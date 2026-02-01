«Тампа» представила шлем Василевского с гербом России

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский сыграет в специальном шлеме, созданном к матчу на открытом воздухе в рамках стадионной серии регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Автором дизайна шлема стала художница Сильви Марсоле. На боковой части размещен герб Российской Федерации, внизу — надпись с названием клуба на русском языке: «Тампа-Бэй Молнии». На задней части изображен крест с распятым Иисусом Христом. В оформлении присутствуют изображения памятника «Рабочий и колхозница» и монумента «Покорителям космоса», который возведен у парка ВДНХ в Москве, также на шлем нанесена матрешка. В центре композиции расположен лев в солнцезащитных очках, отсылающий к прозвищу вратаря — Большой Кот. Вокруг него размещены молнии и пальмы, покрытые снегом и сосульками.
«Тампа» впервые в истории клуба проведет матч на открытом воздухе. В ночь на 2 февраля команда примет «Бостон Брюинз» на стадионе «Рэймонд Джеймс».
Василевскому 31 год. В составе «Тампы» он выиграл два Кубка Стэнли, а также признавался самым ценным игроком плей-офф в сезоне-2020/21 и становился обладателем приза лучшему вратарю «Везина Трофи» (2019). В текущем розыгрыше регулярного чемпионата россиянин принял участие в 34 матчах, в которых помог команде одержать 24 победы. В среднем за игру россиянин отражал 92,1% бросков при коэффициенте надежности 2,04. Также в его активе два шатаута.