«Тампа» представила шлем Василевского с гербом России

Автором дизайна шлема стала художница Сильви Марсоле. На боковой части размещен герб Российской Федерации, внизу — надпись с названием клуба на русском языке: «Тампа-Бэй Молнии». На задней части изображен крест с распятым Иисусом Христом. В оформлении присутствуют изображения памятника «Рабочий и колхозница» и монумента «Покорителям космоса», который возведен у парка ВДНХ в Москве, также на шлем нанесена матрешка. В центре композиции расположен лев в солнцезащитных очках, отсылающий к прозвищу вратаря — Большой Кот. Вокруг него размещены молнии и пальмы, покрытые снегом и сосульками.