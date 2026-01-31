Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Ак Барс
:
Нефтехимик
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.50
П2
5.00
Хоккей. НХЛ
20:30
Филадельфия
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.15
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
21:00
Детройт
:
Колорадо
Все коэффициенты
П1
2.95
X
4.40
П2
2.07
Хоккей. НХЛ
23:30
Питтсбург
:
Рейнджерс
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.50
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
01.02
Калгари
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.45
X
4.20
П2
2.45
Хоккей. НХЛ
01.02
Флорида
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.05
X
4.30
П2
3.00
Хоккей. КХЛ
не начался
Сибирь
:
Трактор
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Металлург Мг
:
Динамо Мн
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
не начался
Салават Юлаев
:
Торпедо
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Автомобилист
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Амур
2
:
Барыс
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Чикаго
2
:
Коламбус
4
П1
X
П2

Передача Марченко помогла «Коламбусу» обыграть «Чикаго» в матче НХЛ

Передача Марченко помогла «Коламбусу» обыграть «Чикаго» в выездном матче НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. «Коламбус Блю Джекетс» обыграл «Чикаго Блэкхокс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Чикаго завершилась со счетом 4:2 (1:1, 2:1, 1:0) в пользу гостей, у которых отличились Чарли Койл (20, 22, 59-я минуты) и Матье Оливье (27). В составе проигравших шайбы забросили Коннор Бедард (20) и Фоэнк Назар (31).

Российский нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко отметился голевой передачей. С 45 очками (19 голов +26 пасов) в 49 матчах, он является вторым бомбардиром команды в сезоне.

«Коламбус» выиграл четвертый матч подряд и с 59 очками занимает четвертое место в таблице Столичного дивизиона. Проигравший пятую встречу подряд «Чикаго» (51 очко) идет шестым в Центральном дивизионе.

Чикаго
2:4
1:1, 1:2, 0:1
Коламбус
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
31.01.2026, 04:30 (МСК UTC+3)
United Center, 20247 зрителей
Главные тренеры
Джефф Блэшилл
Рик Боунесс
Вратари
Спенсер Найт
(00:00-58:38)
Элвис Мерзликинс
Спенсер Найт
(c 58:57)
1-й период
18:39
Коннор Мерфи
19:13
Чарли Койл
(Кирилл Марченко, Зак Веренски)
19:57
Коннор Бедард
(Алекс Власик, Тайлер Бертуцци)
2-й период
21:23
Чарли Койл
26:47
Матье Оливье
(Чарли Койл, Зак Веренски)
26:47
Командный штраф
30:49
Фрэнк Назар
(Коннор Бедард, Тайлер Бертуцци)
33:11
Дмитрий Воронков
3-й период
49:48
Мэтт Грызлик
54:22
Кент Джонсон
58:57
Чарли Койл
(Коул Силлинджер, Матье Оливье)
Статистика
Чикаго
Коламбус
Штрафное время
6
4
Игра в большинстве
2
3
Голы в большинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит