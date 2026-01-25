МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. «Миннесота Уайлд» проиграла в овертайме «Флориде Пантерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сент-Поле завершилась со счетом 4:3 (2:1, 0:1, 1:1, 1:0) в пользу гостей, у которых шайбы забросили Сэм Райнхарт (7-я), Брэд Маршанд (19, 63) и Сэм Беннетт (54). В составе хозяев отличились Кирилл Капризов (10), Йоэль Эрикссон (25) и Мэтт Болди (53).
Капризов отметился 28-й шайбой в сезоне, а также 36-й голевой передачей. С 64 очками он является лучшим бомбардиром клуба в текущей «регулярке». Он был признан второй звездой матча. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 18 бросков по воротам.
«Миннесота» с 68 очками занимает второе место в таблице Центрального дивизиона, «Флорида» (57 очков) располагается на шестой строчке в Атлантическом дивизионе.
В другом матче дня передача Павла Бучневича не спасла «Сент-Луис» от поражения в домашнем матче против «Лос-Анджелес Кингз» (4:5 ОТ).
