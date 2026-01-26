Капризова признали первой звездой недели в НХЛ, Кучерова — второй

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.
В четырех играх недели Капризов забросил три шайбы и отдал шесть голевых передач. Второй звездой недели стал российский форвард «Тампы» Никита Кучеров, который в трех матчах набрал 8 (2 гола + 6 результативных передач) очков.
Третьей звездой недели лига признала чешского голкипера «Анахайма» Лукаша Достала. В четырех играх он одержал четыре победы, процент отраженных бросков составил 92,5%.
