Тренер клуба НХЛ «Лос-Анджелес» оценил дебют Панарина

Панарин был обменян в «Лос-Анджелес» 4 февраля из «Нью-Йорк Рейнджерс», за который выступал с 2019 года, и подписал двухлетний контракт на общую сумму в 22 миллиона долларов. В текущем сезоне на счету 34-летнего россиянина 59 очков (19 шайб и 40 передач) в 53 играх.