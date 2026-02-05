Ричмонд
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
06.02
Баффало
:
Питтсбург
Все коэффициенты
П1
2.30
X
4.30
П2
2.69
Хоккей. НХЛ
06.02
Вашингтон
:
Нэшвилл
Все коэффициенты
П1
1.98
X
4.40
П2
3.19
Хоккей. НХЛ
06.02
Нью-Джерси
:
Айлендерс
Все коэффициенты
П1
2.50
X
4.05
П2
2.52
Хоккей. НХЛ
06.02
Рейнджерс
:
Каролина
Все коэффициенты
П1
3.86
X
4.60
П2
1.76
Хоккей. НХЛ
06.02
Тампа-Бэй
:
Флорида
Все коэффициенты
П1
1.86
X
4.50
П2
3.55
Хоккей. НХЛ
06.02
Филадельфия
:
Оттава
Все коэффициенты
П1
2.80
X
4.20
П2
2.22
Хоккей. НХЛ
06.02
Вегас
:
Лос-Анджелес
Все коэффициенты
П1
2.22
X
4.20
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
завершен
Шанхай Дрэгонс
0
:
ЦСКА
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Северсталь
1
:
СКА
3
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Лада
3
:
Динамо Мн
8
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ОТ
Авангард
2
:
Автомобилист
3
П1
X
П2

Агент Панарина распространял слухи, чтобы усилить конкуренцию за россиянина

Агент российского нападающего Артемия Панарина прибег к необычной тактике перед обменом хоккеиста в «Лос-Анджелес».

Источник: nhl.com

Ранее россиянин перешел из «Рейнджерс» в «Кингз», а после обмена подписал с новым клубом двухлетний контракт на 22 млн долларов.

Как утверждает Sportsnet, Пол Теофанос, представляющий интересы Панарина, распространил слух о том, что россиянин близок к переходу в «Каролину», хотя «Харрикейнз» не фигурировали в списке основных кандидатов на Панарина.

Теофанос также сумел убедить несколько команд, что некий клуб готов предложить Панарину четырехлетний контракт на общую сумму $60 миллионов ($15 млн за сезон). Позднее появилась информация, что этой командой мог быть «Сиэтл».

Благодаря таким уловкам агент хотел повысить конкуренцию за Панарина, но россиянин сам ограничил список вариантов для перехода несколькими командами. Больше всего Панарина интересовал переход в команды из Флориды или Лос-Анджелеса, поэтому он поступился 20+ миллионами ради игры за «Кингз».

Панарин выступал за «Рейнджерс» с 2019 года. За команду он провел 528 матчей, в которых набрал 642 (217+425) очка.