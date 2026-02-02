Ричмонд
Хоккей. НХЛ
03.02
Вашингтон
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.21
X
4.30
П2
2.76
Хоккей. НХЛ
03.02
Питтсбург
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.53
X
4.30
П2
2.40
Хоккей. НХЛ
03.02
Флорида
:
Баффало
Все коэффициенты
П1
2.35
X
4.20
П2
2.61
Хоккей. НХЛ
03.02
Миннесота
:
Монреаль
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.30
П2
2.76
Хоккей. НХЛ
03.02
Нэшвилл
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
2.15
X
4.20
П2
2.93
Хоккей. НХЛ
03.02
Даллас
:
Виннипег
Все коэффициенты
П1
2.10
X
4.20
П2
3.02
Хоккей. НХЛ
03.02
Чикаго
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
2.47
X
4.30
П2
2.46
Хоккей. НХЛ
03.02
Колорадо
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
1.82
X
4.60
П2
3.70
Хоккей. НХЛ
03.02
Юта
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.60
X
4.70
П2
4.69
Хоккей. НХЛ
03.02
Калгари
:
Торонто
Все коэффициенты
П1
2.55
X
4.30
П2
2.39
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
Спартак
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Салават Юлаев
2
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Сибирь
3
:
Ак Барс
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Адмирал
2
:
Торпедо
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
4
:
Барыс
2
П1
X
П2

Российского вратаря признали второй звездой недели в НХЛ

В тройку звезд недели вошли нападающий «Сиэтла» Макканн, вратарь «Тампы» Василевский и форвард «Филадельфии» Конекни.

Источник: РБК Спорт

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский занял второе место в списке лучших игроков недели в НХЛ, сообщила пресс-служба турнира.

Василевский помог команде выиграть все три матча, в том числе отстоял на ноль против «Юты» (42-й шатаут в НХЛ). «Тампа» лидирует в Восточной конференции.

Россиянин занимает первые места в лиге по таким показателям, как коэффициент надежности (2,12 шайбы за игру) и количество побед, а по проценту отраженных бросков (91,9) занимает второе место.

Лучшим игроком недели стал Джаред Макканн из «Сиэтл Кракен», у которого четыре гола и три передачи в трех матчах.

Также в тройку вошел Трэвис Конекни из «Филадельфия Флайерз» — у него пять шайб и две передачи в четырех играх.

Тампа-Бэй
6:5
1:3, 3:2, 1:0, 0:0
Б
Бостон
Хоккей, НХЛ, Неделя 18
2.02.2026, 02:30 (МСК UTC+3)
Amalie Arena, 64617 зрителей
Главные тренеры
Джон Купер
Марко Штурм
Вратари
Андрей Василевский
(00:00-65:00)
Джереми Суэймен
(00:00-65:00)
1-й период
00:11
Брэндон Хагель
(Никита Кучеров, Даррен Раддиш)
04:57
Доминик Джеймс
05:02
Виктор Арвидссон
07:48
Понтус Хольмберг
11:24
Алекс Стивс
(Майкл Эйссимонт)
15:36
Морган Гики
(Чарли Макэвой, Джонатан Аспирот)
16:55
Джейк Гюнцель
18:03
Виктор Арвидссон
(Морган Гики, Чарли Макэвой)
2-й период
22:22
Мэттью Пойтрас
(Марк Кастелич)
28:18
Морган Гики
(Давид Пастрняк, Марат Хуснутдинов)
29:07
Чарли Макэвой
30:28
Оливер Бьоркстранд
(Брэндон Хагель, Джейк Гюнцель)
30:28
Марк Кастелич
31:01
Андрей Василевский
31:01
Брэндон Хагель
31:01
Андрей Василевский
31:01
Джереми Суэймен
31:01
Чарли Макэвой
31:01
Джереми Суэймен
34:03
Джереми Суэймен
34:16
Таннер Жанно
35:45
Шон Керали
35:50
Даррен Раддиш
(Никита Кучеров, Брэндон Хагель)
36:13
Ник Пол
(Никита Кучеров, Джейк Гюнцель)
3-й период
51:50
Никита Кучеров
(Эрик Чернак, Райан Макдона)
Овертайм
60:18
Давид Пастрняк
64:35
Хампус Линдхольм
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Джейк Гюнцель
(Тампа-Бэй)
Статистика
Тампа-Бэй
Бостон
Штрафное время
15
25
Игра в большинстве
8
3
Голы в большинстве
3
1
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит