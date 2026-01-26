Матч НХЛ «Коламбус» — «Лос-Анджелес» перенесли из-за погодных условий

ВАШИНГТОН, 26 января. /ТАСС/. Матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Коламбусом» и «Лос-Анджелесом» перенесен из-за погодных условий. Об этом сообщает пресс-служба «Лос-Анджелеса».
Встреча должна была пройти в Колумбусе (штат Огайо, США) в ночь на 27 января по московскому времени. Встреча перенесена на 9 марта.
«Лос-Анджелес» занимает пятое место в Тихоокеанском дивизионе, команда набрала 55 очков после 50 матчей. «Коламбус» идет седьмым в Столичном дивизионе с 55 очками после 51 игры.