Панарин провел первую тренировку с «Лос-Анджелес»

Нападающий Артемий Панарин провел первое тренировочное занятие вместе со своей новой командой — «Лос-Анджелес», сообщил журналист Зак Дули в своих соцсетях.
4 февраля 34-летний россиянин был обменян в «Кингз» из «Рейнджерс», за который выступал с 2019 года. Панарин подписал с «Лос-Анджелес» двухлетний контракт со среднегодовой зарплатой в 11 миллионов долларов. Соглашение вступит в силу с сезона-2026/27.
Ранее «Лос-Анджелес» сообщил, что российский нападающий взял 72-й номер, который выкупил у маскота клуба льва Бэйли.
В сезоне-2025/26 Панарин провел 52 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 57 (19+38) очков.