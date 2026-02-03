Ричмонд
Марченко пропустит матч НХЛ с «Нью-Джерси» из-за болезни

Марченко не сыграет в матче НХЛ с «Нью-Джерси» из-за болезни.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Российский нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Кирилл Марченко пропустит матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Нью-Джерси Дэвилз» из-за болезни, сообщил журналист Джефф Свобода в соцсети Х со ссылкой на главного тренера клуба Рика Боунесса.

Как сообщил специалист, есть шанс, что Марченко сможет выздороветь уже к следующей встрече. Вместо Марченко в звене сыграет шведский нападающий Исак Лундстрем.

Встреча «Коламбус» — «Нью-Джерси» пройдет в ночь на среду и начнется в 03:00 мск. «Коламбус» идет на пятом месте в Столичном дивизионе, выиграв пять последних матчей, и набрав 61 очко. «Нью-Джерси» (58) располагается на предпоследней, седьмой позиции.

Марченко 25 лет. В текущем сезоне он сыграл в составе клуба 50 матчей и набрал 46 баллов (19 голов + 27 передач). Он занимает второе место по набранным очкам среди одноклубников в текущем сезоне и делит первое место по заброшенным шайбам с американцем Заком Веренски.