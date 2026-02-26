Кучеров сделал 700-ю результативную передачу в НХЛ

«Тампа» удвоила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто».
На 8-й минуте второго периода шайбу забросил нападающий Гейдж Гонсалвес и сделал счет 2:0. Ассистировал ему российский форвард Никита Кучеров.
Таким образом, 32-летний россиянин достиг отметки в 700 результативных передач в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру. Для этого ему потребовалось 855 матчей.
Среди действующих игроков быстрее Кучерова отметки в 700 голевых передач достиг только Коннор Макдэвид — 699 игр.
