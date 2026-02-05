Агент Панарина распространял слухи, чтобы усилить конкуренцию за россиянина

Ранее россиянин перешел из «Рейнджерс» в «Кингз», а после обмена подписал с новым клубом двухлетний контракт на 22 млн долларов.
Как утверждает Sportsnet, Пол Теофанос, представляющий интересы Панарина, распространил слух о том, что россиянин близок к переходу в «Каролину», хотя «Харрикейнз» не фигурировали в списке основных кандидатов на Панарина.
Теофанос также сумел убедить несколько команд, что некий клуб готов предложить Панарину четырехлетний контракт на общую сумму $60 миллионов ($15 млн за сезон). Позднее появилась информация, что этой командой мог быть «Сиэтл».
Благодаря таким уловкам агент хотел повысить конкуренцию за Панарина, но россиянин сам ограничил список вариантов для перехода несколькими командами. Больше всего Панарина интересовал переход в команды из Флориды или Лос-Анджелеса, поэтому он поступился 20+ миллионами ради игры за «Кингз».
Панарин выступал за «Рейнджерс» с 2019 года. За команду он провел 528 матчей, в которых набрал 642 (217+425) очка.