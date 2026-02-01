Бобровский обошел Гашека по числу матчей с 90%+ сейвов в регулярных чемпионатах НХЛ

Всего теперь на счету Бобровского 470 матчей из 791 в регулярных чемпионатах НХЛ с 90%+ сейвов. Российский голкипер вошел в десятку лучших по этому показателю в истории лиги, обогнав Доминика Гашека, у которого 469 таких игр из 735.