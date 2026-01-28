«Следующий матч — игра года». Овечкин и «Вашингтон» после провала в Сиэтле

Тренер об отсутствии серий побед в последние два месяца сказал: «Смотрите, это ваша работа — оценивать, в каком положении наша команда и как выглядит от матча к матчу. Я даже не волнуюсь из-за этого. Меня волнует, как я могу помочь нашей команде стать лучше и играть на своем высочайшем уровне, помочь отдельным хоккеистам. Нужно каждый день развивать этих ребят так, как я только могу. Так что меня не беспокоит, достаточно ли мы хороши для вашей оценки. Я беспокоюсь о том, как нам выиграть следующий матч или как мне помочь команде создать все условия для этой победы. И еще — как парням прибавлять завтра, послезавтра и еще через день, чтобы стать лучшими хоккеистами НХЛ, какими они только могут быть».