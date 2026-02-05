«Мы в восторге». Игрок «Кингз» о переходе Панарина

«Безусловно, мы в восторге. Это феноменальный хоккеист. Вы смотрите хайлайты, видите, что он вытворяет с шайбой, какое у него спокойствие, какой у него бросок. И, кажется, он хочет приехать сюда. Он хочет быть в “Кингз”. У нас в команде много ребят, которые хотят быть в клубе, приносить пользу этой организации. Добавить еще одного такого парня с таким настроем — это отличная новость. Мы с нетерпением ждем, когда он присоединится к команде. Кажется, он отличный человек. Он очень поможет нам в атаке, так что это будет здорово. Ждем не дождемся, когда он появится здесь», — приводит слова Кларка сайт «Кингз».