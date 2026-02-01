Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Каролина
1
:
Лос-Анджелес
0
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.81
П2
6.91
Хоккей. НХЛ
02:30
Тампа-Бэй
:
Бостон
Все коэффициенты
П1
1.75
X
4.40
П2
3.90
Хоккей. НХЛ
05:30
Анахайм
:
Вегас
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.40
П2
2.50
Хоккей. КХЛ
завершен
Динамо М
1
:
Авангард
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Сочи
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
ЦСКА
3
:
СКА
2
П1
X
П2

Кучерова признали первой звездой января в НХЛ

Никиту Кучерова признали первой звездой января в НХЛ.

Источник: Reuters

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой января в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.

Кучеров в первом месяце 2026 года провел 13 матчей, в 12 из которых набирал очки. Всего в январе Кучеров забросил 9 шайб и отдал 22 голевые передачи, став лучшим ассистентом месяца в лиге. Кучеров набрал не меньше 30 очков за месяц в третий раз в своей карьере. Прежде ему это удавалось в декабре 2018 года (30 очков) и апреле 2022 года (32 очка). Россиянин стал восьмым хоккеистом в истории НХЛ, который набрал 30 очков за месяц не менее трех раз в карьере. Кучеров с 82 очками (27 голов + 55 передач) занимает третье место в списке бомбардиров нынешнего розыгрыша регулярного чемпионата.

Второй звездой месяца стал чешский нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, который в 14 матчах набрал 25 очков (5 голов + 20 передач). В матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» (10:2) 10 января чех отдал шесть голевых передач.

Третьей звездой признан канадец Эван Бушар из «Эдмонтон Ойлерз», ставший самым результативным защитником месяца с 23 (8+15) очками в 15 матчах. В матче против «Вашингтон Кэпиталз» (6:5) 24 января он набрал 6 (3+3) очков и стал четвертым защитником в истории НХЛ, которому удалось забросить не меньше трех шайб и отдать не меньше трех голевых передач в одном матче.

Узнать больше по теме
Биография Никиты Кучерова: карьера и личная жизнь хоккеиста
Пока Александр Овечкин крушил исторические стены в НХЛ, рядом с ним в списке величайших игроков современности находился и Никита Кучеров. Россиянин в год «падения Гретцки» выиграл второй «Арт Росс Трофи» и установил рекорд среди наших спортсменов. В следующем сезоне он имеет все шансы улучшить этот результат. Но обо всем по порядку в биографии Никиты Кучерова.
Читать дальше