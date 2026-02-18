Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. Мужчины
14:10
Словакия
:
Германия
Все коэффициенты
П1
2.57
X
4.20
П2
2.36
Хоккей. КХЛ
15:30
Сибирь
:
Амур
Все коэффициенты
П1
1.88
X
4.30
П2
3.80
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
:
Салават Юлаев
Все коэффициенты
П1
1.87
X
4.41
П2
3.65
Хоккей. Мужчины
18:40
Канада
:
Чехия
Все коэффициенты
П1
1.15
X
8.75
П2
18.00
Хоккей. КХЛ
19:10
Динамо Мн
:
Спартак
Все коэффициенты
П1
1.81
X
4.43
П2
3.80
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Северсталь
Все коэффициенты
П1
2.20
X
4.23
П2
2.80
Хоккей. КХЛ
19:30
Торпедо
:
Шанхай Дрэгонс
Все коэффициенты
П1
1.50
X
5.35
П2
5.80
Хоккей. Мужчины
20:10
Финляндия
:
Швейцария
Все коэффициенты
П1
1.66
X
4.64
П2
4.32
Хоккей. Мужчины
завершен
Швеция
5
:
Латвия
1
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Локомотив
1
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2
Хоккей. Мужчины
завершен
Чехия
3
:
Дания
2
П1
X
П2

Овечкин вернулся к тренировкам с «Вашингтоном» после отдыха в Дубае

Российский нападающий Александр Овечкин вернулся к тренировкам с «Вашингтоном», сообщает пресс-служба команды.

40-летний форвард был на отдыхе в Дубае после начала паузы в регулярном чемпионате на Олимпийские игры.

В сезоне-2025/26 на счету капитана «Кэпиталз» 59 матчей, в которых он забросил 22 шайбы и отдал 26 результативных передач.

Овечкин в Дубае, пляжный отдых и тренировки в одиночестве: чем занимаются российские звезды НХЛ во время Олимпиады.

