Гол Барбашева не спас «Вегас» от поражения в матче НХЛ с «Сиэтлом»

Встреча в Лас-Вегасе завершилась победой гостей со счетом 3:2 (2:0, 0:2, 1:0). В составе «Сиэтла» шайбы забросили Ээли Толванен (7-я минута), Джаред Макканн (14) и Каапо Какко (44). У «Вегаса» отличились Иван Барбашев (29) и Митчелл Марнер (40).