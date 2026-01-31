Передача Марченко помогла «Коламбусу» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. «Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Чикаго завершилась со счетом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) в пользу гостей, у которых отличились Чарли Койл (20, 22, 59-я минуты) и Матье Оливье (27). В составе проигравших шайбы забросили Коннор Бедард (20) и Фоэнк Назар (31).
Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился голевой передачей. С 45 очками (19 голов +26 пасов) в 49 матчах, он является вторым бомбардиром команды в сезоне.
«Коламбус» выиграл четвертый матч подряд и с 59 очками занимает четвертое место в таблице Столичного дивизиона. Проигравший пятую встречу подряд «Чикаго» (51 очко) идет шестым в Центральном дивизионе.
Джефф Блэшилл
Рик Боунесс
Спенсер Найт
(00:00-58:38)
Элвис Мерзликинс
Спенсер Найт
(c 58:57)
18:39
Коннор Мерфи
19:13
Чарли Койл
(Кирилл Марченко, Зак Веренски)
19:57
Коннор Бедард
(Алекс Власик, Тайлер Бертуцци)
21:23
Чарли Койл
26:47
Матье Оливье
(Чарли Койл, Зак Веренски)
26:47
Командный штраф
30:49
Фрэнк Назар
(Коннор Бедард, Тайлер Бертуцци)
33:11
Дмитрий Воронков
49:48
Мэтт Грызлик
54:22
Кент Джонсон
58:57
Чарли Койл
(Коул Силлинджер, Матье Оливье)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит