«Рейнджерс» без Панарина и Шестеркина проиграли «Питтсбургу» Малкина, у Гаврикова гол и 2 ассиста

В составе победителей по дублю оформили Энтони Манта и Ноэль Аччари. Еще по голу забили Рикард Ракелль и Бенжамин Киндел. На счету Евгения Малкина ассист.
У «Рейнджерс» по дублю на свой счет записали Алекси Лафреньер и Винсент Трочек, на счету Владислава Гаврикова гол и два ассиста. Голкипер Игорь Шестеркин участия в матче не принимал, как и форвард Артемий Панарин.
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
31.01.2026, 23:30 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 18370 зрителей
Главные тренеры
Дэн Мьюз
Майк Салливан
Вратари
Стюарт Скиннер
(00:00-17:25)
Джонатан Куик
(00:00-57:15)
Стюарт Скиннер
(c 17:40)
Джонатан Куик
(57:28-58:57)
1-й период
02:37
Энтони Манта
(Рутгер Макгроэрти)
06:05
Ноэль Аччиари
(Коннор Девар, Блэйк Лизотт)
06:10
Рутгер Макгроэрти
17:40
Скотт Морроу
2-й период
23:19
Мэттью Робертсон
30:56
Джонни Бродзински
32:59
Энтони Манта
(Евгений Малкин, Рикард Ракелль)
37:09
Энтони Манта
37:09
Сэм Кэррик
38:15
Командный штраф
38:28
Алексис Лафренье
(Джей Ти Миллер, Мика Зибанежад)
3-й период
40:00
Уилл Куилль
41:20
Рикард Ракелль
(Сидни Кросби, Эрик Карлссон)
41:40
Ноэль Аччиари
(Блэйк Лизотт, Бретт Кулак)
44:37
Илья Соловьев
48:24
Уильям Борген
49:12
Винс Трочек
(Владислав Гавриков)
55:15
Владислав Гавриков
(Брэйден Шнайдер, Джонни Бродзински)
57:28
Бенджамин Киндел
(Коннор Девар, Стюарт Скиннер)
58:53
Алексис Лафренье
(Мэттью Робертсон, Винс Трочек)
59:49
Уилл Куилль
(Алексис Лафренье, Винс Трочек)
Статистика
Питтсбург
Рейнджерс
Штрафное время
8
12
Игра в большинстве
5
3
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит
