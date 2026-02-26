«Лос-Анджелес» — «Вегас»: онлайн-трансляция матча НХЛ

«Лос-Анджелес» и «Вегас» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в ночь с 25 на 26 февраля. Матч пройдет в спортивном комплексе «Crypto.com-арена» в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Начало — в 6.00 по московскому времени.
26 февр 06:00 Лос-Анджелес — Вегас 0:0.
Следить за ключевыми событиями игры «Лос-Анджелес» — «Вегас» можно в матч-центре на сайте «СЭ».
«Лос-Анджелес» — «Вегас»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн).
В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».
«Кингз» набрали 60 очков в 56 матчах и занимают девятое место в Западной конференции. «Голден Найтс» с 68 очками в 57 играх идут на четвертой строчке «Запада».