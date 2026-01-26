Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
перерыв
Динамо М
3
:
Лада
1
Все коэффициенты
П1
1.09
X
11.25
П2
34.00
Хоккей. КХЛ
перерыв
Сочи
1
:
Шанхай Дрэгонс
5
Все коэффициенты
П1
34.00
X
15.00
П2
Хоккей. КХЛ
3-й период
ЦСКА
2
:
Северсталь
1
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.10
П2
15.00
Хоккей. КХЛ
3-й период
Динамо Мн
1
:
Салават Юлаев
1
Все коэффициенты
П1
2.65
X
2.45
П2
4.90
Хоккей. КХЛ
3-й период
Торпедо
2
:
Сибирь
1
Все коэффициенты
П1
1.09
X
7.80
П2
126.00
Хоккей. НХЛ
27.01
Коламбус
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.20
П2
2.55
Хоккей. НХЛ
27.01
Рейнджерс
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.64
X
4.30
П2
2.30
Хоккей. НХЛ
27.01
Тампа-Бэй
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.16
Хоккей. НХЛ
27.01
Филадельфия
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.64
Хоккей. НХЛ
27.01
Эдмонтон
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.65
X
5.00
П2
4.26
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
5
:
Адмирал
2
П1
X
П2

Матч НХЛ «Коламбус» — «Лос-Анджелес» перенесли из-за погодных условий

Встреча пройдет 9 марта.

Источник: Reuters

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Коламбусом» и «Лос-Анджелесом» перенесен из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба «Лос-Анджелеса».

Встреча должна была пройти в Колумбусе (штат Огайо, США) в ночь на 27 января по московскому времени. Встреча перенесена на 9 марта.

«Лос-Анджелес» занимает пятое место в Тихоокеанском дивизионе, команда набрала 55 очков после 50 матчей. «Коламбус» идет седьмым в Столичном дивизионе с 55 очками после 51 игры.