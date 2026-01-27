«Продолжаем биться». «Вашингтон» не сдается в гонке за плей-офф: команда Овечкина цепляется за ускользающий шанс

«Вашингтон» в поездке на северо-запад в регулярном чемпионате НХЛ на прошлой неделе набрал половину возможных очков в матчах с «Ванкувером» (3:4), «Калгари» (3:1) и «Эдмонтоном» (5:6 ОТ). Команда Спенсера Карбери удивила поражением от аутсайдера, но затем была близка к двум победам за два дня против соседей по провинции Альберта. Александр Овечкин вместе с партнерами продолжает гонку за кубковой восьмеркой в плотной группе конкурентов по Восточной конференции.
«Сезон висит на волоске»
«Вашингтон» начал длинный выезд после двух домашних поражений от «Сан-Хосе» (2:3) и «Флориды» (2:5) и продлил неудачную серию против лучшей и худшей команд лиги — «Колорадо» и «Ванкувера». «Кэпиталз» два периода цеплялись за игру против доминирующих в этой регулярке «Эвеланш» (2:5), а через два дня провалились на площадке вроде как совсем безнадежных «Кэнакс».
«Ванкувер» до приезда «Вашингтона» потерпел 11 поражений подряд с конца 2025 года и оформил последнюю победу в основное время месяц и два дня назад — 19 декабря против «Айлендерс» (4:1). «Кэнакс» набирали два очка без овертаймов и серий буллитов только в 11 из 50 матчей и дважды сделали это против «Кэпиталз», а на своей арене выиграли всего в пятый раз при 22 попытках.
«Вашингтон» начал в Ванкувере с двух голов в большинстве при одной результативной передаче Овечкина, но соперник сравнял счет до первого перерыва и ушел на второй с отрывом в две шайбы. Ассистент тренера «Кэпиталз» Патрик Уэллар перед третьим периодом назвал его «самым важным моментом сезона» в борьбе за плей-офф. Команда при таком посыле не слишком преуспела в создании явных моментов и забила только в концовке при своих пустых воротах.
«Вашингтон» попал в худший отрезок сезона. Столичная команда в начале декабря на серии из шести побед поднималась на первое место Восточной конференции, но с тех пор ни разу не выигрывала дважды подряд и откатилась за пределы топ-8, теперь потерпела четыре поражения в основное время друг за другом. «Кэпиталз» в этой регулярке испытывают сложности с реализацией в равных составах и слабо выглядят в большинстве и меньшинстве. Тренер постоянно не может рассчитывать на всех лидеров, новички чередуют яркие и неудачные вечера.
«Мы совершаем слишком много серьезных ошибок. Я вроде как повторяюсь, но это просто реальность. Мы делаем огромные, огромные ошибки. И это продолжается, хотя подобное недопустимо в этой лиге с такой высокой конкуренцией. Просто нельзя пропускать дешевые голы. А мы это делаем слишком часто», — сказал Карбери.
Тренер заметил: «Есть много причин, почему мы допускаем большое число ошибок, которые не можем перекрыть. Нам просто нужно собраться. Знаете, мы возвращаемся к тому, что это уже не та прошлогодняя команда. Просто не та. И если мы продолжим думать, что мы те же, будем дальше биться головой о стену, терпеть неудачи и задаваться вопросами: “Почему мы не та же прошлогодняя команда? Что происходит? Что случилось?” Хотя вместо этого стоит осознать: “Слушайте, мы вынуждены вернуться к команде двухлетней давности, которая просто шла биться и ничего не давала соперникам”. Мы чувствовали себя совершенно комфортно при счете 1:0, нас это устраивало, сами этого и хотели. И вот над этим мы работаем с нашей командой, нет ничего плохого в победе со счетом 2:1 при десяти шансах соперника, немного уродливой игре с жесткой борьбой».
