Овечкин пока не принял решение по своему будущему в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметил, что пока не принял решения по поводу своего будущего в клубе.
«Нет, я пока не знаю. Нам нужно принять решение. Нужно будет поговорить с семьей, с Тедом (владельцем “Кэпиталз”), генеральным менеджером Крисом Патриком, а потом посмотрим», — приводит официальный сайт НХЛ слова Овечкина.
40-летний россиянин является рекордсменом НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах (919 голов) и проводит последний сезон по пятилетнему контракту на 47,5 миллионов долларов, подписанному в 2021 году.
В сезоне-2025/26 Овечкин сыграл в 59 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 48 (22+26) очков.
