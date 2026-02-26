Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Юта
0
:
Колорадо
1
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.00
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
2-й период
Даллас
4
:
Сиэтл
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Тампа-Бэй
3
:
Торонто
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
9.50
П2
35.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.09
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
не начался
Ванкувер
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Лос-Анджелес
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Анахайм
:
Эдмонтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Филадельфия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Баффало
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Ак Барс
4
:
Лада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Динамо Мн
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2

«Лос-Анджелес» — «Вегас»: онлайн-трансляция матча НХЛ

Матч пройдет в спортивном комплексе «Crypto.com-арена» в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США).

«Лос-Анджелес» и «Вегас» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 25 на 26 февраля. Матч пройдет в спортивном комплексе «Crypto.com-арена» в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Начало — в 6.00 по московскому времени.

26 февр 06:00 Лос-Анджелес — Вегас 0:0.

Следить за ключевыми событиями игры «Лос-Анджелес» — «Вегас» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Лос-Анджелес» — «Вегас»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн).

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Кингз» набрали 60 очков в 56 матчах и занимают девятое место в Западной конференции. «Голден Найтс» с 68 очками в 57 играх идут на четвертой строчке «Запада».