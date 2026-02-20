Ричмонд
Овечкин пока не принял решение по своему будущему в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметил, что пока не принял решения по поводу своего будущего в клубе.

Источник: Спорт-Экспресс

Российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин отметил, что пока не принял решения по поводу своего будущего в клубе.

«Нет, я пока не знаю. Нам нужно принять решение. Нужно будет поговорить с семьей, с Тедом (владельцем “Кэпиталз”), генеральным менеджером Крисом Патриком, а потом посмотрим», — приводит официальный сайт НХЛ слова Овечкина.

40-летний россиянин является рекордсменом НХЛ по количеству голов в регулярных чемпионатах (919 голов) и проводит последний сезон по пятилетнему контракту на 47,5 миллионов долларов, подписанному в 2021 году.

В сезоне-2025/26 Овечкин сыграл в 59 матчах регулярного чемпионата НХЛ и набрал 48 (22+26) очков.

«Забыл о хоккее». Овечкин вернулся из отпуска в Дубае и не смотрит Олимпиаду.

