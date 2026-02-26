«Тампа» победила «Торонто», Кучеров забил гол и сделал две голевые передачи

«Тампа» выиграла у «Торонто» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:2. Игра прошла на «Амали-арене» в Тампе.
Российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров забросил одну шайбу и сделал две голевые передачи. Теперь у 32-летнего россиянина 94 (30+64) очка в 52 играх этого сезона. Он отстает от лидирующего в гонке бомбардиров Коннора Макдэвида на 2 очка — 96 (34+62).
