«Рейнджерс» и так были в тупике, а теперь провалили сделку по Панарину. Клуб получил за Артемия слишком мало

Никто не сомневался, что Панарин сменит клуб до дедлайна. Оставались вопросы, случится это до олимпийской паузы или после нее, когда лига разморозит сделки. Артемий не стал тянуть и договорился с «Кингз», пока чемпионат взял паузу. Еще 29 января ньюйоркцы вывели форварда из состава и начали готовить обмен. «Рейнджерс» заняли чересчур категоричную позицию. Друри публично заявил, что клуб обменяет россиянина, тем самым заранее продешевив сделку для себя. Конкуренты прекрасно знали и о запрете на обмен, и о предпочтениях семьи Панарина. Позиция «Рейнджерс» изначально выглядела слабой, и Друри не предпринял ничего, чтобы улучшить ее.