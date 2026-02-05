Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл
:
Миннесота
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.30
П2
2.28
Хоккей. НХЛ
05:00
Колорадо
:
Сан-Хосе
Все коэффициенты
П1
1.58
X
5.00
П2
5.26
Хоккей. НХЛ
05:00
Юта
:
Детройт
Все коэффициенты
П1
2.19
X
4.20
П2
2.84
Хоккей. НХЛ
05:30
Даллас
:
Сент-Луис
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.40
П2
3.88
Хоккей. НХЛ
06:00
Вегас
:
Ванкувер
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.90
П2
5.04
Хоккей. НХЛ
06:00
Калгари
:
Эдмонтон
Все коэффициенты
П1
2.81
X
4.40
П2
2.18
Хоккей. НХЛ
06:00
Лос-Анджелес
:
Сиэтл
Все коэффициенты
П1
1.95
X
4.20
П2
3.44
Хоккей. НХЛ
не начался
Виннипег
:
Монреаль
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Коламбус
:
Чикаго
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Флорида
:
Бостон
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
3
:
Спартак
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Трактор
4
:
Ак Барс
0
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сибирь
2
:
Нефтехимик
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Адмирал
1
:
Барыс
4
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Амур
1
:
Торпедо
2
П1
X
П2

«Рейнджерс» попрощались с Панариным

«Рейнджерс» на официальных страницах в социальных сетях попрощались с российским нападающим Артемием Панариным.

Клуб опубликовал видеоролик с моментами игры хоккеиста под его комментарии на русском языке.

Панарин был обменян в «Лос-Анджелес». За россиянина «Рейнджерс» получили нападающего Лиама Гринттри, условный выбор в третьем раунде драфта 2026 года и условный выбор в четвертом раунде драфта 2028 года.

Панарин играл за «Рейнджерс» с 2019 года. В этом сезоне он набрал 57 (19+38) лчклв в 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

Ранее в НХЛ Панарин выступал за «Коламбус» и «Чикаго». Всего на его счету 927 (321+606) очков в 804 играх в чемпионатах лиги и 61 (21+40) очко в 73 матчах плей-офф.