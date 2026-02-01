Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.20
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.00
П2
8.50
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.20
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
3
:
Миннесота
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
2
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Ванкувер
2
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вашингтон
4
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Виннипег
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
6
:
Рейнджерс
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Детройт
0
:
Колорадо
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Филадельфия
2
:
Лос-Анджелес
3
П1
X
П2

«Рейнджерс» без Панарина и Шестеркина проиграли «Питтсбургу» Малкина, у Гаврикова гол и 2 ассиста

В ночь на 1 февраля (мск) прошел матч регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург Пингвинз» — «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой «пингвинов» со счетом 6:5.

Источник: Getty Images

В составе победителей по дублю оформили Энтони Манта и Ноэль Аччари. Еще по голу забили Рикард Ракелль и Бенжамин Киндел. На счету Евгения Малкина ассист.

У «Рейнджерс» по дублю на свой счет записали Алекси Лафреньер и Винсент Трочек, на счету Владислава Гаврикова гол и два ассиста. Голкипер Игорь Шестеркин участия в матче не принимал, как и форвард Артемий Панарин.

Питтсбург
6:5
2:0, 1:1, 3:4
Рейнджерс
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
31.01.2026, 23:30 (МСК UTC+3)
PPG Paints Arena, 18370 зрителей
Главные тренеры
Дэн Мьюз
Майк Салливан
Вратари
Стюарт Скиннер
(00:00-17:25)
Джонатан Куик
(00:00-57:15)
Стюарт Скиннер
(c 17:40)
Джонатан Куик
(57:28-58:57)
1-й период
02:37
Энтони Манта
(Рутгер Макгроэрти)
06:05
Ноэль Аччиари
(Коннор Девар, Блэйк Лизотт)
06:10
Рутгер Макгроэрти
17:40
Скотт Морроу
2-й период
23:19
Мэттью Робертсон
30:56
Джонни Бродзински
32:59
Энтони Манта
(Евгений Малкин, Рикард Ракелль)
37:09
Энтони Манта
37:09
Сэм Кэррик
38:15
Командный штраф
38:28
Алексис Лафренье
(Джей Ти Миллер, Мика Зибанежад)
3-й период
40:00
Уилл Куилль
41:20
Рикард Ракелль
(Сидни Кросби, Эрик Карлссон)
41:40
Ноэль Аччиари
(Блэйк Лизотт, Бретт Кулак)
44:37
Илья Соловьев
48:24
Уильям Борген
49:12
Винс Трочек
(Владислав Гавриков)
55:15
Владислав Гавриков
(Брэйден Шнайдер, Джонни Бродзински)
57:28
Бенджамин Киндел
(Коннор Девар, Стюарт Скиннер)
58:53
Алексис Лафренье
(Мэттью Робертсон, Винс Трочек)
59:49
Уилл Куилль
(Алексис Лафренье, Винс Трочек)
Статистика
Питтсбург
Рейнджерс
Штрафное время
8
12
Игра в большинстве
5
3
Голы в большинстве
1
1
Голы в меньшинстве
0
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Евгения Малкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Евгений Малкин на протяжении всей своей заокеанской карьеры восхищал болельщиков в НХЛ и оставался главной силой в атаке «Питтсбурга». В новом сезоне от ветерана всё также ждут подвигов на острие атаки «пингвинов». Биография спортсмена — это почти 20 лет стабильности на льду и за его пределами.
Читать дальше