Специалист подчеркнул: «Если был критический момент, то, смотрите, сейчас наш сезон на волоске. Это просто факт. Я не приукрашиваю и не пытаюсь преувеличить серьезность нашего положения в Восточной конференции и ситуации перед дедлайном и паузой в сезоне, а также того, как быстро наступит дедлайн после этой паузы. Что угодно. Все указывает на тот факт, что наш сезон висит на волоске. И именно здесь мы должны собраться с силами и отдать все без остатка, играть как будто в Кубке Стэнли. Я ненавижу использовать это определение к регулярному чемпионату, никогда не хочется раздувать в январе тему с игрой в плей-офф, но мы очень близки к краю, а если сейчас не добьемся результата, то свалимся в большую-большую дыру».
«40-летний Ови и остальные нападающие по списку»
Карбери сравнил третий год своей работы главным тренером «Вашингтона» с двумя предыдущими. В первом сезоне «Кэпиталз» удивили многих и в последний момент выбрались в плей-офф, изменили представление об аутсайдерах на спаде за счет надежности вратаря Чарли Линдгрена и достаточно жесткого хоккея с использованием ошибок соперника. Во втором сезоне «Кэпс» превосходили ожидания в реализации с результатами и досрочно стали первыми в Восточной конференции, совместили погоню Овечкина за рекордом с командным блеском в регулярке. В первом случае «столичные» ушли в глубокий минус по разности голов и цеплялись за любую возможность (220−257, −37), во втором ярко и продуктивно играли отдельные хоккеисты и вся команда (288−232, +56).
В прошлом году к Овечкину было привязано невероятное внимание, но рекорды результативности переписывали многие «столичные». В этой регулярке на первом плане две звезды «Вашингтона» из олимпийской заявки Канады — Логан Томпсон и Том Уилсон. Вратарь сильно провел первую часть сезона, известный своим бойцовским характером нападающий стал едва ли не самым значимым хоккеистом команды Карбери. Уилсон одним из немногих сохранил прошлогоднюю результативность, его отсутствие из-за повреждения среди прочих факторов повлияло на результаты.
Из двух ведущих центрфорвардов Дилан Строум стал действовать менее полезно, Пьер-Люк Дюбуа надолго выбыл из-за травмы. Алексей Протас при отдаче в равных составах и меньшинстве все же выглядит менее ярко после прорывного сезона. Не отличаются стабильностью многообещающая тройка Райана Леонарда и Джастина Сурдифа с Коннором Макмайклом, а также Итен Фрэнк. Многих форвардов «Кэпс» в списке бомбардиров обходит пара ведущих защитников — Джон Карлсон и Джейкоб Чикран, причем второй — еще и среди снайперов.
Карбери указывает на недостаток высококлассных нападающих с гарантированной полезностью в каждом матче. В середине декабря тренер призвал не заблуждаться насчет результатов при чуть лучшей или чуть худшей реализации: «Голы с нашей группой форвардов, способность создавать моменты и их завершать всегда будут нашей ахиллесовой пятой. Просто так мы устроены. И с 40-летним Алексом Овечкиным, и со всеми нашими нападающими по списку это всегда останется тем, над чем мы продолжим работать. В сезоне будет отрезок, когда все идет хорошо, вроде как в 10−12 матчах ранее. И потом будет отрезок, когда произойдет небольшой спад, парни не смогут завершать атаки с высоким процентом, потому что у нас среди форвардов нет действительно высококлассных игроков, которые способны определить результат. Поэтому мы должны делать все сообща».
Карбери в конце декабря также говорил, что часть сезона с напряженным расписанием между рождественской паузой и олимпийским перерывом станет определяющей для «Вашингтона». Только у команды как будто все пошло в другом направлении. «Кэпиталз» попытались выбраться из такого состояния на эмоциональном подъеме после одного долгожданного события.
«Большой эмоциональный заряд»
«Вашингтон» начал в Калгари с пропущенного гола в меньшинстве, но отыгрался во втором периоде и вырвался вперед в третьем. «Кэпиталз» сравняли счет после долгожданного гола Хендрикса Лапьера. 23-летний центрфорвард не забивал на протяжении 90 матчей после выезда к «Флэймз» 18 марта 2024 года. Партнеры на льду и вся скамейка очень эмоционально отпраздновали точный бросок игрока четвертого звена. Карлсон бросился к нападающему так же, как это сделал Ти Джей Оши после шайбы новичка в дебютной игре на старте сезона-2021/22.
