Русский гений переписывает историю хоккейной Америки в каждом матче: Кучеров повторил достижение Овечкина и Малкина

Олимпийская пауза на всех повлияла по-разному. Для команд НХЛ, которые валились в бездну и угодили в масштабный кризис, она стала настоящим спасением. А тех, кто набрал ход, столь длительный перерыв мог выбить из колеи. Никита Кучеров перед перерывом на Олимпийские игры набирал очки в 11 матчах подряд. И в очередной раз доказал, что он настоящий профессионал и уникум. Потому что даже после трехнедельной паузы лидер «Тампы» вышел на лед в игре против «Торонто» и устроил ярчайший перформанс.
Никита мог отличиться уже на четвертой минуте встречи. Но его гол был отменен после запроса тренерского штаба «Мэйпл Лифс» — судьи усмотрели офсайд. Такую же судьбу постиг точный бросок Брэйдена Пойнта ближе к концу первой двадцатиминутки. Но забегая вперед, стоит сказать, что тренеры гостей просто отсрочили неизбежное — обе звезды «Молний» все равно забили. Просто сделали это чуть позже.
Второй период стал для Никиты историческим. 86-й номер «Тампы» помог отличиться Гейджу Гонсалвешу. Для россиянина эта передача оказалась 700-й в карьере. И помогла ему разблокировать массу достижений! Теперь Кучеров:
- 10-й действующий хоккеист НХЛ, сделавший 700+ голевых передач. Ранее из продолжающих выходить на лед игроков идентичный трюк проделывали только Эрик Карлссон (701), Нэйтан Маккиннон (701), Александр Овечкин (751), Клод Жиру (779), Коннор Макдэвид (782), Анже Копитар (853), Евгений Малкин (862), Патрик Кейн (875) и Сидни Кросби (1094);
- Второй игрок по скорости достижения 700 голевых передач, родившийся за пределами Северной Америки (855 матчей). Из европейцев быстрее Никиты до этой отметки добрался только легендарный словак Петер Штястны — у него на это ушло 784 матча;
- Третий россиянин после Евгения Малкина и Александра Овечкина с 700 ассистами в НХЛ.
А за всю историю Национальной Хоккейной Лиги только восемь человек сделали 700 голевых передач быстрее Куча — Брайан Троттье (835 матчей), Дэнис Савар (825), Петер Штястны (784), Адам Оутс (781), Пол Коффи (768), Коннор Макдэвид (699), Марио Лемье (579) и Уэйн Гретцки (478).
Также Никита продлил результативную серию до 12 матчей. Он в девятый раз в карьере выдает подобный отрезок. Просто космос!
Но на этом двукратный обладатель не остановился. На старте третьего периода он все-таки сделал то, что ему не позволили осуществить в стартовом отрезке матча. Гонсалвеш отдал должок россиянину и выдал ему классный пас под бросок сходу — Куч не промахнулся. И в девятый раз в карьере забросил как минимум 30 шайб в регулярном чемпионате! Главная звезда «Тампы» стал вторым россиянином, добравшимся до этой отметки в текущем сезоне. Первым был Кирилл Капризов.
Ближе к концу встречи Никита помог Брэйдену Пойнту оформить дубль и довел количество набранных очков в этом матче до 3-х (1+2). И снова никак не обойтись без исторической справки — Кучеров вышел на такой уровень, что каждый его результативный балл неизбежно влечет за собой какое-то достижение или рекорд. Теперь в активе волшебника из солнечного штата 120 матчей с 3+ очками. Он обошел по этому показателю Евгения Малкина, в активе которого 119 подобных встреч. А из действующих хоккеистов больше только у Сидни Кросби (189), Коннора Макдэвида (147) и Александра Овечкина (141).
Как это обычно и бывает, вклад Кучерова оказался для «Тампы» решающим. Без его трех очков «Лайтнинг» вряд ли имели бы шансы на успех в битве с «Торонто», которая закончилась со счетом 4:2. А Никита сегодня обошел Нэйтана Маккиннона и вышел на второе место в списке самых результативных хоккеистов сезона НХЛ. Не так давно Куч уступал Маккиннону и Макдэвиду около 25 очков, но теперь он имеет все шансы выйти на первое место в гонке бомбардиров и забрать четвертый в карьере «Арт Росс Трофи». Это было бы красиво.
Джон Купер
Крэйг Беруби
Андрей Василевский
Энтони Столарц
14:06
Симон Бенуа
20:48
Эрик Чернак
27:07
Брэйден Пойнт
(Понтус Хольмберг, Шарль-Эдуард Д'Астус)
27:58
Гейдж Гонсалвес
(Никита Кучеров, Шарль-Эдуард Д'Астус)
27:58
Оливер Экман-Ларссон
42:59
Никита Кучеров
(Гейдж Гонсалвес, Брэйден Пойнт)
45:24
Остон Мэттьюс
49:43
Симон Бенуа
54:54
Райан Макдона
56:19
Джон Таварес
(Вильям Нюландер, Мэттью Найз)
56:30
Брэйден Пойнт
(Гейдж Гонсалвес, Никита Кучеров)
57:13
Мэттью Найз
(Вильям Нюландер, Остон Мэттьюс)
- Удаление на 2 минуты
- Удаление на 4 минуты
- Удаление на 5 минут
- Удаление на 10 минут
- Удаление на 20 минут
- Гол в пустые ворота
- Гол в пустые ворота в меньшинстве
- Гол в пустые ворота в большинстве
- Гол
- Гол в большинстве
- Гол в меньшинстве
- Буллит
- Нереализованный буллит