Русский гений переписывает историю хоккейной Америки в каждом матче: Кучеров повторил достижение Овечкина и Малкина

Как это обычно и бывает, вклад Кучерова оказался для «Тампы» решающим. Без его трех очков «Лайтнинг» вряд ли имели бы шансы на успех в битве с «Торонто», которая закончилась со счетом 4:2. А Никита сегодня обошел Нэйтана Маккиннона и вышел на второе место в списке самых результативных хоккеистов сезона НХЛ. Не так давно Куч уступал Маккиннону и Макдэвиду около 25 очков, но теперь он имеет все шансы выйти на первое место в гонке бомбардиров и забрать четвертый в карьере «Арт Росс Трофи». Это было бы красиво.