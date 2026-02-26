Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Олимпийский турнир
Биатлон
ММА
Бокс
Теннис
Лыжный спорт
Фигурное катание
Другие
Рейтинг букмекеров
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Хоккей. КХЛ
17:00
Салават Юлаев
:
Трактор
Все коэффициенты
П1
2.70
X
4.09
П2
2.35
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
:
Динамо М
Все коэффициенты
П1
2.40
X
4.15
П2
2.70
Хоккей. КХЛ
19:30
Спартак
:
Адмирал
Все коэффициенты
П1
1.45
X
5.47
П2
5.90
Хоккей. НХЛ
завершен
Анахайм
6
:
Эдмонтон
5
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
ОТ
Ванкувер
2
:
Виннипег
3
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Лос-Анджелес
4
:
Вегас
6
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Юта
2
:
Колорадо
4
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Даллас
4
:
Сиэтл
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Тампа-Бэй
4
:
Торонто
2
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Вашингтон
3
:
Филадельфия
1
П1
X
П2
Хоккей. НХЛ
завершен
Нью-Джерси
1
:
Баффало
2
П1
X
П2

Два очка Протаса принесли «Вашингтону» победу над «Филадельфией» в НХЛ

Нападающий из Беларуси забросил 20-ю шайбу в текущем сезоне НХЛ и заработал 20-й ассистентский балл.

Источник: AP 2024

МИНСК, 26 фев — Sputnik. Белорусский нападающий «Вашингтона» Алексей Протас забросил шайбу и отдал результативную передачу в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Филадельфии», сообщает Sputnik.

Столичная команда обыграла «летчиков» на домашнем льду со счетом 3:1.

Белорусский форвард начал матч на правом фланге первого звена вместе с Александром Овечкиным и Диланом Строумом. Сначала Протас сделал голевую передачу на Тревора ван Римсдайка на 55-й минуте встречи, а затем отличился сам, забросив в меньшинстве в пустые ворота на последней минуте третьего периода.

По итогам встречи 25-летний уроженец Витебска провел на льду 15 минут 44 секунды, набрал 2 (1+1) результативных балла, исполнил один бросок, применил силовой прием, а также завершил встречу с показателем полезности «+1».

В этом сезоне НХЛ Протас провел 57 матчей, набрал 40 очков (20+20) и имеет показатель полезности «+15».

Вашингтон
3:1
0:0, 1:0, 2:1
Филадельфия
Хоккей, НХЛ, Неделя 19
26.02.2026, 03:00 (МСК UTC+3)
Capital One Arena, 18347 зрителей
Главные тренеры
Спенсер Карбери
Рик Токкет
Вратари
Логан Томпсон
Даниэл Владарж
(00:00-57:19)
Даниэл Владарж
(c 59:34)
1-й период
09:43
Александр Овечкин
2-й период
33:52
Расмус Сандин
(Хендрикс Лапьер, Джейкоб Чикран)
3-й период
40:29
Ноа Кэйтс
(Трэвис Санхейм, Бобби Бринк)
43:46
Кэмерон Йорк
54:08
Тревор ван Римсдайк
(Деклэйн Чисхольм, Алексей Протас)
59:11
Ник Дауд
59:34
Алексей Протас
Статистика
Вашингтон
Филадельфия
Штрафное время
4
2
Игра в большинстве
1
2
Голы в меньшинстве
1
0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол в пустые ворота в меньшинстве
  • Гол в пустые ворота в большинстве
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Узнать больше по теме
Биография Александра Овечкина: карьера и личная жизнь хоккеиста
Сегодня Александр Овечкин по праву является живой легендой мирового хоккея. В 39 лет спортсмен побил вечный рекорд Уэйна Гретцки и стал номером один на все времена, навсегда войдя в истории НХЛ. Как это удалось воспитаннику московского «Динамо», мы расскажем в его биографии.
Читать дальше