«Лос-Анджелес» — «Вегас»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Лос-Анджелес» и «Вегас» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 25 на 26 февраля. Матч пройдет в спортивном комплексе «Crypto.com-арена» в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Начало — в 6.00 по московскому времени.