Панарин провел первую тренировку с «Лос-Анджелес»

4 февраля 34-летний россиянин был обменян в «Кингз» из «Рейнджерс», за который выступал с 2019 года. Панарин подписал с «Лос-Анджелес» двухлетний контракт со среднегодовой зарплатой в 11 миллионов долларов. Соглашение вступит в силу с сезона-2026/27.