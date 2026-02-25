Гонка за лидерством: сможет ли Кучеров стать лучшим бомбардиром сезона

Матчи НХЛ возобновляются после олимпийского перерыва. Никита Кучеров поборется за «Арт Росс Трофи», Александр Овечкин — за попадание в плей-офф, а Артемий Панарин осваивается в новой команде. Рассказываем о главных интригах оставшейся части регулярного чемпионата для российских игроков.
В погоне за канадцами
К возобновлению регулярного чемпионата НХЛ российский форвард Никита Кучеров — третий в списке бомбардиров. На его счету 91 (29+62) очко. На первой строчке — Коннор Макдэвид (96), на второй — Нэйтан Маккиннон (93). Оба — представители сборной кленовых листьев. Следом за Кучеровым тоже канадец — молодой талант из «Сан-Хосе» Маклин Селебрини. Именно эти нападающие и будут бороться за «Арт Росс Трофи».
Отрыв Макдэвида в пять очков от нападающего «молний» вообще ничего не гарантирует. Ведь еще в начале января Кучеров отставал от канадца аж на 16 очков. Однако за месяц Никита продемонстрировал фантастическую результативность и заметно сократил отставание. Разрыв в пять очков россиянин способен наверстать за одну игру. В этом сезоне он уже доказывал, что ему это по силам. В матче с «Сан-Хосе» Никита забросил одну шайбу и четырежды ассистировал своим партнерам.
За счет выдающегося января Кучерова до паузы становится понятно, что ему точно по силам не просто сравняться с Коннором, но и обогнать его. На этом фантастическом отрезке Никита провел 16 матчей и набрал 40 очков. Кажется, что Кучеров с возобновлением регулярки завершит начатое дело и станет обладателем «Арт Росс Трофи». Тем более, что его «Тампа-Бэй» на данный момент провела на три матча меньше, чем «Эдмонтон» Макдэвида.
Приживется ли Панарин в «Лос-Анджелесе»
Главным хедлайнером среди россиян перед паузой НХЛ стал Артемий Панарин, отчасти затмив сверхрезультативность Кучерова. Всё дело в том, что за сутки до старта олимпийского перерыва стала известна его новая команда. Артемия обменяли из «Рейнджерс» в «Лос-Анджелес Кингз».
В январе генеральный менеджер «Рейнджерс» Крис Друри сообщил Панарину, что клуб не планирует предлагать ему новый контракт и будет работать над поиском команды для обмена форварда. «Артемий — невероятный игрок. Пожалуй, лучшее подписание с рынка свободных агентов за 100-летнюю историю клуба. Он заслуживает шанса на титул, и мы хотели дать ему этот шанс, пока перестраиваем команду», — прокомментировал Друри свое решение.
В информационном пространстве мелькали мощные варианты с «Вашингтоном», «Далласом» и «Тампой». Но 4 февраля Панарин подписал контракт с «Лос-Анджелес Кингз» на два года. Команда из Калифорнии и близко не считается претендентом на чемпионство и даже не выглядит тем клубом, который способен пошуметь в плей-офф. Для начала «Лос-Анджелесу» необходимо туда попасть. Пока «короли» не входят в восьмерку на Западе, однако отрыв небольшой — три очка. Артемий уже провел первую тренировку за «королей» и рассказал о том, как себя чувствует в новой команде:
— Из-за довольно долгого перерыва было сложно поддерживать физическую форму. Приятно видеть ребят рядом, потому что я несколько раз катался один, а это не так уж и весело. Олимпийская пауза дает мне время познакомиться с игроками и провести пару тренировок. Обычно ребята, которых обменивают, играют на следующий день на другом конце страны, поэтому мне проще, — заявил Панарин клубной пресс-службе.
С приходом Артемия атакующий потенциал «Кингз» точно вырастет. Как минимум он способен улучшить реализацию большинства в новой для себя команде. По этому компоненту у «Лос-Анджелеса» большие проблемы (16%). С усилением в лице Панарина, кажется, эта трудность будет разрешена, а шансы на попадание «королей» в плей-офф вырастают.
