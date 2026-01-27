Катание и труд: почему Кучеров — лучший хоккеист в истории «Тампы»

— Момент, когда Никита поразил меня больше всего? Это происходит каждую игру, — продолжил двукратный обладатель Кубка Стэнли. — Но особенно я был в шоке тем летом, когда мы вместе тренировались. Кучеров каждый день работал так, будто это его последняя тренировка. Если что-то не получалось, например бросок, он оставался после занятий и доводил его в этот конкретный день до идеала. Потом приезжал домой, шел в гараж — и продолжал. Такое рвение поражало. А потом начинаешь привыкать, видя, что это для него норма. И на льду всё начинает восприниматься как обыденность. Неожиданные передачи? Для него это естественно. И кажется, что это ценят меньше, чем должны. Макдэвид — это скорость и обыгрыши, и все это отмечают. А Никиту иногда недооценивают. Хотя он делает то, чего другие не делают.