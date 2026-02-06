Бойня вместо хоккея. «Флорида» и «Тампа» устроили массовые драки, пострадал Кучеров

Абсолютно в каждом матче между «Тампой» и «Флоридой» в этом регулярном чемпионате происходит дикая потасовка. А началось все еще во время предсезонки: там команды провели между собой две игры, в которых набрали 322 и 186 минут штрафа. Продолжилась рубка у двух коллективов из штата Флорида и сегодня.