«Следующий матч — игра года». Овечкин и «Вашингтон» после провала в Сиэтле

«Вашингтон» проиграл «Сиэтлу» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:5. Александр Овечкин забил единственный гол столичной команды, которая провалила важную игру в штате Вашингтон.
«Кэпиталз» потерпели четыре поражения в пяти матчах турне на Западное побережье и уступили в шестой раз за семь последних игр. Команда Спенсера Карбери рассматривала этот выезд как определяющий отрезок сезона в гонке за плей-офф. «Столичные» все больше отстают от зоны «уайлд-кард» в Восточной конференции, но все еще не так далеки от третьего места в дивизионе. Сдвоенные матчи с «Калгари» и «Эдмонтоном» вернули определенную надежду, но за ними последовало болезненное поражение.
«Вашингтон» неубедительно выглядел против «Сиэтла» с похожим турнирным положением в Западной конференции. Карбери снова был вынужден перестраивать состав из-за повреждений защитников Мэтта Роя и Расмуса Сандина, а ведущий форвард Том Уилсон все же вышел на лед. «Кэпиталз» в каждом из периодов уступали сопернику в активности, меньше бросали и создавали.
Моменты Дилана Строума, Райана Леонарда и Джейкоба Чикрана не изменили картины, Логан Томпсон своими спасениями сохранил нулевую ничью к первому перерыву, а после него хозяева ушли в отрыв. Филипп Грубауэр пропустил только раз, в начале третьего периода Овечкин завершил розыгрыш большинства и с близкого расстояния отправил шайбу в ворота после перевода Леонарда из правого круга. «Кракен» не подпустили к себе «Кэпс», закрепили преимущество и забили семь голов с учетом двух отмененных.
«Кэпиталз» с трудом добывают победы и не могут выиграть дважды подряд с начала декабря. Провал в Сиэтле в любом случае стал большим разочарованием и оставил вопросы для Карбери и лидеров команды. К прессе после игры вышли капитан и его ассистенты, а также лучшие бомбардиры «Кэпс» в этом сезоне — Овечкин с Уилсоном и Джоном Карлсоном.
«Получили по полной»
Уилсон (22 гола, 24 передачи и 46 очков в 45 матчах регулярки) дал несколько емких определений поражению. Форвард из олимпийской заявки Канады рассчитывает через два дня увидеть совсем другую игру «Вашингтона» против «Детройта» в конце выездной серии.
«Сейчас многие команды в отчаянном положении. Наш соперник вышел и с самого начала показал это, вел игру весь вечер. Очевидно, мы были недостаточно хороши, тяжело глотать эту горькую пилюлю», — сказал Уилсон.
Форвард о том, как его команде больше создать в атаке, заметил: «У меня ощущение, что мы защищались всю игру. Ты никак не перейдешь в атаку, если у тебя нет шайбы. Соперники лучше двигались. Думаю, все свелось к катанию и борьбе, мы включили свои ноги и немного добавили, но соперники действовали более стабильно весь матч. Просто ощущение, что у нас не было сил или контроля весь вечер».
Канадец о последствиях поражения в Сиэтле добавил: «Думаю, это очень жесткий удар. У нас остался один матч в этой поездке, это теперь самая важная игра в году. И если мы не будем отчаянно биться после такого, тогда даже не знаю, что еще сказать. Я думаю, наша команда понимает, что происходит, и это был серьезный звонок, нам здесь настучали по пятым точкам. Мы должны играть лучше, и мы будем играть лучше».
«Очень неприятные ощущения»
Карбери не стал скрывать глубокой озабоченности игрой команды. Главный тренер «Вашингтона» не нашел позитивных моментов в конкретном матче.
Карбери о том, что пошло не так против «Сиэтла», сказал: «Да, я думаю, что так было с самого начала, нас заметно переиграли в первом периоде. И не считаю, что потом много что изменилось. Думаю, нас переиграли, просто крайне разочарован, крайне разочарован. Просто считаю, что этот соперник сегодня перебил нас в каждом аспекте».
