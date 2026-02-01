Бобровский обошел Гашека по числу матчей с 90%+ сейвов в регулярных чемпионатах НХЛ

1 февраля в матче регулярного чемпионата против «Виннипега» (1:2) 37-летний россиянин отразил 19 из 21 броска (90,5%). Эта игра стала для него первой с 90% отраженных бросков и выше с 15 декабря 2025 года.
Всего теперь на счету Бобровского 470 матчей из 791 в регулярных чемпионатах НХЛ с 90%+ сейвов. Российский голкипер вошел в десятку лучших по этому показателю в истории лиги, обогнав Доминика Гашека, у которого 469 таких игр из 735.
Рейтинг лучших вратарей по количеству матчей с 90%+ сейвов:
Мартин Бродо — 741 из 1266 матчей.
Роберто Луонго — 653 из 1044.
Марк-Андре Флери — 595 из 1051.
Патрик Руа — 593 из 1029.
Хенрик Лундквист — 560 из 887.
Эд Белфор — 524 из 963.
Тони Эспозито — 496 из 886.
Кертис Джозеф — 495 из 943.
Райан Миллер — 475 из 796.
Сергей Бобровский — 470 из 791.
Среди действующих вратарей в первую пятерку также входят Джонатан Куик («Рейнджерс», 457 матчей с 90%+ сейвов), Семен Варламов («Айлендерс», 377), Коннор Хеллебайк («Виннипег», 365) и Андрей Василевский («Тампа», 347).