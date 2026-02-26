Ричмонд
Тренер клуба НХЛ «Лос-Анджелес» оценил дебют Панарина

Тренер клуба НХЛ «Лос-Анджелес» Хиллер доволен дебютом Панарина.

Источник: Getty Images

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» Джим Хиллер заявил, что доволен дебютом за команду российского нападающего Артемия Панарина в матче против «Вегас Голден Найтс».

Встреча, которая прошла в Лос-Анджелесе, завершилась победой гостей со счетом 6:4. Панарин отдал две результативные передачи в своем дебютном матче за «Кингз».

«Панарин показал то, что должен был показать. Он отличный игрок. Вы видели это сегодня вечером, вы видели это на протяжении последних 10−12 лет», — приводит слова Хиллера сайт лиги.

Также об игре россиянина высказался его одноклубник Куинтон Байфилд, оформивший дубль.

«Панарин выглядел действительно хорошо, он совершил множество результативных действий. Нам есть на чем строить игру», — сказал хоккеист.

Панарин был обменян в «Лос-Анджелес» 4 февраля из «Нью-Йорк Рейнджерс», за который выступал с 2019 года, и подписал двухлетний контракт на общую сумму в 22 миллиона долларов. В текущем сезоне на счету 34-летнего россиянина 59 очков (19 шайб и 40 передач) в 53 играх.