Гонка за лидерством: сможет ли Кучеров стать лучшим бомбардиром сезона

Год назад «Вашингтон» и Александр в очередной раз превзошли ожидания, показывали высокую результативность и совместили великую личную погоню с победой в конференции. Теперь реализация снова оставляет желать лучшего, а Овечкин чередует серии голов с засухой. Капитан после начала декабря за месяц забил только раз в 14 матчах, а после новой вспышки на старте 2026 года отличился всего дважды в 13 играх. Форвард не обновил свой счетчик в пяти матчах перед паузой, зато команда выиграла четыре из них. Вместе с тем Великая Восьмерка остается вторым снайпером «Кэпиталз» в сезоне — 22 гола и 48 очков в 59 матчах, у Тома Уилсона всего на шайбу больше.