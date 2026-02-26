Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. НХЛ
2-й период
Анахайм
1
:
Эдмонтон
2
Все коэффициенты
П1
5.12
X
4.81
П2
1.62
Хоккей. НХЛ
2-й период
Ванкувер
2
:
Виннипег
1
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.75
П2
3.95
Хоккей. НХЛ
2-й период
Лос-Анджелес
1
:
Вегас
1
Все коэффициенты
П1
2.20
X
3.75
П2
3.28
Хоккей. НХЛ
3-й период
Юта
2
:
Колорадо
4
Все коэффициенты
П1
34.00
X
9.00
П2
1.18
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.09
П2
2.35
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Филадельфия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Баффало
2
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Б
Ак Барс
4
:
Лада
5
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
Сочи
2
:
Динамо Мн
7
П1
X
П2
Хоккей. КХЛ
завершен
ЦСКА
2
:
Нефтехимик
0
П1
X
П2

Кучеров забросил 30-ю шайбу в сезоне НХЛ

«Тампа» увеличила преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Торонто».

На 3-й минуте третьего периода российский нападающий Никита Кучеров забил гол и сделал счет 3:0.

Для 32-летнего россиянина это 30-я заброшенная шайба в сезоне. Он девятый раз в карьере достиг этой отметки. Теперь у него 93 (30+63) очка в 52 играх.

