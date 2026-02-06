Бойня вместо хоккея. «Флорида» и «Тампа» устроили массовые драки, пострадал Кучеров

Абсолютно в каждом матче между «Тампой» и «Флоридой» в этом регулярном чемпионате происходит дикая потасовка. А началось все еще во время предсезонки: там команды провели между собой две игры, в которых набрали 322 и 186 минут штрафа. Продолжилась рубка у двух коллективов из штата Флорида и сегодня.
«Пантерс» находятся в непростой ситуации: действующие чемпионы занимают последнее место в дивизионе и отстают от зоны плей-офф на восемь очков. Нет и каких-то предпосылок к тому, что ситуация кардинально изменится. Не помогло даже возвращение Мэттью Ткачака: с ним «Флорида» одержала лишь одну победу в основное время в десяти матчах.
Не удивительно, что «Тампа» разобрала своих соседей на запчасти. Уже в первом периоде в ворота Даниила Тарасова влетели две шайбы. Причем в обоих случаях российскому голкиперу можно если не предъявить претензии, то как минимум задать вопросы. После каждого из голов он довольно комично падал, что точно не прибавляло защитникам уверенности в своем тыле.
Отметился и Ткачак, получивший после сирены штраф за оскорбление судьи. Разумеется, «Тампа» в начале второго периода этим удалением воспользовалась: Никита Кучеров скинул на синюю линию Даррену Рэдишу, тот мощно зарядил по воротам Тарасова, а Джейк Гюнцель оказался самым расторопным на добивании.
Так, россиянин продлил свою результативную серию до 10 матчей: на этом отрезке у него 24 (6+18) очка. Если брать все игры «Тампы» в 2026 году, то Кучеров оформил 42 (12+30) голевых действия в 17 встречах. Невероятные цифры!
Во втором периоде команды потолкались лишь раз: Янис Мозер, Виктор Хедман, Сэм Беннет и Мэттью Ткачак получили по две минуты штрафа за грубость. А самая грязь случилась уже в заключительном игровом отрезке, когда «Флорида» поняла, что ей сегодня совсем нечего ловить.
Зачинщиком стал Ткачак, налетевший со спины на Кучерова, который просто стоял у чужой синей линии, пока шайба вообще находилась за воротами «Тампы».
За россиянина тут же вступились одноклубники. Каждый разобрал себе по оппоненту, но главной стала драка между Мозером и Густавом Форслингом, где игрока «Лайтнинг» просто избили.
Вскоре удаление до конца матча получил форвард «Тампы-Бэй» Кертис Дуглас. Во время очередной «толкотни» он стал бить Нико Микколу, который «исполнил черепаху» и совсем не сопротивлялся происходящему.
На шесть голов «Тампы» «Флорида» смогла ответить только одной шайбой Самоскевича. Но на первый план в таких матчах выходит, конечно, не хоккей. За семь очных матчей в сезоне команды набрали 793 минуты штрафа: 314 у «Пантерс» и 479 у «Лайтнинг».
Жаль, что в этом регулярном чемпионате они больше не встретятся, а на плей-офф рассчитывать и не приходится.
Автор: Максим Клементьев
Джон Купер
Пол Морис
Андрей Василевский
(00:00-44:02)
Даниил Тарасов
(00:00-15:04)
Андрей Василевский
(c 44:06)
Даниил Тарасов
(15:14-46:09)
Сергей Бобровский
(c 46:09)
02:08
Брэндон Хагель
(Виктор Хедман)
14:08
Земгус Гиргенсонс
(Понтус Хольмберг, Янни Гурд)
15:14
Никита Кучеров
15:50
Земгус Гиргенсонс
18:58
Доминик Джеймс
18:58
Гейдж Гонсалвес
18:58
Йеспер Боквист
18:58
Маки Самоскевич
20:00
Мэттью Ткачак
21:14
Джейк Гюнцель
(Никита Кучеров, Даррен Раддиш)
30:48
Антон Лунделл
34:20
Никита Кучеров
36:06
Виктор Хедман
36:06
Янис Мозер
36:06
Сэм Беннетт
36:06
Мэттью Ткачак
37:50
Эрик Чернак
(Райан Макдона, Доминик Джеймс)
44:06
Янис Мозер
44:06
Никита Кучеров
44:06
Янни Гурд
44:06
Даррен Раддиш
44:06
Джейк Гюнцель
44:06
Никита Кучеров
44:06
Картер Верхэге
44:06
Сэм Беннетт
44:06
Густав Форслинг
44:06
Мэттью Ткачак
44:06
Командный штраф
44:06
Мэттью Ткачак
44:06
Нико Миккола
44:06
Донован Себранго
46:09
Понтус Хольмберг
(Гейдж Гонсалвес, Оливер Бьоркстранд)
46:33
Кертис Дуглас
49:50
Маки Самоскевич
(Антон Лунделл, Йеспер Боквист)
55:41
Оливер Бьоркстранд
56:05
Деклан Карлайл
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит