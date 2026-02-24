Ричмонд
Тренер «Далласа» Гулутзан: «Не жду Рантанена, конечно, к первой игре, может быть, даже к двум первым»

Нападающий «Далласа» Микко Рантанен пропустит некоторое время после возвращения с зимних Олимпийских игр-2026 в Италии, сообщает AP.

Травму нижней части тела 29-летний финн получил в полуфинале олимпийского турнира и не смог помочь своей сборной в победном матче за бронзу против Словакии.

«Не жду его, конечно, к первой игре, может быть, даже к двум первым», — заявил главный тренер «Далласа» Глен Гулутзан после тренировки 23 февраля.

Тренер сообщил, что Рантанен, лидирующий в «Далласе» по набранным очкам (20 голов и 49 передач), отправился на прием к врачу.

«Старз» 26 февраля принимают «Сиэтл», а 1 марта — «Нэшвилл». Затем у команды выходной и две гостевые игры подряд.