«Мне сказали, что в этот раз празднование могло получиться сильнее. Чувства были именно такими. Ощущение, словно снова забил первый гол. Не хотелось бы, чтобы такое повторялось слишком часто. И все же этот коллектив — просто потрясающий. Безмерно обожаю всех парней. Считаю, мне очень повезло в том, что могу практически каждый день выходить и сражаться вместе с этими ребятами. И знаете, если бы какой-то парень не забивал 80 или около того матчей, наверное, я бы сделал то же самое. Так что мне это понравилось», — сказал Лапьер.
«Ох, да, на самом деле это стало большим эмоциональным зарядом для всех. Думаю, если вы видели нашу скамейку, насколько все были рады за него, то это говорит само за себя. Он прошел через определенный сложный период. Все шло не так. Но в конечном итоге, когда нам было очень надо, он вышел и забил. Так что мы рады за него. И надеемся, что это отправная точка», — сказал Протас.
«Думаю, обо всем говорит реакция Джона [Карлсона] на льду. Каждый так рад [за Лапьера], он усердно работает, отличный паренек, заслужил еще пару голов. Рад, что он избавился от этого груза, надеюсь, теперь сможет оттолкнуться от этого. И это была просто важнейшая игра в плане обретения уверенности для всей команды», — сказал Томпсон.
«Да, он такой хороший парень, хороший человек. Ни разу не приходил на каток расстроенным, не сбивал внимание команды. Просто отличный паренек, справился со всем, забил важнейший гол для нашей команды в этой части сезона. Я рад за него. Он и Лено — любимые игроки моего ребенка, мой Тедди будет в восторге, когда завтра проснется и увидит, что Лаппи забил этот гол. Да, просто потрясающий человек, все парни обожают его, поэтому очень здорово было увидеть, что эта шайба зашла», — сказал Уилсон.
«Скажу, что ребята на скамейке просто сходили с ума. После всего этого вроде как был [коммерческий] тайм-аут, слышал от нескольких парней: “Ладно, успокойтесь, успокойтесь”. Лаппи усердно работает, сильно переживает за дело, просто замечательный партнер по команде. Здесь каждый поддерживает его и делает все возможное, чтобы помочь добиться успеха на льду. И когда это произошло сегодня и он забил гол, все парни на скамейке пришли в восторг», — сказал Карбери.
«Кэпиталз» на подъеме переиграли «Флэймз» в третьем периоде. Чикран удивил уникальной для защитника попыткой зайти на лакросс, Протас провел победный гол, а Овечкин забил в пустые ворота. Для Александра эта шайба стала 21-й в сезоне, 70-й в ситуации со снятым вратарем соперника и 918-й при 1557 очках за карьеру в НХЛ, а также 995-й с учетом плей-офф. До этого россиянин в матче в Денвере первым в истории лиги прошел отметку в 7000 бросков, потом добавил еще два в Ванкувере и с шестью попаданиями в створ при десяти попытках наиграл на гол в Калгари.
«Это вызов — играть на таком уровне стабильно»
«Вашингтон» на следующий день в Эдмонтоне включился в догонялки в результативном размене. «Кэпиталз» забили после первого броска на последней минуте первого периода и дважды отыгрывались, затем трижды вырывались вперед и были очень близки к победе после гола Макмайкла, но последнее слово осталось за самым известным Коннором. У «Ойлерз» фееричный вечер провели Эван Бушар и Коннор Макдэвид. Защитник и центрфорвард ассистировали Заку Хаймэну в спасительной атаке на последней минуте основного времени. Бушар поучаствовал во всех шайбах хозяев, сделал хет-трик и добавил три передачи. Макдэвид забил в овертайме, оформил дубль и ассистентский хет-трик.
