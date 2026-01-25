Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Шахматы, шашки
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.19
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
22:00
Торонто
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.41
X
4.50
П2
1.88
Хоккей. НХЛ
23:00
Сиэтл
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.15
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
6
:
Вашингтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сент-Луис
4
:
Лос-Анджелес
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
8
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
1
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Юта
5
П1
X
П2

Гол Свечникова и передача Никишина помогли «Каролине» обыграть «Оттаву»

Гол Свечникова и передача Никишина помогли «Каролине» обыграть «Оттаву» в НХЛ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Хоккеисты «Каролины Харрикейнз» обыграли «Оттаву Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча, которая состоялась в столице Канады, завершилась победой гостей со счетом 4:1 (3:0, 1:1, 0:0). В составе «Каролины» шайбы забросили Уильям Каррье (4-я минута), Сет Джарвис (6), Тейлор Холл (19) и российский нападающий Андрей Свечников (30). У хозяев площадки автором гола стал Тим Штюцле (33).

Защитник «Харрикейнз» Александр Никишин отметился голевой передачей. Защитник «Сенаторз» Артем Зуб нанес два броска в створ ворот и применил два силовых приема.

В других матчах игрового дня чемпионата НХЛ хоккеисты «Бостон Брюинз» обыграли «Монреаль Канадиенс» (4:3), а «Детройт Ред Уингз» в гостях выиграл у «Виннипег Джетс» (5:1).

Оттава
1:4
0:3, 1:1, 0:0
Каролина
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
25.01.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Canadian Tire Centre
Главные тренеры
Трэвис Грин
Род Бриндамор
Вратари
Джеймс Раймер
Брэндон Бусси
1-й период
01:17
Джейк Сандерсон
03:53
Вильям Каррье
(Марк Янковски, Джален Чатфилд)
05:36
Сет Джарвис
(Александр Никишин)
08:34
Александр Никишин
18:43
Тэйлор Холл
(Джексон Блэйк, Джален Чатфилд)
2-й период
23:07
Шон Уокер
28:39
Джейк Сандерсон
28:49
Клод Жиру
29:29
Андрей Свечников
(Николай Элерс, Сет Джарвис)
32:11
Тим Штюцле
(Джейк Сандерсон, Клод Жиру)
33:52
Тэйлор Холл
33:52
Тэйлор Холл
36:35
Ник Казинс
3-й период
55:21
Шон Уокер
Статистика
Оттава
Каролина
Штрафное время
8
18
Игра в большинстве
4
4
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит