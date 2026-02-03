Марченко пропустит матч НХЛ с «Нью-Джерси» из-за болезни

Марченко 25 лет. В текущем сезоне он сыграл в составе клуба 50 матчей и набрал 46 баллов (19 голов + 27 передач). Он занимает второе место по набранным очкам среди одноклубников в текущем сезоне и делит первое место по заброшенным шайбам с американцем Заком Веренски.