«Рейнджерс» попрощались с Панариным

Клуб опубликовал видеоролик с моментами игры хоккеиста под его комментарии на русском языке.
Панарин был обменян в «Лос-Анджелес». За россиянина «Рейнджерс» получили нападающего Лиама Гринттри, условный выбор в третьем раунде драфта 2026 года и условный выбор в четвертом раунде драфта 2028 года.
Панарин играл за «Рейнджерс» с 2019 года. В этом сезоне он набрал 57 (19+38) лчклв в 52 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Ранее в НХЛ Панарин выступал за «Коламбус» и «Чикаго». Всего на его счету 927 (321+606) очков в 804 играх в чемпионатах лиги и 61 (21+40) очко в 73 матчах плей-офф.