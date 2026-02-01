Кучерова признали первой звездой января в НХЛ

МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров признан первой звездой января в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), сообщается на сайте турнира.
Кучеров в первом месяце 2026 года провел 13 матчей, в 12 из которых набирал очки. Всего в январе Кучеров забросил 9 шайб и отдал 22 голевые передачи, став лучшим ассистентом месяца в лиге. Кучеров набрал не меньше 30 очков за месяц в третий раз в своей карьере. Прежде ему это удавалось в декабре 2018 года (30 очков) и апреле 2022 года (32 очка). Россиянин стал восьмым хоккеистом в истории НХЛ, который набрал 30 очков за месяц не менее трех раз в карьере. Кучеров с 82 очками (27 голов + 55 передач) занимает третье место в списке бомбардиров нынешнего розыгрыша регулярного чемпионата.
Второй звездой месяца стал чешский нападающий «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, который в 14 матчах набрал 25 очков (5 голов + 20 передач). В матче против «Нью-Йорк Рейнджерс» (10:2) 10 января чех отдал шесть голевых передач.
Третьей звездой признан канадец Эван Бушар из «Эдмонтон Ойлерз», ставший самым результативным защитником месяца с 23 (8+15) очками в 15 матчах. В матче против «Вашингтон Кэпиталз» (6:5) 24 января он набрал 6 (3+3) очков и стал четвертым защитником в истории НХЛ, которому удалось забросить не меньше трех шайб и отдать не меньше трех голевых передач в одном матче.