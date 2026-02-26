Два очка Протаса принесли «Вашингтону» победу над «Филадельфией» в НХЛ

МИНСК, 26 фев — Sputnik. Белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Филадельфии», сообщает Sputnik.
Столичная команда обыграла «летчиков» на домашнем льду со счетом 3:1.
Белорусский форвард начал матч на правом фланге первого звена вместе с Александром Овечкиным и Диланом Строумом. Сначала Протас сделал голевую передачу на Тревора ван Римсдайка на 55-й минуте встречи, а затем отличился сам, забросив в меньшинстве в пустые ворота на последней минуте третьего периода.
По итогам встречи 25-летний уроженец Витебска провел на льду 15 минут 44 секунды, набрал 2 (1+1) результативных балла, исполнил один бросок, применил силовой прием, а также завершил встречу с показателем полезности «+1».
В этом сезоне НХЛ Протас провел 57 матчей, набрал 40 очков (20+20) и имеет показатель полезности «+15».
Спенсер Карбери
Рик Токкет
Логан Томпсон
Даниэл Владарж
(00:00-57:19)
Даниэл Владарж
(c 59:34)
09:43
Александр Овечкин
33:52
Расмус Сандин
(Хендрикс Лапьер, Джейкоб Чикран)
40:29
Ноа Кэйтс
(Трэвис Санхейм, Бобби Бринк)
43:46
Кэмерон Йорк
54:08
Тревор ван Римсдайк
(Деклэйн Чисхольм, Алексей Протас)
59:11
Ник Дауд
59:34
Алексей Протас
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит