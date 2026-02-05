«Рейнджерс» и так были в тупике, а теперь провалили сделку по Панарину. Клуб получил за Артемия слишком мало

Главная интрига дедлайна НХЛ разрешилась задолго до закрытия трансферного окна. Артемий Панарин сменил команду: «Рейнджерс» обменяли форварда в «Лос-Анджелес», который сразу же продлил контракт с россиянином. За своего фронтмена ньюйоркцы получили удивительно скромную компенсацию. На Бродвей отправился 20-летний Лиам Гринтри и условные пики третьего раунда — драфта-2026 (станет выбором во втором раунде, если «Кингз» пройдут первый раунд плей-офф в этом сезоне) и четвертого — драфта-2028 (если «Кингз» дойдут до финала конференции). На балансе «Рейнджерс» также осталась половина зарплаты Панарина.
Из трех сторон сделки именно ньюйоркцы и генменеджер Крис Друри оказались в самой проигрышной позиции. Артемий получил то, что хотел: комфортное место жительства и договоренность о продлении контракта. У «Лос-Анджелеса» после сезона-2025/26 завершит карьеру многолетний вожак команды Анже Копитар. Организация жаждет новую суперзвезду — человека, который не только станет лидером на льду, но и притянет на трибуны болельщиков. Харизматичный русский парень, стабильно набирающий около 90 очков за регулярку, идеально подходил под это описание. А что же «Рейнджерс»?
Маневры Друри в переговорах ограничивал запрет на обмен, вписанный в контракт Панарина. Ньюйоркцы могли войти в сделку только с одобрения хоккеиста. Без этой детали, можно предположить, «Рейнджерс» получили бы за нападающего более ценную компенсацию. На Артемия претендовали многие клубы, но последнее слово оставалось за ним. Друри попросту не имел рычагов, чтобы исправить ситуацию. Впрочем, в такую позицию один из самых критикуемых генменеджеров НХЛ загнал себя сам.
Никто не сомневался, что Панарин сменит клуб до дедлайна. Оставались вопросы, случится это до олимпийской паузы или после нее, когда лига разморозит сделки. Артемий не стал тянуть и договорился с «Кингз», пока чемпионат взял паузу. Еще 29 января ньюйоркцы вывели форварда из состава и начали готовить обмен. «Рейнджерс» заняли чересчур категоричную позицию. Друри публично заявил, что клуб обменяет россиянина, тем самым заранее продешевив сделку для себя. Конкуренты прекрасно знали и о запрете на обмен, и о предпочтениях семьи Панарина. Позиция «Рейнджерс» изначально выглядела слабой, и Друри не предпринял ничего, чтобы улучшить ее.
В итоге за главную звезду — пусть и с истекающим контрактом — клуб получил перспективного на бумаге, но провалившего последний МЧМ канадца и пару драфт-пиков, которые еще предстоит удачно использовать. В компенсации за Панарина как минимум должен был присутствовать гарантированный выбор в первом раунде. Гринтри был выбран на драфте-2024 под 26-м номером, но пока не убедил, что высокий пик, потраченный «Кингз», действительно был оправдан.
«Рейнджерс» заходят в перестройку (хотя Друри предпочитает избегать этот термин) — команде нужна база для пересборки состава: либо через омоложение, либо через подписание готовых игроков с рынка. В сделке по Панарину клуб получил неочевидного проспекта, которого еще предстоит довести до основы. Пока Гринтри выступал только в юниорской лиге Онтарио. Выгода от обмена, мягко говоря, сомнительная. Очередным неудачным шагом Друри лишь усугубил свое положение. Болельщики и раньше призывали уволить генменеджера, а после этой сделки волна критики только усилилась.
Михаил Скрыль