Когда Овечкин уйдет из «Вашингтона»
Александр Овечкин провел олимпийский перерыв с семьей в Дубае. А в столицу США вернулся без ответа на вопрос о продолжении карьеры. Контракт 40-летнего форварда истекает в конце сезона. Легенда «Кэпс» всего дважды переподписывал соглашения с клубом. В 2021 году стороны объявили о сделке — контракт на пять лет и $47,5 млн предполагал, что россиянин завершит погоню за снайперским рекордом. Он добрался до вершины намного раньше.
Прошлой весной актуальными стали другие темы — в том числе потенциальный поход за вторым Кубком Стэнли и возможность задержаться в Северной Америке. Босс «Вашингтона» Тед Леонсис с менеджментом оставляют решение за игроком.
— Нет, я пока не знаю. Нам нужно принять решение. Нам нужно поговорить с семьей, с Тедом [Леонсисом], генменеджером [Крисом Патриком], а потом посмотрим. [Решения может не быть до конца сезона.] Вероятно, — сказал Овечкин.
После олимпийского перерыва у «Вашингтона» остается 23 матча в гонке за местом в кубковой восьмерке Восточной конференции. Команда Спенсера Карбери при большем числе проведенных игр уступает по четыре очка «Бостону» и «Айлендерс». «Кэпиталз» в начале декабря даже лидировали на «Востоке», но на определяющем отрезке регулярного чемпионата, после рождественской паузы, начали отставать от плотной группы претендентов на плей-офф. В конце января «Столичные» оказались в отчаянном положении, но смогли поправить ситуацию.
— Нам придется выигрывать почти каждый матч, чтобы попасть в плей-офф, — сказал Овечкин. — Мы оказались в таком положении, когда не можем проигрывать. Вы могли видеть, как мы сыграли против «Нэшвилла» [4:2] и «Айлендерс» [4:1], каждый был сосредоточен. Конечно, иногда появляется утомление и накапливается усталость от игр, когда просто хочется поскорее уйти на перерыв и отдохнуть. Но вы могли видеть, что все ребята выложились по полной, чтобы набрать эти очки, и мы всё еще в борьбе.
Год назад «Вашингтон» и Александр в очередной раз превзошли ожидания, показывали высокую результативность и совместили великую личную погоню с победой в конференции. Теперь реализация снова оставляет желать лучшего, а Овечкин чередует серии голов с засухой. Капитан после начала декабря за месяц забил только раз в 14 матчах, а после новой вспышки на старте 2026 года отличился всего дважды в 13 играх. Форвард не обновил свой счетчик в пяти матчах перед паузой, зато команда выиграла четыре из них. Вместе с тем Великая Восьмерка остается вторым снайпером «Кэпиталз» в сезоне — 22 гола и 48 очков в 59 матчах, у Тома Уилсона всего на шайбу больше.
Два года назад Александр в компании близких провел мини-каникулы в Дубае в паузе на Матч звезд НХЛ. Тот сезон был одним из худших в карьере россиянина, но к весне он знакомо преобразился и забил 22 гола в 35 матчах, а столичная команда в первый год работы Карбери сенсационно выбралась в плей-офф — в заключительной игре регулярки забрала последнее кубковое место. Теперь «Вашингтон» ждет новый вызов в плотном расписании из-за олимпийского перерыва.
Дополнением гонки за плей-офф для Александра остается обновление снайперских достижений. Он очень близок к тысяче голов за карьеру с учетом регулярного чемпионата и Кубка Стэнли — сейчас на его счету 996 (919+77). До него только Уэйн Гретцки выбивал четырехзначное число — 1016 (894+122) шайб. Россиянин при этом подчеркивает, что не слишком сфокусирован на данном рекорде.
Алексей Нечаев