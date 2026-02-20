Ричмонд
«Лос-Анджелес» в шутливой форме представил Панарина: «Именно то, что мы искали»

«Лос-Анджелес» в социальных сетях опубликовал видео, посвященное российскому новичку команды Артемию Панарину, у которого прозвище «хлебушек».

На видео человек в хлебном магазине отдела ищет что-то на полках с хлебом и находит фотографию россиянина в форме «Кингз».

«Именно то, что мы искали», — подписала видео пресс-служба «Кингз».

4 февраля 34-летний форвард был обменян в «Лос-Анджелес» из «Рейнджерс», за который выступал с 2019 года. Панарин подписал с «Кингз» двухлетний контракт со среднегодовой зарплатой в 11 миллионов долларов.

Дебют Панарина за новую команду ожидается после перерыва на Олимпийские игры. В ночь с 25 на 26 февраля по московскому времени «Кингз» сыграют против «Вегаса».