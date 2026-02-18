Овечкин вернулся к тренировкам с «Вашингтоном» после отдыха в Дубае

Российский нападающий Александр Овечкин вернулся к тренировкам с «Вашингтоном», сообщает пресс-служба команды.
40-летний форвард был на отдыхе в Дубае после начала паузы в регулярном чемпионате на Олимпийские игры.
В сезоне-2025/26 на счету капитана «Кэпиталз» 59 матчей, в которых он забросил 22 шайбы и отдал 26 результативных передач.
