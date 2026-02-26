Кучеров забросил 30-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Тампа» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто».
На 3-й минуте третьего периода российский нападающий Никита Кучеров забил гол и сделал счет 3:0.
Для 32-летнего россиянина это 30-я заброшенная шайба в сезоне. Он девятый раз в карьере достиг этой отметки. Теперь у него 93 (30+63) очка в 52 играх.
