей со счетом 4:1 (3:0, 1:1, 0:0). В составе «Каролины» шайбы забросили Уильям Каррье (4-я минута), Сет Джарвис (6), Тейлор Холл (19) и российский нападающий Андрей Свечников (30). У хозяев площадки автором гола стал Тим Штюцле (33).