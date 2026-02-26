Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
1-й период
Юта
0
:
Колорадо
1
Все коэффициенты
П1
2.73
X
4.00
П2
2.38
Хоккей. НХЛ
2-й период
Даллас
4
:
Сиэтл
0
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
3-й период
Тампа-Бэй
3
:
Торонто
0
Все коэффициенты
П1
1.07
X
9.50
П2
35.00
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.09
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
не начался
Ванкувер
:
Виннипег
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Лос-Анджелес
:
Вегас
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
не начался
Анахайм
:
Эдмонтон
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Филадельфия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Баффало
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Ак Барс
4
:
Лада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Динамо Мн
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2

Кучеров сделал 700-ю результативную передачу в НХЛ

«Тампа» удвоила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто».

На 8-й минуте второго периода шайбу забросил нападающий Гейдж Гонсалвес и сделал счет 2:0. Ассистировал ему российский форвард Никита Кучеров.

Таким образом, 32-летний россиянин достиг отметки в 700 результативных передач в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Для этого ему потребовалось 855 матчей.

Среди действующих игроков быстрее Кучерова отметки в 700 голевых передач достиг только Коннор Макдэвид — 699 игр.

