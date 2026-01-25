Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Спартак
:
Локомотив
Все коэффициенты
П1
3.00
X
4.19
П2
2.10
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Эдмонтон
6
:
Вашингтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Миннесота
3
:
Флорида
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Сент-Луис
4
:
Лос-Анджелес
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Бостон
4
:
Монреаль
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Виннипег
1
:
Детройт
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Коламбус
8
:
Тампа-Бэй
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
1
:
Каролина
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нэшвилл
2
:
Юта
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
0
:
Баффало
5
П1
X
П2

Овечкин сбил защитника «Эдмонтона» Уолмана с ног мощным силовым приемом

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметился мощным силовым приемом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Эдмонтона» (5:6 ОТ).

Источник: Getty Images

В первом периоде встречи 40-летний россиянин сбил с ног защитника «Ойлерз» Джейка Уолмана.

В матче с «Эдмонтоном» Овечкин провел на льду 15 минут и 29 секунд. Форвард не отличился результативными действиями, выполнил 1 бросок, сделал 3 силовых приема и завершил встречу с показателем полезности «+1».

Эдмонтон
6:5
1:1, 1:2, 3:2
ОТ
Вашингтон
Хоккей, НХЛ, Неделя 16
25.01.2026, 06:00 (МСК UTC+3)
Rogers Place
Главные тренеры
Крис Ноблок
Спенсер Карбери
Вратари
Коннор Ингрэм
(00:00-34:29)
Чарли Линдгрен
Тристан Джарри
(c 34:29)
1-й период
03:14
Василий Подколзин
19:12
Эван Бушар
(Зак Хаймэн, Маттиас Экхольм)
19:34
Алексей Протас
(Том Уилсон, Расмус Сандин)
2-й период
21:30
Леон Драйзайтль
24:13
Эван Бушар
(Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль)
24:36
Чарли Линдгрен
26:50
Джастин Сурдиф
(Коннор Макмайкл, Хендрикс Лапьер)
34:29
Энтони Бовилье
(Джон Карлсон, Итен Фрэнк)
36:11
Командный штраф
38:57
Джейкоб Чикран
3-й период
40:54
Тревор ван Римсдайк
43:58
Кертис Лазар
43:58
Кертис Лазар
44:00
Том Уилсон
44:30
Эван Бушар
(Коннор Макдэвид, Леон Драйзайтль)
46:40
Дилан Строум
(Том Уилсон, Джейкоб Чикран)
47:46
Мэтт Рой
48:24
Коннор Макдэвид
(Эван Бушар, Райан Нюджент-Хопкинс)
53:03
Тай Эмберсон
55:09
Коннор Макмайкл
(Джастин Сурдиф, Джон Карлсон)
59:28
Зак Хаймэн
(Эван Бушар, Коннор Макдэвид)
Овертайм
60:46
Коннор Макдэвид
(Эван Бушар, Леон Драйзайтль)
Статистика
Эдмонтон
Вашингтон
Штрафное время
10
12
Игра в большинстве
5
5
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
