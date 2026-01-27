Катание и труд: почему Кучеров — лучший хоккеист в истории «Тампы»

Российский форвард Никита Кучеров в минувшие выходные стал лучшим бомбардиром в истории «Тампы», навечно вписав свое имя в историю американского клуба. Он обошел другую легенду мирового хоккея — канадца Стивена Стэмкоса. А ведь россиянину всего 32 года и у него в запасе есть еще несколько сезонов, чтобы продолжать показывать сверхрезультативный хоккей.
Как форвард оказался в НХЛ
Существует два типа российских хоккеистов, ставших суперзвездами в НХЛ. Первых выбрали в топ-5 драфта, они уехали в Северную Америку в 18−19 лет и с ходу разорвали лигу благодаря своему невероятному таланту. Подобные истории были у Александра Овечкина и Евгения Малкина.
Есть и второй пример, когда россиян выбирали где-то в самом конце, а то и не выбирали вовсе, они оставались в КХЛ, дорастали до ранга суперзвезд и уже с этим багажом ехали в НХЛ. Это, например, Артемий Панарин и Кирилл Капризов.
Но случай Никиты Кучерова уникален. Он не заиграл в ЦСКА, не сильно котировался на драфте (ушел в самом конце второго раунда), но стал культовым игроком для современной НХЛ. Важно вспомнить, что уехать из России форварда буквально вынудили: в клубе не совсем верили в его проблемы с плечом и предлагали сделать операцию за свой счет. У молодого игрока денег для хирургического вмешательства, разумеется, не было.
— Точный диагноз не назову, но в первый же день мне сделали снимок и сказали: «Как они тебя вообще могли допускать до тренировок?! Твое плечо вообще ничего не держит!» Всё было разорвано с обеих сторон, плечо гуляло. Они в шоке были, — пересказывал Кучеров в интервью СЭ слова североамериканских докторов.
«Тампа» в итоге взяла на себя обязательства по восстановлению игрока. И сорвала джекпот. С сезона-2013/14 началась новая эпоха «Лайтнинг», связанная с двумя именами: форвард Никита Кучеров и главный тренер Джон Купер. Лишь эти двое остались в команде с того момента.
Почему он великий
Еще в 2022 году The Athletic составил свой рейтинг ста лучших хоккеистов в истории НХЛ. И россиянин, которому на тот момент было всего 28 лет, вошел в него под 72-м номером.
«Вы шутите, да? У меня нет скорости. У меня нет такого броска, как у Мэттьюса. Я не бегаю, как Макдэвид. У меня нет этих ярких вещей, о которых говорят люди», — самокритично высказывался о себе Кучеров тогда.
Но форвард «Тампы» велик совершенно другим — хоккейным интеллектом. И лучше всех об этом говорят игроки, выходящие с ним на площадку.
— Он замедляет игру, вытаскивает защитников с позиции, а затем делает идеальный пас. Его излюбленный прием — стянуть на себя пару защитников, дождаться, когда его товарищи по команде откроются, а затем отдать пас, на ситуацию с численным преимуществом, — рассказывал в интервью RG защитник «Оттавы» Артем Зуб.
Если «офис Овечкина» — это левый круг вбрасывания во время большинства, то «офис Кучерова» — правый. Совсем не удивительно, что «Тампа» стабильно показывает отличный показатель реализации численного большинства, имея в составе игрока, который может из одной точки мощно бросить и сделать невероятную по красоте результативную передачу. Так, в сезоне-2018/19 «молнии» реализовывали почти каждую третью попытку. И именно в том регулярном чемпионате россиянин стал лучшим бомбардиром лиги, набрав 128 очков.
И это даже не лучший сезон нападающего. Через пять лет он выдаст регулярку со 144 очками. В ближайшей перспективе ни у кого из россиян нет ни единого шанса этот показатель побить.
Ко всему прочему, Кучеров это еще и про стабильность: он трижды становился лучшим бомбардиром НХЛ. В XXI веке эту награду чаще забирал только Коннор Макдэвид (пять раз). Для сравнения, у Овечкина всего один такой сезон, а у Малкина и Кросби по два. Да и в этом сезоне россиянин выдал серию из девяти матчей подряд с двумя или более результативными действиями. Такого не делал даже тот самый Макдэвид. И стоит ли удивляться, что всего в 32 года Кучеров стал лучшим бомбардиром в истории «Тампы»?
— Он начинает готовиться к сезону буквально через неделю после окончания предыдущего, — сказал «Известиям» экс-партнер Кучерова по «Тампе», а ныне лидер «Юты» Михаил Сергачев. — Он видит у себя какие-то недостатки и понимает: чтобы их исправить, нужно много времени, всё лето. По ходу сезона это невозможно. Поэтому летом так и работает. Для меня он в «Тампе» всегда был своеобразным наставником. Многие люди думают, что тренировки — это бег от борта до борта. На самом деле, это больше работа мозга, чем ног и рук. Никита всё продумывает, анализирует, что именно нужно отработать, и делает это. Игра Никиты процентов на шестьдесят построена на игровом интеллекте. Остальные сорок — это техника, но она напрямую с этим интеллектом связана. Главное преимущество Куча — это его мозг.
При этом титулованный защитник считает, что Кучерова недооценивают.
— Момент, когда Никита поразил меня больше всего? Это происходит каждую игру, — продолжил двукратный обладатель Кубка Стэнли. — Но особенно я был в шоке тем летом, когда мы вместе тренировались. Кучеров каждый день работал так, будто это его последняя тренировка. Если что-то не получалось, например бросок, он оставался после занятий и доводил его в этот конкретный день до идеала. Потом приезжал домой, шел в гараж — и продолжал. Такое рвение поражало. А потом начинаешь привыкать, видя, что это для него норма. И на льду всё начинает восприниматься как обыденность. Неожиданные передачи? Для него это естественно. И кажется, что это ценят меньше, чем должны. Макдэвид — это скорость и обыгрыши, и все это отмечают. А Никиту иногда недооценивают. Хотя он делает то, чего другие не делают.
Одно очевидно: свое превосходство над остальными игроками франшизы он закрепил на долгие-долгие годы.
Максим Клементьев