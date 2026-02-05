Агент Панарина распространял слухи, чтобы усилить конкуренцию за россиянина

Благодаря таким уловкам агент хотел повысить конкуренцию за Панарина, но россиянин сам ограничил список вариантов для перехода несколькими командами. Больше всего Панарина интересовал переход в команды из Флориды или Лос-Анджелеса, поэтому он поступился 20+ миллионами ради игры за «Кингз».