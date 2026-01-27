«Продолжаем биться». «Вашингтон» не сдается в гонке за плей-офф: команда Овечкина цепляется за ускользающий шанс

Тренер заметил: «Есть много причин, почему мы допускаем большое число ошибок, которые не можем перекрыть. Нам просто нужно собраться. Знаете, мы возвращаемся к тому, что это уже не та прошлогодняя команда. Просто не та. И если мы продолжим думать, что мы те же, будем дальше биться головой о стену, терпеть неудачи и задаваться вопросами: “Почему мы не та же прошлогодняя команда? Что происходит? Что случилось?” Хотя вместо этого стоит осознать: “Слушайте, мы вынуждены вернуться к команде двухлетней давности, которая просто шла биться и ничего не давала соперникам”. Мы чувствовали себя совершенно комфортно при счете 1:0, нас это устраивало, сами этого и хотели. И вот над этим мы работаем с нашей командой, нет ничего плохого в победе со счетом 2:1 при десяти шансах соперника, немного уродливой игре с жесткой борьбой».