Гол Барбашева не спас «Вегас» от поражения в матче НХЛ с «Сиэтлом»

«Вегас» с Барбашевым и Дорофеевым проиграл «Сиэтлу» в матче НХЛ.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. «Сиэтл Кракен» обыграл «Вегас Голден Найтс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча в Лас-Вегасе завершилась победой гостей со счетом 3:2 (2:0, 0:2, 1:0). В составе «Сиэтла» шайбы забросили Ээли Толванен (7-я минута), Джаред Макканн (14) и Каапо Какко (44). У «Вегаса» отличились Иван Барбашев (29) и Митчелл Марнер (40).

В активе 30-летнего российского форварда Барбашева 37 очков (14 голов + 23 передачи) в 54 играх текущего сезона. Его одноклубник Павел Дорофеев не отметился результативными действиями.

«Сиэтл» (61 очко) занимает третье место в Тихоокеанском дивизионе, который продолжает возглавлять «Вегас» (64).

В следующем матче «Сиэтл» сыграет в гостях с «Анахайм Дакс» 4 февраля. «Вегас» также на выезде встретится с «утками» 2 февраля.

Результаты других матчей:

  • «Баффало Сейбрз» — «Монреаль Канадиенс» — 2:4 (0:1, 2:0, 0:3);
  • «Оттава Сенаторз» — «Нью-Джерси Девилз» — 4:1 (1:1, 0:0, 3:0);
  • «Ванкувер Кэнакс» — «Торонто Мейпл Лифс» — 2:3 Б (0:0, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1);
  • «Нью-Йорк Айлендерс» — «Нэшвилл Предаторз» — 3:4 (2:2, 1:1, 0:1);
  • «Сент-Луис Блюз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 3:5 (1:2, 2:2, 0:1);
  • «Юта Маммот» — «Даллас Старз» — 2:3 (1:3, 0:0, 1:0).

Вегас
2:3
0:2, 2:0, 0:1
Сиэтл
Хоккей, НХЛ, Неделя 17
1.02.2026, 06:00 (МСК UTC+3)
T-Mobile Arena, 18141 зритель
Главные тренеры
Брюс Кэссиди
Дэн Байлсма
Вратари
Акира Шмид
(00:00-58:09)
Джой Даккорд
Акира Шмид
(58:39-58:50)
1-й период
06:50
Эли Толванен
(Райан Уинтертон, Чендлер Стивенсон)
11:51
Командный штраф
13:04
Джаред Маккэн
(Винс Данн, Чендлер Стивенсон)
2-й период
28:52
Иван Барбашев
(Джек Айкел, Бен Хаттон)
32:52
Павел Дорофеев
36:37
Райкер Эванс
39:27
Винс Данн
39:48
Митчелл Марнер
(Джек Айкел, Томаш Гертл)
3-й период
43:18
Каапо Какко
(Адам Ларссон)
Статистика
Вегас
Сиэтл
Штрафное время
4
4
Игра в большинстве
2
2
Голы в большинстве
1
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит