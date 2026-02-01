Кучерова признали первой звездой января в НХЛ

Кучеров в первом месяце 2026 года провел 13 матчей, в 12 из которых набирал очки. Всего в январе Кучеров забросил 9 шайб и отдал 22 голевые передачи, став лучшим ассистентом месяца в лиге. Кучеров набрал не меньше 30 очков за месяц в третий раз в своей карьере. Прежде ему это удавалось в декабре 2018 года (30 очков) и апреле 2022 года (32 очка). Россиянин стал восьмым хоккеистом в истории НХЛ, который набрал 30 очков за месяц не менее трех раз в карьере. Кучеров с 82 очками (27 голов + 55 передач) занимает третье место в списке бомбардиров нынешнего розыгрыша регулярного чемпионата.