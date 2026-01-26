Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
3-й период
Динамо М
3
:
Лада
1
Все коэффициенты
П1
1.07
X
13.00
П2
86.00
Хоккей. КХЛ
3-й период
Сочи
1
:
Шанхай Дрэгонс
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
3-й период
ЦСКА
3
:
Северсталь
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
27.01
Рейнджерс
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
2.63
X
4.30
П2
2.32
Хоккей. НХЛ
27.01
Тампа-Бэй
:
Юта
Все коэффициенты
П1
2.00
X
4.40
П2
3.19
Хоккей. НХЛ
27.01
Филадельфия
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.62
Хоккей. НХЛ
27.01
Эдмонтон
:
Анахайм
Все коэффициенты
П1
1.65
X
5.00
П2
4.26
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо Мн
1
:
Салават Юлаев
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Торпедо
2
:
Сибирь
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Автомобилист
4
:
Амур
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Авангард
5
:
Адмирал
2
П1
X
П2

Капризова признали первой звездой недели в НХЛ, Кучерова — второй

Третьей звездой стал голкипер «Анахайма» Лукаш Достал.

НЬЮ-ЙОРК, 26 января. /ТАСС/. Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов признан первой звездой недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщает пресс-служба турнира.

В четырех играх недели Капризов забросил три шайбы и отдал шесть голевых передач. Второй звездой недели стал российский форвард «Тампы» Никита Кучеров, который в трех матчах набрал 8 (2 гола + 6 результативных передач) очков.

Третьей звездой недели лига признала чешского голкипера «Анахайма» Лукаша Достала. В четырех играх он одержал четыре победы, процент отраженных бросков составил 92,5%.

