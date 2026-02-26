Русский гений восхитил Америку. Панарин ярко дебютировал за свой новый клуб

В середине первого периода «рыцари» организовали быструю контратаку, которую Таннер Лачински звершил броском с левого края. Шайба угодила в борт, но очень удачно отскочила к Павлу Дорофееву, который с острого угла фирменным броском из любимой позиции без проблем попал в ворота. Символично, что именно Дорофеева пресс-служба «Кингз» выделила в своем тексте-анонсе среди всех игроков «Вегаса», за которыми надо следить. В этом нет ничего удивительного: в последних семи матчах против «Лос-Анджелеса», не считая сегодняшний, Павел забросил семь шайб. Причем на самом старте этого сезона россиянин во встрече с «королями» оформил хет-трик.