Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Динамо М
:
Авангард
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.20
П2
2.20
Хоккей. КХЛ
17:00
Локомотив
:
Сочи
Все коэффициенты
П1
1.30
X
6.00
П2
8.50
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
:
СКА
Все коэффициенты
П1
1.90
X
4.20
П2
3.50
Хоккей. НХЛ
23:00
Каролина
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
1.85
X
4.30
П2
3.55
Хоккей. НХЛ
завершен
Вегас
2
:
Сиэтл
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Эдмонтон
3
:
Миннесота
7
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Даллас
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Айлендерс
3
:
Нэшвилл
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Баффало
2
:
Монреаль
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Б
Ванкувер
2
:
Торонто
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Оттава
4
:
Нью-Джерси
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Сент-Луис
3
:
Коламбус
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Вашингтон
4
:
Каролина
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Калгари
3
:
Сан-Хосе
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Флорида
1
:
Виннипег
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Питтсбург
6
:
Рейнджерс
5
П1
X
П2

Бобровский обошел Гашека по числу матчей с 90%+ сейвов в регулярных чемпионатах НХЛ

Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский достиг нового статистического рубежа в своей карьере в НХЛ.

Источник: Getty Images

1 февраля в матче регулярного чемпионата против «Виннипега» (1:2) 37-летний россиянин отразил 19 из 21 броска (90,5%). Эта игра стала для него первой с 90% отраженных бросков и выше с 15 декабря 2025 года.

Всего теперь на счету Бобровского 470 матчей из 791 в регулярных чемпионатах НХЛ с 90%+ сейвов. Российский голкипер вошел в десятку лучших по этому показателю в истории лиги, обогнав Доминика Гашека, у которого 469 таких игр из 735.

Рейтинг лучших вратарей по количеству матчей с 90%+ сейвов:

Мартин Бродо — 741 из 1266 матчей.

Роберто Луонго — 653 из 1044.

Марк-Андре Флери — 595 из 1051.

Патрик Руа — 593 из 1029.

Хенрик Лундквист — 560 из 887.

Эд Белфор — 524 из 963.

Тони Эспозито — 496 из 886.

Кертис Джозеф — 495 из 943.

Райан Миллер — 475 из 796.

Сергей Бобровский — 470 из 791.

Среди действующих вратарей в первую пятерку также входят Джонатан Куик («Рейнджерс», 457 матчей с 90%+ сейвов), Семен Варламов («Айлендерс», 377), Коннор Хеллебайк («Виннипег», 365) и Андрей Василевский («Тампа», 347).