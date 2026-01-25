Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.19
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
22:00
Торонто
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
3.41
X
4.50
П2
1.88
Хоккей. НХЛ
23:00
Сиэтл
:
Нью-Джерси
Все коэффициенты
П1
2.65
X
4.15
П2
2.33
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
6
:
Вашингтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сент-Луис
4
:
Лос-Анджелес
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
8
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
1
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Юта
5
П1
X
П2

«Миннесота Уайлд» проиграла в овертайме «Флориде Пантерз»

Гол и передача Капризова не спасли «Миннесоту» от поражения в матче НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. «Миннесота Уайлд» проиграла в овертайме «Флориде Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Сент-Поле завершилась со счетом 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Сэм Райнхарт (7-я), Брэд Маршанд (19, 63) и Сэм Беннетт (54). В составе хозяев отличились Кирилл Капризов (10), Йоэль Эрикссон (25) и Мэтт Болди (53).

Капризов отметился 28-й шайбой в сезоне, а также 36-й голевой передачей. С 64 очками он является лучшим бомбардиром клуба в текущей «регулярке». Он был признан второй звездой матча. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 18 бросков по воротам.

«Миннесота» с 68 очками занимает второе место в таблице Центрального дивизиона, «Флорида» (57 очков) располагается на шестой строчке в Атлантическом дивизионе.

В другом матче дня передача Павла Бучневича не спасла «Сент-Луис» от поражения в домашнем матче против «Лос-Анджелес Кингз» (4:5 ОТ).

Миннесота
3:4
1:2, 1:0, 1:1
ОТ
Флорида
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
25.01.2026, 05:00 (МСК UTC+3)
Grand Casino Arena
Главные тренеры
Джон Хайнс
Пол Морис
Вратари
Филип Густавссон
Сергей Бобровский
1-й период
03:22
Кирилл Капризов
06:44
Сэм Райнхарт
(Аарон Экблад, Картер Верхэге)
07:59
Эй Джей Грир
09:17
Кирилл Капризов
(Мэтт Болди, Матс Зуккарелло)
17:21
Джейкоб Миддлтон
18:20
Брэд Маршан
(Мэттью Ткачак, Сэм Райнхарт)
2-й период
20:46
Кирилл Капризов
23:47
Эй Джей Грир
24:33
Юэль Эрикссон Эк
(Куинн Хьюз, Кирилл Капризов)
26:49
Брэд Маршан
32:01
Джейкоб Миддлтон
32:01
Эй Джей Грир
34:26
Эван Родригес
36:26
Куинн Хьюз
3-й период
43:43
Нико Штурм
48:18
Эту Луостаринен
51:32
Маркус Фолиньо
52:09
Мэтт Болди
53:11
Сэм Беннетт
(Мэттью Ткачак, Брэд Маршан)
55:11
Нико Миккола
Овертайм
63:00
Брэд Маршан
(Картер Верхэге)
Статистика
Миннесота
Флорида
Штрафное время
17
17
Игра в большинстве
6
6
Голы в большинстве
2
2
Голы в меньшинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
