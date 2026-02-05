Ричмонд
«Мы в восторге». Игрок «Кингз» о переходе Панарина

Игрок «Кингз» Кларк назвал Панарина феноменальным хоккеистом.

Источник: AP 2024

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Игроки «Лос-Анджелес Кингз» в восторге от перехода российского нападающего Артемия Панарина, заявил канадский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Брандт Кларк.

В среду Панарин в результате обмена перешел из «Нью-Йорк Рейнджерс» в «Лос-Анджелес» и заключил новый контракт с «Кингз» до 2028 года с зарплатой 11 млн долларов за сезон.

«Безусловно, мы в восторге. Это феноменальный хоккеист. Вы смотрите хайлайты, видите, что он вытворяет с шайбой, какое у него спокойствие, какой у него бросок. И, кажется, он хочет приехать сюда. Он хочет быть в “Кингз”. У нас в команде много ребят, которые хотят быть в клубе, приносить пользу этой организации. Добавить еще одного такого парня с таким настроем — это отличная новость. Мы с нетерпением ждем, когда он присоединится к команде. Кажется, он отличный человек. Он очень поможет нам в атаке, так что это будет здорово. Ждем не дождемся, когда он появится здесь», — приводит слова Кларка сайт «Кингз».

Главный тренер «Лос-Анджелеса» Джим Хиллер выразил уверенность, что в команде смогут положиться на Панарина.

«Один из лучших вингеров лиги в течение многих лет. Ему достаточно одного броска. Он умеет отправлять шайбу в сетку, ему не требуется много моментов. Более того, он умеет отдавать передачи, он плеймейкер. Кому бы ни пришлось играть с ним на постоянной основе, им потребуется немного времени. Он играет в немного другом стиле, возможно, кому-то понадобится время на адаптацию, но он станет тем, на кого мы будем во многом полагаться», — сказал специалист.

Панарину 34 года. До перехода в «Рейнджерс» в 2019 году он выступал в НХЛ за «Коламбус Блю Джекетс» и «Чикаго Блэкхокс». Панарин быстрее всех в истории «синерубашечников» набрал 600 очков за клуб. Ему потребовалось 476 матчей. Всего на его счету 927 очков (321 гол + 606 результативных передач) в 804 матчах в регулярных чемпионатах. В текущем сезоне нападающий провел 52 игры, в которых совершил 57 результативных действий (19+38).