Суровая бойня в логове Гретцки: Овечкин врезал канадцу, но проиграл

В дальнейшем игра в Эдмонтоне раскрылась: «Вашингтон» почувствовал, что постоянно сдерживать мощную атаку «Ойлерз» не сможет, а потому был смысл искать счастье в зоне соперника, который не отличается надежностью при игре в обороне. Во втором периоде команды действовали на равных, а «Кэпиталз» и вовсе получили небольшое преимущество по броскам, хотя трижды за период играли в меньшинстве. Важно и то, что «столичные» смогли выйти вперед. После еще одного гола Бушара в дебюте периода быстрый ответ дал Джастин Сурдиф, продливший свою результативную серию до трех игр, а следом точным броском отметился Энтони Бовилье. Гости контролировали ход встречи и были уверены в своих силах. Но и «Ойлерз» не теряли хватку.