Финалисты Кубка Стэнли исправились после поражений в домашней серии от «Нью-Джерси» и «Питтсбурга», которые до «Вашингтона» в сдвоенных матчах в Калгари и Эдмонтоне собрали по две победы. «Кэпиталз» тоже нашли повод для гордости. В плюс пошли стойкость обороны при игре в пять защитников после травмы Расмуса Сандина в конце первого периода и показанный хоккей во второй игре за сутки против соперника с реактивной атакой.
«Да, мне очень понравилась наша игра сегодня. Считаю, наши парни отчаянно бились изо всех сил. Уже говорил до матча, насколько он тяжелый с учетом расписания. Просто очень ценно, как мы боролись после ночного переезда с прибытием в четыре утра. Парни прошли через трудности в игре, взлеты и падения, поднялись и бились. Я очень горжусь тем, как мы играли сегодня», — сказал Карбери.
Тренер о защитниках заметил: «Да, я так ценю и хвалю наших защитников. Стоит сказать так обо всей команде, но отдельный разговор о защитниках, которые держались до последнего. Эти парни боролись до конца. У нас осталось пятеро. Мы получали удаление за удалением и еще одним удалением — и выстояли раз, два, три. Защитники выстояли: Марти [Фехервари], Джон [Карлсон], Мэтти Рой, Ти Ви Ар [Тревор ван Римсдайк], Чики [Чикран] — эти парни сражались. И мы играли с этой пятеркой на протяжении 40 минут, очень и очень тяжелых минут».
Специалист о готовности команды бороться за плей-офф после двух вечеров в Калгари и Эдмонтоне (при трех поражениях за четыре матча на выезде и пяти в шести последних играх) сказал: «Определенно. Мы набрали три очка из четырех. Знаю, мы хотели закончить этот матч в свою пользу, а парни расстроены таким результатом. Но если мы будем играть на таком уровне до паузы и продолжим после нее, то будем хорошо выглядеть. Нужно сохранить эту форму и продолжать так же. Это вызов для нас в этом сезоне — стабильно играть на этом уровне каждый вечер, вечер за вечером. И вот хороший пример за последние 48 часов».
«Расстраивает, что не взяли два очка. Мы не очень здорово провели первый период без бросков, но все равно продолжали бороться. Стоит отдать должное нашим спецбригадам меньшинства, которые держались так долго, как только могли. Но когда даешь такому сопернику пять или шесть раз сыграть в большинстве, он точно использует это. Мы тоже проявили себя при реализации численного преимущества. К сожалению, не смогли продержаться еще 40 секунд в конце и затем уступили в овертайме. Да, отдельные слова о наших защитниках. Они получили пару из тех удалений, всем пришлось очень и очень тяжело, но наши защитники просто выдающиеся, сыграли столько минут и так держались в меньшинстве. В целом мы нормально сыграли, но предоставили сопернику слишком много шансов, а такая команда с такими парнями обязательно найдет возможность забить», — сказал Строум.
«Да, я считаю, что мы очень хорошо поработали в сдерживании топ-игроков соперника, очевидно, высококлассных хоккеистов, одних из лучших в мире. Но если постоянно удаляться, то они обязательно найдут возможность забить, что и сделали. Да, совершенно точно это довольно разочаровывающее поражение, достаточно обескураживающее. Мы позволили сопернику вернуться, отыграться в концовке и забрать победу в овертайме. Но я точно знаю одно о нашей команде: мы поднимаемся после неудач и будем продолжать биться. Да, смешанные чувства. Есть хорошие вещи, но все же мы проиграли. В такой момент сезона нам нужно набирать по два очка. Что ж, забираем одно с определенным позитивом, двигаемся дальше и постараемся выиграть следующий матч», — сказал Макмайкл.
«Вашингтон» до возвращения домой сыграет на западном побережье с «Сиэтлом» (утром 28 января по московскому времени) и заглянет в гости к «Детройту» (в ночь на 30 января).
Артем Агапов