Тренер о словах Уилсона о серьезном звонке и полученных подобных сигналах ранее заметил: «Я понимаю, что он имеет в виду, вроде как такое поражение сегодня, еще с учетом нашего положения в сезоне и места в таблице. Но мне кажется, что наши ребята получили достаточно таких звонков за последние пару недель на собраниях и понимают серьезность положения. И поэтому, когда тебя переигрывают вот так, как нас сегодня, все случившееся вызывает очень неприятные ощущения».
Карбери ответил на вопрос о нескольких упущенных моментах в первом периоде и отсутствии подобных впоследствии: «Да, я бы сказал так. Вроде как у нас было три шанса в контрвыпадах. Это качественные моменты, но если оценивать, кто вел игру, кто владел шайбой, где была шайба, разница ощутима. Так что эти моменты были хороши, а мы их не реализовали, но должны были идти нога в ногу с соперником, контролировать игру, владеть шайбой, действовать в их зоне и выполнять броски. А этого сегодня не было».
Тренер об отсутствии серий побед в последние два месяца сказал: «Смотрите, это ваша работа — оценивать, в каком положении наша команда и как выглядит от матча к матчу. Я даже не волнуюсь из-за этого. Меня волнует, как я могу помочь нашей команде стать лучше и играть на своем высочайшем уровне, помочь отдельным хоккеистам. Нужно каждый день развивать этих ребят так, как я только могу. Так что меня не беспокоит, достаточно ли мы хороши для вашей оценки. Я беспокоюсь о том, как нам выиграть следующий матч или как мне помочь команде создать все условия для этой победы. И еще — как парням прибавлять завтра, послезавтра и еще через день, чтобы стать лучшими хоккеистами НХЛ, какими они только могут быть».
Карбери о том, что его хоккеистам нужно для стабильной и сильной игры в атаке, заметил: «Столько всего мог бы разложить. Я просто думаю, что соперники были намного быстрее во всех трех зонах. Мне просто кажется, вроде как эта команда была быстрее нас как с шайбой, так и без нее по всей площадке. Так что нужно начать со скорости игры, нашей способности двигать ногами и кататься, идти в прессинг, перегружать и возвращать шайбу, а потом действовать ближе в зоне обороны. Вот с чего мне хотелось бы начать, а потом вы уже можете разложить все по пунктам».
«Должны продолжать биться и бороться»
Овечкин (22 гола, 23 передачи и 45 очков в 54 матчах регулярки, 919 голов за карьеру в НХЛ и 996 шайб с учетом плей-офф) не стал слишком критично говорить о тяжелом поражении в важный момент. Снайпер заодно оценил значение единственной шайбы команды в своем исполнении.
«Что ж, я думаю, все знают: счет не имеет значения, мы не бросаем играть. Это был важный гол. Считаю, мы поймали импульс, но просто не использовали его», — сказал Овечкин.
Капитан на вопрос о том, как играть так же отчаянно, как соперники против «Вашингтона», заметил: «Считаю, что, когда шайба у нас, мы должны принимать умные решения. Мы смотрим видео, знаем в точности, что должны делать, но иногда это просто не работает. Сегодня вы могли видеть, что шайба постоянно отскакивала не туда. Иногда просто нужно, чтобы нам повезло с отскоком».
Форвард о том, почему некоторые игроки «Кэпиталз» выпадали и особенно в равных составах не выглядели слаженно в сравнении с другими матчами, сказал: «Не считаю, что мы были разрознены. Вы могли видеть, сколько шансов у нас было в первом периоде — у Стромера, Лено в “два в одного”, Чики промахнулся мимо открытых ворот. Знаете, если бы мы забили один гол, может быть, пошла бы другая игра. Он мог придать импульс, снять груз с наших плеч. Мы просто должны продолжать биться и бороться».